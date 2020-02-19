По следам безнаказанного нациста: Кирилл Серебренников снимет фильм о Йозефе Менгеле

Российский театральный и кинорежиссёр Кирилл Серебренников экранизирует французский роман-бестселлер «Исчезновение Йозефа Менгеле» о нацистском преступнике, проводившем чудовищные эксперименты над узниками Освенцима. Производством ленты займётся студия CG Cinema во главе с Шарлем Жилибером. Также в числе продюсеров проекта — Илья Стюарт («Лето», «Блокбастер») и Хулио Чавесмонтес. В ленте будут описаны события послевоенной жизни Менгеле, когда он скрывался от правосудия в Латинской Америке.

Российский режиссёр театра и кино Кирилл Серебренников займётся экранизацией романа «Исчезновение Йозефа Менгеле» (La Disparition de Josef Mengele), сообщает Variety. Также отмечается, что Серебренников при участии автора книги Оливье Геза разрабатывал адаптированный сценарий фильма.

Во главе производства картины — продюсер Шарль Жилибер, среди самых известных работ которого такие ленты, как «Афера в Майами» Оливье Ассайаса, «И всё же Лоранс» Ксавье Долана и «Румба» Доменика Абделя, Фионы Гордон и Брюно Роми. Известно, что новый фильм будет сниматься под эгидой парижской студии CG Cinéma, которую возглавляет Жилибер.

Также в проекте в качестве продюсера принимает участие Илья Стюарт. Он уже не раз работал с Серебренниковым и приложил руку к созданию фильмов «Лето», «Ученик» и предстоящей картины «Петровы в гриппе». Кроме того, Стюарт продюсировал работы таких российских режиссёров, как Роман Волобуев, Александр Молочников и Егор Абраменко.

Сообщается, что в проекте будет задействован и Хулио Чавесмонтес — сооснователь независимой мексиканской студии Piano. Он уже работал с Жилибером над такими международными проектами, как «Остров Бергмана» с Мией Васиковской и Тимом Ротом, а также «Аннет» с Марион Котийяр и Адамом Драйвером. Премьера двух этих фильмов запланирована на 2020 год.

Шарль Жилибер уже оценил труд Кирилла Серебренникова по части написания адаптированного сценария. По мнению продюсера, режиссёр «был очень впечатлён романом и представил весьма необычную и амбициозную его интерпретацию».

«Рассказать историю Менгеле от первого лица — сложная задача, но Кириллу удалось найти правильный ракурс», — подчеркнул Жилибер.

Беглый убийца в литературе

Центральный персонаж романа журналиста и писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле» — один из наиболее жестоких нацистских преступников, известный тем, что, будучи врачом Освенцима, проводил чудовищные опыты над узниками концлагеря.

Оливье Гез

AFP

© Eric FEFERBERG

В книге же речь идёт главным образом о послевоенном периоде жизни Менгеле. Успев покинуть Освенцим до прихода советских войск, он в конечном счёте попал в Аргентину, куда после Второй мировой бежало немало немцев. Преступника выследили, однако из-за бюрократических проволочек он вновь исчез из поля зрения властей и жил под разными именами в Парагвае, а затем — в Бразилии. В общей сложности Менгеле более 30 лет скрывался от преследования и всё же избежал ответственности за совершённые им преступления.

Пытаясь проанализировать психику персонажа, Гез ведёт рассказ от лица самого Менгеле. В числе центральных тем произведения — изменение мира после Второй мировой войны и разоблачение преступлений нацистов. Также автор заставляет задуматься о пособничестве стран Южной Америки беглым нацистам.

В 2017 году Гез получил за «Исчезновение Йозефа Менгеле» премию Ренодо — вторую по значимости французскую награду для литераторов. Также роман был включён в лонг-лист Гонкуровской премии того же года, но не дошёл до финала.

Говоря об особой интерпретации сюжета Серебренниковым, Шарль Жилибер отметил, что в сценарии описывается «метафизическое бегство человека, снедаемого чувством вины, и тайные страницы истории Европы, которые удивительным образом перекликаются с современностью».

Помимо подготовки к работе над экранизацией «Исчезновения Йозефа Менгеле» (об актёрском составе картины и других участниках съёмок пока ничего не известно), Серебренников занят созданием ленты «Петровы в гриппе», которая в настоящее время находится на этапе пост-продакшна. Премьера запланирована на 2020 год, однако точная дата выхода фильма пока не назначена.