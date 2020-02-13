Экранизация Лавкрафта и возвращение Гая Ричи: что смотреть в кино на этой неделе

На этой неделе в прокат выходит криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены», которую критики уже окрестили возвращением режиссёра к истокам. Также увидит свет драма «Скандал», претендовавшая на три статуэтки «Оскар» и получившая одну из них за грим и причёски. Также в числе зарубежных новинок недели — фантастический хоррор по мотивам произведения Говарда Лавкрафта «Цвет из иных миров» и короткометражная драма Луки Гуаданьино «Невероятная». Среди картин российского производства в прокат выйдут две мелодрамы — «Лёд 2» и «Ню».

«Джентльмены» (The Gentlemen)

Гангстерская комедия Гая Ричи «Джентльмены» снята в так полюбившемся зрителям традиционном стиле режиссёра. Рейтинг ожидания картины на «Кинопоиске» составляет 97%, а первые критики уже назвали «Джентльменов» одним из главных фильмов 2020 года.

Персонажи этой ленты очень напоминают героев культовых картин «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». Новые гангстеры стали старше, опытнее, богаче, но по-прежнему принимают участие в криминальных разборках, являющихся неотъемлемой частью киновселенной Гая Ричи.

По сюжету главный герой, американец Микки (Мэттью Макконахи), построил целую бизнес-империю по производству конопли. Он хочет продать свой нелегальный бизнес американским миллиардерам, но появляются и другие желающие получить часть прибыли. Вслед за этим начинаются разборки, перестрелки и прочие атрибуты, по которым поклонники Гая Ричи успели соскучиться за последние 11 лет, — всё это время режиссёр работал в основном над высокобюджетными франшизами, слабо демонстрирующими его авторский почерк.

Подробнее о ленте — в материале RT.

«Скандал» (Bombshell)

Драма «Скандал» о борьбе с дискриминацией по половому признаку основана на реальных событиях. Фильм был номинирован на премию Оскар в трёх категориях — лучшая женская роль (Шарлиз Терон), лучшая женская роль второго плана (Марго Робби) и лучший грим и причёски. В последней ему удалось одержать победу.

Сюжет построен на реальных историях сотрудниц Fox News, которые подверглись сексуальным домогательствам со стороны гендиректора телеканала Роджера Айлза. Одна из пострадавших подала на Айлза в суд и запустила кампанию против домогательств и дискриминации по половому признаку внутри телеканала. Со временем к ней присоединились несколько коллег, что в итоге привело к уходу с поста одного из самых влиятельных людей в медиаиндустрии.

«Цвет из иных миров» (Color Out of Space)

«Цвет из иных миров» — экранизация одноимённого рассказа американского писателя Говарда Лавкрафта, совмещающая элементы хоррора и научной фантастики. Так называемые лавкрафтовские ужасы на экране воплотил режиссёр Ричард Стэнли, традиционно работающий в жанре хоррора и триллера.

В фильме рассказывается о жизни семьи американских фермеров, рядом с домом которой упал метеорит. Обломок светился, не остывал и постепенно уменьшался в размерах, внутри метеорита были обнаружены полосы невиданных тонов, а вокруг стали разрастаться необычные цветы. Кроме того, метеорит каким-то образом повлиял на воду в округе. Вскоре с героями начинает происходить что-то странное.

Этот фильм был показан на кинофестивале в Торонто, где вызвал неоднозначную реакцию. Многие отмечали слабый сценарий и неадекватное поведение персонажей, странное даже для описываемых ситуаций. Но все критики сошлись в одном: лавкрафтовский ужас режиссёру удалось передать в полной мере.

«Невероятная» (The Staggering Girl)

«Невероятная» — 37-минутная драма итальянца Луки Гуаданьино, наиболее известного благодаря картинам «Суспирия» и «Назови меня своим именем». Фильм вдохновлён коллекцией модного дома Valentino, одежду которого носят актёры в кадре, а одним из сопродюсеров проекта стал креативный директор фэшн-бренда Пьерпаоло Пиччоли.

В центре сюжета — история итальянской писательницы Франчески, живущей в Нью-Йорке. На светском приёме она случайно обнаруживает картину матери и, поддавшись нахлынувшим воспоминаниям, отправляется в Италию навстречу призракам прошлого.

Мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в 2019 году в программе «Двухнедельник режиссёров». Главную роль сыграла Джулианна Мур. Дополнили актерский состав Миа Гот, Кайл Маклахлен, Альба Рорвахер, Марта Келлер и Кики Лэйн.

«Лёд 2»

Спортивная мелодрама «Лёд 2» продолжает историю, рассказанную в первом фильме, вышедшем в прокат ровно два года назад. Герои Саша (Александр Петров) и Надя (Аглая Тарасова) успешно прошли все испытания судьбы и остались вместе. У них рождается ребёнок. Но потом в семье вновь происходит несчастье.

«Лёд» стал одним из самых успешных российских фильмов в прокате: его создатели приняли решение снять сиквел сразу после выхода ленты. Авторы новой картины обещают зрителям захватывающий и очень трогательный сюжет, а также новое неожиданное музыкальное сопровождение.

«Ню»

В «Ню» эпатажная китаянка Ян Гэ выступила в качестве режиссёра, сценариста, продюсера, художника, а также исполнительницы главной роли. Фильм был представлен на ММКФ в 2018 году, где получил специальный приз жюри.

Ян Гэ сыграла практически себя — творческую, всесторонне развитую китайскую девушку, живущую в Москве. Героиня переживает последствия несчастной любви и, по совету подруги, решает «выбить клин клином». Однако найти партнёра даже на одну ночь оказывается не так просто. Девушка ведёт видеоблог, с помощью которого пытается разобраться, что с ней не так и как избавиться от одиночества.

По словам самой Ян Гэ, в этой картине она говорит о боли расставания и проблеме недопонимания, а также демонстрирует, на какие уловки иногда приходится идти, чтобы донести до других свои чувства.