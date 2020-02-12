Кино с акцентом: в прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом. После нескольких лет экспериментов в других жанрах Ричи наконец вернулся к тому, с чего начал. Правда, теперь все разборки происходят в деловом формате. По сюжету главный герой ленты, американец Микки Пирсон, хочет тихо выйти из своего наркобизнеса, однако все карты ему спутывают еврейский богач и азиатские бандиты. Подробнее о новом релизе — в материале RT.

Журналист Флетчер (Хью Грант) приходит в дом к интеллигентного вида мужчине по имени Рэймонд (Чарли Ханнэм) с любопытным предложением: тот должен выслушать составленный Флетчером сценарий, разоблачающий босса Рэймонда — владельца крупного наркобизнеса Микки Пирсона (Мэттью Макконахи), затем согласиться с условиями Флетчера (в рамках которых он не понесёт сценарий крупным изданиям или киностудиям) и выплатить журналисту £20 млн.

Итак, Флетчер начинает красноречивый (благодаря рассуждениям о форматном соотношении, отсылкам к Копполе и шуткам над предыдущими картинами Гая Ричи) рассказ о том, как хитрый экспат из США Микки Пирсон, окончив Оксфорд, обосновался в Англии и основал гигантский бизнес по выращиванию и сбыту конопли.

Наладив нелегальную предпринимательскую деятельность, янки сумел пробиться в сословие аристократов. Пирсон за фиксированную сумму арендовал у лордов их земли, на которых организовал тайные наркофермы. Стартап рос как на дрожжах: благодаря отчислениям арендатора аристократы могли поддерживать презентабельный вид своих средневековых поместий, а свою землю Пирсону в аренду предлагали всё больше титулованных, но не шибко богатых семей.

От Флетчера мы узнаём, что Микки решает отойти от дел и продать свои наркопосевы коллеге из Америки. Но в сделку вмешиваются то недоброжелатели из китайского преступного синдиката, то спортсмены-рэперы, снимающие клип прямо на ферме Пирсона. А ещё на владельца наркоимперии затаил обиду редактор Флетчера.

«Джентльмены» — многофигурное кино, которому соответствует многолинейный сюжет, где все линии математически выверены. Впору было бы сделать из «Джентельменов» мини-сериал (Гай Ричи, к слову, и об этом думал).

В новом фильме Ричи продолжает исследовать криминальный мир, но на сей раз сопоставляя британскую и американскую классовые системы и попутно наблюдая за тщательно выверенным образом современного джентльмена. Нужно сказать, что соответствовать ему пытаются не только Пирсон, но и Рэймонд и даже циничный Флетчер (а их игра в кошки-мышки в делано деловом формате точно не даст заскучать).

Естественно, название фильма указывает не только на образ жизни, но и на гендерный дисбаланс, хотя один хорошо прописанный женский персонаж лучше, чем ничего. Мишель Докери выглядит довольно убедительно в роли супруги и партнёра Микки Пирсона, в довесок к наркоимперии мужа владеющей собственной автомойкой (или гаражом?).

Что касается персонажа Макконахи, то он всё же сильно романтизирован. Это особенно очевидно, когда один англичанин с нескрываемой нежностью рассказывает другому о его восхождении по социальной лестнице.

Пирсон — предприимчивый американец, который смотрит на британскую культуру незамыленным взглядом. От чего получает массу преимуществ.

Герой почти без труда создаёт себе имя и набирает команду, в которой немаловажную роль играет опытный помощник Рэй (он же Рэймонд). И всё же благородный преступник и его лаборатории с марихуаной — явление нереалистичное в криминальном мире. К тому же сам этот преступный мир уж слишком театрализован.

Кадр из фильма «Джентльмены»

© imdb.com

Впрочем, «Джентльмены» — кино, которого действительно ждали. Оно выглядит идейным продолжением лент «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» и вырезано из той же материи: перед нами некий микс из устоявшихся понятий о бедноте из Ист-Энда, бесконечных стоп-кадров и закадровых комментариев, колоритных персонажей и сюжетных перипетий (в которых, как представляется, разбираться вовсе необязательно).

«Джентльмены» кажутся ностальгией Ричи по старым добрым временам, когда сексистские шутки и юмор на тему цвета кожи воспринимались аудиторией куда проще. 20 лет спустя такая манера общения становится устаревшей. Более того, цифровая эпоха предполагает, что вопросы улаживаются в деловом формате — без лишнего шума и телодвижений (а значит, и перестрелок). Не изношен только подделанный для большей крутости под пролетарский кокни акцент мокни.

Важный момент: в дубляже все разговорные штрихи к портретам героев теряются, поэтому есть смысл найти сеанс с субтитрами.