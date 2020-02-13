Инопланетная угроза, позывные и пираты: тест RT ко Всемирному дню радио

13 февраля отмечается Всемирный день радио, учреждённый ЮНЕСКО в 2011 году. В отличие от более привычной для россиян даты, 7 мая, этот праздник не связан с изобретением радио. 13 февраля выбрали потому, что именно в этот день в 1946 году состоялся первый эфир Радио ООН. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, хорошо ли вы знаете историю мировых радиостанций и связанных с ними событий.

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