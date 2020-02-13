Иск ведущей Fox News и конфликт с Трампом: о ком и о чём фильм «Скандал»

В прокат выходит драма Джея Роуча «Скандал» с Николь Кидман и Шарлиз Терон в главных ролях. Сюжет ленты основан на реальных событиях и выстраивается вокруг судебного процесса 2016 года — тогда телеведущая Гретчен Карлсон подала в суд на генерального директора Fox News Роджера Айлза. Фильм получил три номинации на «Оскар», но взял всего одну статуэтку: за грим и причёски.

Летом 2016 года с Fox News была уволена ведущая дневной программы Гретчен Карлсон. Ни генеральный директор канала, ни штат адвокатов, ни сама журналистка не были готовы к тому, что последовало за этим решением.

О процессе, в ходе которого один из самых влиятельных людей американской медиаиндустрии лишился высокого поста, а заодно и репутации добропорядочного человека, решил рассказать режиссёр Джей Роуч («Остин Пауэрс», «Знакомство с родителями»). В своём новом фильме, который выходит в российский прокат на этой неделе, он задействовал Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби.

В ленте есть три сюжетные линии, посредством которых создатели фильма решили продемонстрировать многообразие форм дискриминации в журналистике: конфликты с начальством, проблемы в отношениях с влиятельными мужчинами и, наконец, непонимание со стороны других женщин.

Центральная сюжетная линия посвящена реальной истории, произошедшей с ведущей Гретчен Карлсон. Она вела популярное утреннее телешоу Fox and Friends, где подвергалась постоянным недвусмысленным нападкам коллег-мужчин.

С 2013 по 2016 год Карлсон занималась программой The Real Story With Gretchen Carlson — эта телепередача выходила в дневное время и собирала меньшую аудиторию. Наконец, когда летом 2016 года, когда ведущей не продлили контракт, она решила подать в суд на самого генерального директора Fox News Channel Роджера Айлза. По словам журналистки, босс имел непосредственное отношение к её увольнению Карлсон, поскольку она отказала ему в близких отношениях.

Другая сюжетная линия выстраивается вокруг событий, которые относятся к основному сюжету опосредованно (но, тем не менее, также происходили на самом деле): это середина 2010-х годов и предвыборная гонка в США, одним из ярчайших персонажей которой, очевидно, был Дональд Трамп.

Во время телевизионных дебатов с бизнесменом и политиком схлестнулась Мегин Келли — сотрудница канала Fox News. Своими вопросами об отношении кандидата к женщинам она вывела оппонента из равновесия, и тот в ответ начал масштабную и долговременную кампанию против неё в интернете.

Кадр из фильма «Скандал»

© imdb.com

Третья часть ленты — вымышленная, в отличие от двух других, история о продюсере Кайле, которая мечтает стать ведущей. Кайла — идеальная американка-консерватор, которая искренне верит в бога и Fox News.

Тем не менее, героине предстоит на своём опыте понять, что «верность» корпорации не имеет ничего общего с традиционными ценностями, а залог карьерного роста здесь — мини-юбка, которую нужно поднять ещё выше.

Кайла, скорее, — собирательный образ: на её примере создатели ленты решили показать, как именно выглядят сексуальные домогательства, при этом не задействовав героинь с реальными прототипами в особо пикантных сценах.

К слову, Робби, как всегда показала достойную актёрскую игру — что заставляет сопереживать героине, которая через искреннее смущение и стыд прощается с иллюзиями. Однако же режиссёр на пару со сценаристом Чарльзом Рэндольфом явно перестарались в попытках сделать героиню по-детски наивной и безоговорочно приверженной своему телеканалу (настолько, что экран её старого телевизора выгорел в месте, где расположен логотип). Этот и другие подобные моменты сделали убедительный образ Робби гротескными и искусственным.

«Скандал» отличает стилистика документального фильма. Основное действие предваряет краткая справка по устройству корпорации Fox, сделанная в форме репортажа: Шарлиз Терон в образе Мегин Келли подробно рассказывает об устройстве офиса и корпоративной иерархии — в частности о том, что синонимом власти здесь является второй этаж, где заседает великий и ужасный, всевидящий и всесильный Роджер Айлз.

Также в ленту включены подлинные документальные кадры. Такая подача делает фильм более правдоподобным (его создатели даже решили напомнить зрителям, что они увидят актёров, а не реальных личностей).

Кадр из фильма «Скандал»

© imdb.com

Лента поднимает тему отношения общества к конфликтам подобного рода. Так, даже адвокаты Гретчен Карлсон отговаривают её от тяжбы, поскольку изначально настроены на поражение. Даже женщины, которые позже рассказали, как Айлз принуждал их к близости, сперва отказывались поддержать Карлсон (но впоследствии последовали примеру Мегин Келли, которая после долгих колебаний и собственного расследования решила свидетельствовать против босса).

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Подобный подход идеально вписывается в американскую повестку дня: от скандалов, связанных с половой дискриминацией и домогательствами, женщины перешли к обвинениям друг друга в том, что они якобы поддерживают неприемлемое поведение мужчин и мужчин в принципе (так, выступавшая против Харви Вайнштейна Роуз Макгоун недавно решила уличить в лицемерии Натали Портман).

К слову, «Скандал» участвовал в оскаровской гонке — 2020. На статуэтку за главную женскую роль претендовала Шарлиз Терон (хотя больше экранного времени было уделено героине Николь Кидман). На приз за роль второго плана была номинирована Марго Робби — однако академики сочли более убедительной кандидатуру Лоры Дерн, снявшейся в ленте «Брачная история».

По итогам церемонии «Оскар» получили парикмахеры и гримёры проекта — сложность их работы состояла в том, чтобы придать актёрам максимальное сходство с реальными личностями, хорошо знакомыми многим американским телезрителям (исключение составляет только вымышленная героиня Марго Робби). В данной номинации «Скандал» соперничал с другими оскароносными картинами — «Джуди» и «1917».