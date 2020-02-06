Дайкири, мохито, космополитен: тест RT о коктейлях

6 февраля — день памяти святого Аманда, покровителя пивоваров и виноделов. Именно эта дата была выбрана для Международного дня бармена — профессионального праздника, который отмечают в ресторанах и барах. Интересно, что святой Аманд почитается только западной церковью, в то время как День бармена отмечают в основном в России и на Украине. Проверьте, хорошо ли вы знаете, из чего состоят популярные коктейли.

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