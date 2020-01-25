В каком университете вы могли бы учиться: тест RT ко Дню студента

25 января, в день памяти святой мученицы Татьяны Римской, в России традиционно отмечают и День студентов. Именно эту дату в 1755 году выбрала императрица Елизавета Петровна для подписания указа об учреждении Московского университета. С тех пор 25 января стало не только днём рождения главного вуза страны, но и праздником для всех российских студентов. Даже если годы учёбы давно остались позади, вы сможете пройти этот тест и найти университет своей мечты.

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