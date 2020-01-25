В каком университете вы могли бы учиться: тест RT ко Дню студента

Короткая ссылка
RT
25 января, в день памяти святой мученицы Татьяны Римской, в России традиционно отмечают и День студентов. Именно эту дату в 1755 году выбрала императрица Елизавета Петровна для подписания указа об учреждении Московского университета. С тех пор 25 января стало не только днём рождения главного вуза страны, но и праздником для всех российских студентов. Даже если годы учёбы давно остались позади, вы сможете пройти этот тест и найти университет своей мечты.
В каком университете вы могли бы учиться: тест RT ко Дню студента
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить