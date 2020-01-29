Перекрёстные миры и коллективное бессознательное: чем хорош фильм «Кома»

В прокат выходит фантастический фильм «Кома» — полнометражный режиссёрский дебют Никиты Аргунова. По сюжету главный герой оказывается в загадочном и опасном мире, состоящем из воспоминаний и фантазий. Выясняется, что туда переносится каждый, кто впадает в кому. Персонажам предстоит понять своё место в этом страшном раю и попытаться проснуться или хотя бы выжить. Роли в ленте исполнили Риналь Мухаметов, Любовь Аксёнова, Константин Лавроненко, Милош Бикович и другие.

30 января в российский прокат выходит фильм «Кома» — режиссёрский дебют продюсера Никиты Аргунова. Главный герой ленты, архитектор Виктор (Риналь Мухаметов), после аварии попадает в загадочный и даже абсурдный мир. Пространство там причудливо искажено и сплетено, а законы физики попросту не работают. Выясняется, что герой оказался в коме и состоит она из воспоминаний.

Здесь живут люди, которые не помнят своих имён. Зато некоторые из них наделены сверхспособностями: к примеру, Фантом (Антон Пампушный) обладает нечеловеческой силой и скоростью, Флай (Любовь Аксёнова) лечит людей, а Астроном (Милош Бикович) единственный, кто умеет находить дорогу в этом пространстве.

Однако даже в таком полузагробном мире можно умереть, столкнувшись со жнецами. Они выглядят как безликая чёрная масса и могут либо полностью уничтожить человека, либо превратить его в себе подобного. Живые прячутся от жнецов на заброшенном заводе и постоянно взрывают подходы к нему.

Возглавляет здешнее общество Ян (Константин Лавроненко). Он считает, что с приходом Архитектора жизнь коматозников изменится в лучшую сторону. Однако интеграция новичка в коллектив проходит не слишком удачно: Виктор не демонстрирует сверхспособностей, да ещё и ненароком отбивает у Фантома Флай, которая по непонятным причинам предпочитает обычного парня бравому вояке.

Любовь Аксёнова и Милош Бикович

© Кадр из фильма «Кома» (2019)

Пытаясь внести посильный вклад в общее дело, Архитектор не оставляет надежды вернуться к реальной жизни. Во сне он с каждым разом видит всё больше подробностей аварии, из-за которой впал в кому. Между тем Ян открывает герою часть правды: в этом пространстве на вершине социальной лестницы оказались те, чья реальная жизнь не задалась.

Благодаря нелинейной структуре сюжета «Кома» выглядит как два фильма в одном: первая половина посвящена выяснению обстоятельств, при которых Архитектор попал в этот жуткий мир (и смотрится как детектив, где в одном лице представлены следователь и жертва), а вторая сконцентрирована на попытках героя вернуться в реальный мир.

Международный трибьют

«Кома», как признавался сам Аргунов, является этаким сплавом нолановского «Начала» и «Матрицы» от тандема Вачовски. Действительно — сложно не провести параллель между фильмами, в которых герои спят беспробудным сном, а реальность иллюзорна и меняется усилием фантазии.

Более того, с «Началом» новую ленту роднит замедленное течение времени по отношению к реальному миру, а также заигрывание с законами физики: здесь гравитация тоже относительна, но чуть более стабильна и не меняется на ходу.

И, пожалуй, самая дерзкая аллюзия — открытый финал, более однозначный, чем в «Начале», но всё-таки обескураживающий.

А вот в мрачноватом видеоряде угадываются черты культового «Сталкера» Тарковского — фильма по мотивам романа братьев Стругацких «Пикник на обочине». Постапокалипсисом отдают атрибуты мира комы — разрушенные дороги, ржавеющий брошенный транспорт, здания с облезлыми стенами и пустыми комнатами.

Дополняет картину облик героев: концептуальная одежда в стиле милитари (узнаваемые растянутые свитера в сочетании с кожаными куртками), лохмотья и небрежный внешний вид.

Ну а сцена, в которой обитатели комы отправляются в рейд за взрывчаткой, напоминает компьютерную игру. Героям нужно уничтожить искусственно сгенерированных врагов (в данном случае — воспоминания), а роли в отряде распределены типичным для ролевых игр образом: используя сверхспособности, одни принимают удар на себя, другие убивают врагов, а третьи лечат товарищей.

Отечественный блокбастер

Несмотря на некоторую вторичность, «Кома» — немаловажный фильм для современного российского кинематографа. В первую очередь это блокбастер с экшеном и спецэффектами, с красиво отрисованным и скрупулёзно разработанным миром.

С учётом того, что Никита Аргунов руководит специализирующейся на компьютерной графике студией, права на провал по этой части у съёмочной группы не было. И результат вполне способен оправдать ожидания зрителя.

Ещё одной сильной стороной ленты можно считать актёрский состав. Константин Лавроненко работал ещё с такими классиками, как Евгений Евстигнеев и Вячеслав Невинный, а в 2000-х снимался у Звягинцева. Интересно, что в «Коме» его «отеческий» образ раскрывается с весьма неожиданной стороны.

Съёмочный процесс

© Кадр из фильма «Кома» (2019)

Исполнители центральных ролей так или иначе успели заявить о себе. Ещё не отгремело «Вторжение» Фёдора Бондарчука с Риналем Мухаметовым, Антон Пампушный и Милош Бикович были задействованы в вышедшем в 2019-м «Балканском рубеже», а комедия «Холоп» с сербским актёром в главной роли является самой кассовой за всю историю российского проката.

В целом, «Кома» получилась по-хорошему мейнстримной. В конце 2019 года в прокат вышел фантастический триллер «Аванпост», который собрал не лучшую кассу (и отзывы критиков). На более хорошем счету оказалось «Вторжение» с его гуманистическим посылом и продуманной реализацией.

Вполне вероятно, что «Кома», создателям которого удалось соблюсти баланс между визуальным и смысловым наполнением, займёт достойное место в этом ряду.