Врач, писатель или актёр: тест RT о профессиях известных политиков

18 января 1919 года в должность премьер-министра Польши вступил Игнаций Ян Падеревский, знаменитый композитор и пианист. В начале 1910-х он увлёкся политикой и стал принимать в ней активное участие, сблизился с Юзефом Пилсудским, в результате чего и получил высокое назначение. Правда, пробыл он на этой должности недолго — чуть меньше года. История знает немало случаев, когда на высоких государственных постах оказывались люди, чья первая профессия этого не предполагала. Ответьте на вопросы нашего теста и проверьте, хорошо ли вы знаете, кем успели поработать известные политики.

Игнаций Ян Падеревский

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