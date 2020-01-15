Нуар с Паттинсоном и космическая одиссея Евы Грин: главные кинопремьеры недели

16 января в российский прокат выходит картина «Сквозь снег» — англоязычный дебют корейского режиссёра Пон Джун Хо, автора ставших фаворитами текущего наградного сезона «Паразитов». Также в кинотеатрах появится нуарный триллер «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо, лента о космической миссии Евы Грин под названием «Проксима», комедийная драма «Особенные» от авторов хита «1+1» и лента «Песня имён», в которой Тим Рот и Клайв Оуэн играют музыкантов-виртуозов. В числе других релизов — эротическая драма «Моё прекрасное лето с Софи», семейная комедия «Маленькая мисс Дулиттл» и новый фильм Марюса Вайсберга «(НЕ)идеальный мужчина».

«Сквозь снег» (Snowpiercer)



Судьба у англоязычного полнометражного дебюта южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо (автора прогремевших в 2019 году «Паразитов») без преувеличения сложная. Созданная совместными усилиями Южной Кореи и Чехии картина вышла в корейский прокат ещё в 2013 году, однако на территории США релиз отложили из-за разногласий постановщика и главы компании-дистрибьютора, небезызвестного продюсера Харви Вайнштейна. Последний не хотел выпускать в прокат режиссёрскую версию фильма, и Джун Хо тому противился изо всех сил. На сторону режиссёра встали актёры Тильда Суинтон и Джон Хёрт. Вайнштейн сдался, но отдал «Сквозь снег» маленькому отделению своей студии — Radius. В результате лента получила ограниченный прокат.

В основу сценария картины положен одноимённый графический роман французов Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта, на который Джун Хо случайно наткнулся в магазине комиксов. Действие фильма происходит в ближайшем будущем, когда из-за химической катастрофы на Земле наступает Ледниковый период. Просторы планеты бороздит поезд, в котором находятся две-три тысячи человек, распределённые по вагонам в зависимости от социального статуса — ближе к локомотиву едут богачи. Однажды в поезде начинается восстание.

«Маяк» (The Lighthouse)



Один из текущих претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучшая работа оператора» — готический нуар «Маяк» от автора «Ведьмы» Роберта Эггерса. Лента была представлена на Каннском фестивале 2019 года в рамках экспериментальной программы «Двухнедельник режиссёров» и получила приз ФИПРЕССИ.

На пустынный остров в Новой Англии прибывает новичок-смотритель Ифраим Уинслоу (Роберт Паттинсон). В течение четырёх недель он будет учиться мастерству смотрителя у опытного коллеги Томаса Уэйка (Уиллем Дефо) — не самого приятного типа, который злобно и уничижительно относится к подопечному.

Изначально брат Эггерса Макс планировал адаптировать неоконченный рассказ Эдгара Аллана По «Маяк». На выходе же получилось произведение, совершенно отличное от «Маяка» По. Сюрреалистические элементы повествования перекликаются с творчеством Германа Мелвилла и Роберта Льюиса Стивенсона.

«Проксима» (Proxima)



«Проксима» — название космической миссии на Марс продолжительностью в один год. К ней на протяжении фильма готовится астронавт Сара — героиня Евы Грин. Саре предстоит не только пройти психологические и физические тренинги, но и подготовить себя к расставанию с восьмилетней дочерью.

Это третий полнометражный фильм французской постановщицы Алис Винокур. Компанию Грин на съёмках составил американец Мэтт Диллон, а также российские актёры Алексей Фатеев и Игорь Филиппов. Большая часть съёмочного процесса проходила на космодроме «Байконур» в Казахстане.

«Особенные» (Hors normes)



Бруно и Малик на протяжении 20 лет помогают страдающим аутизмом людям приспосабливаться к жизни в обществе. Бруно заботится об одиноких молодых людях, а Малик занимается образованием и переподготовкой выходцев из неблагополучных семей.

Ленту — к слову, основанную на реальной истории — поставили режиссёры Оливье Накаш и Эрик Толедано, подарившие кинематографу «1+1». Главные роли в фильме исполнили Венсан Кассель и Реда Катеб. Картина была представлена вне конкурсной программы на прошлогоднем Каннском кинофестивале.

«Песня имён» (The Song of Names)



В день вторжения немецких войск на территорию Польши отец еврейского мальчика Довидла отвозит ребёнка в Лондон в надежде оставить сына на попечении преподавателя музыки (Довидл — талантливый скрипач). Мальчик попадает в семью Симмондсов, впечатлённых его дарованием. Они растят Довидла как собственного сына Мартина — тоже музыканта.

12 лет спустя, в день дебюта на большой сцене, Довидл исчезает. Годы спустя Мартин отправляется на поиски друга.

Срежиссировал картину автор «Красной скрипки» Франсуа Жирар, а двух виртуозов-музыкантов сыграли британцы Клайв Оуэн и Тим Рот. Сценарий ленты основан на романе музыкального критика Нормана Лебрехта.

«Маленькая мисс Дулиттл» (Liliane Susewind — Ein tierisches Abenteuer)



В 2003 году немецкая писательница Таня Стьюнер написала историю о рыжей девочке по имени Лилиан Сузвинд, которая умеет разговаривать с животными. Первая книга о приключениях героини была опубликована в Германии четырьмя годами позднее, а в 2017 режиссёр «Сорванцов» Йоахим Масаннек взялся за экранизацию истории.

О возможности Лилиан общаться с животными знают только её родители. Из-за своего дара девочка нередко попадает в переделки, но однажды способность Лилиан поможет ей спасти обитателей зоопарка.

Произведение Стьюнер гомологично романам английского детского писателя Хью Лофтинга о докторе Дулиттле, поэтому в русском переводе название получило ассоциативный вариант.

«Моё прекрасное лето с Софи» (Une fille facile)



16-летняя Наима готовится к летним каникулам, когда к ней из Парижа приезжает кузина Софи — сексуально раскрепощённая девушка, живущая по принципу Carpe diem («живи настоящим»), выгравированному у неё на копчике. Наима принимает жизненный девиз Софи и втягивается в её жизнь.

Постановкой чувственной драмы об увлечениях девушек и борьбе с искушениями занималась автор картины «Гранд Централ. Любовь на атомы» Ребекка Злотовски. Оригинальный вариант названия фильма — «Девушка лёгкого поведения».

«(НЕ)идеальный мужчина»



В компанию по ритейлу человекоподобных роботов поступает бракованный экземпляр киборга, которого играет певец Егор Крид. Глава фирмы не хочет брать на себя финансовые риски, связанные с возможным возвратом робота покупателями, поэтому решает вернуть неисправный товар производителям.

Однако за андроида вступается одна из сотрудниц фирмы по имени Света (Юлия Александрова). Девушка решает выкупить идеального мужчину, но вскоре обнаруживает, что не может свыкнуться с его багом.

Подробнее о релизе — в материале RT.