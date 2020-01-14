Сценарный брак: почему «(НЕ)идеальный мужчина» с Егором Кридом далёк от совершенства

16 января в прокат выходит романтическая комедия «(Не)идеальный мужчина» от создателя картины «Любовь в большом городе» Марюса Вайсберга. Главные роли в ленте исполнили Юлия Александрова и Егор Крид. По сюжету у героини Александровой не складывается личная жизнь, и она приобретает бракованный экземпляр антропоморфного робота с лицом Крида. Девушка влюбляется в киборга, но жить долго и счастливо им мешает баг в его системе. Осторожно, спойлеры!

Уже в ближайший четверг в российский прокат выйдет ромком «(НЕ)идеальный мужчина» от автора кинотрилогии «Любовь в большом городе» и ленты «Бабушка лёгкого поведения» Марюса Вайсберга — фильм, в котором Егор Булаткин, более известный под псевдонимом Егор Крид, исполнил свою первую главную роль.

Герой Крида — человекоподобный робот, собранный где-то в Азии и отправленный на продажу в Россию. Здесь у киборга обнаруживается баг. Бракованный товар — большие финансовые риски, и неглупый директор фирмы-дистрибьютора (Максим Лагашкин) собирается отослать его обратно. Однако едва устроившаяся в компанию Света (Юлия Александрова) уговаривает начальника оставить робота.

Между девушкой и роботом завязываются тёплые (а затем пошловато-романтические) отношения, и в конечном счёте уставшая от измен бойфрендов и отсутствия нормальной личной жизни Света решает выкупить киборга. Для этого она занимает миллионы у родных, друзей и банков.

С этого момента жизнь героини будто бы налаживается: баг подразумевает наличие у робота (Света даёт ему имя Егор) способности к эмпатии. А значит — теперь избранник героини понимает, уважает её и заботится о её чувствах.

Только у 102-й ошибки (так диагностировали неисправность) есть и менее радужные последствия: Егор настраивает свой эмоциональный радар на Свету, считывает её страхи и сокровенные желания и действует в соответствии с ними. Оказывается, что проблемы Светы в отношениях с противоположным полом — целиком и полностью её вина.

История любви между человеком и машиной далеко не нова. И больше всего у «(НЕ)идеального мужчины» пересечений с тайваньским телесериалом «Идеальный парень». Впрочем, в отечественной версии и без того незамысловатый сюжет разбавлен плоским юмором, неряшливым монтажом, древней компьютерной графикой и стереотипами о бестолковых качках. К слову, на роль недалёкого спортсмена пригласили мечтающего избавиться от этого амплуа Романа Курцына. К счастью, Курцын вновь нашёл силы посмеяться над самим собой, и тем самым немного вытянул фильм.

В привычной для себя среде оказалась и Юлия Александрова. Её героиням почему-то страшно не везёт — им то и дело попадаются неверные мужчины (вспомните «Самый лучший день», «Год свиньи», «Любовниц», «Звоните ДиКаприо!»...). Фильмография Александровой пополняется ежегодно, а амплуа по неясным причинам остаётся неизменным — обманутой женщины.

Егор Крид, несмотря на то, что ему нужно было лишь в очередной раз войти в свой сценический образ, на экране выглядел крайне неубедительно. Его в этот проект, кажется, взяли только из-за многочисленной фан-базы (она, по всей видимости, и окупит бюджет).

Однако серьёзный ущерб «(НЕ)идеальному мужчине» наносит, как ни странно, не актёрская игра Крида и знакомые лица в уже приевшихся амплуа, а бесконечные сценарные просчёты и порой отсутствие логики.

Героиня Александровой приходит к выводу, что проще жить с понимающим киборгом, чем с обычным мужчиной — традиционные отношения её непременно разочаруют (при этом она по привычке будет терпеть любые унижения).

Но и с андроидом не всё ладно: со временем героиня замечает проступки с его стороны, однако ведёт себя так, будто бы Егор — обычный человек.

Кадр из фильма «(НЕ)идеальный мужчина»

© kino-teatr.ru

Света и Егор рассказывают о своей любви всему свету (заводят для этого YouTube-канал и ходят на интервью с Ольгой Шелест), становятся популярными блогерами и на радостях решают пожениться. Эти события описаны приторно и аляповато. Однако критической отметки абсурда фильм достигает на самой свадьбе, когда Крид берётся объяснять Свете, что его измены связаны с её негативными ожиданиями от отношений с мужчинами. Обиженная, но принявшая слова киборга как истину Света стирает память любимому и отправляет его обратно в Азию.

Но на этом фильм не заканчивается. Небольшой спойлер: зрителей ждёт реклама очередного сингла Крида, безутешная Александрова и масса оставшихся без ответа вопросов. Самый главный — как получилось, что Вайсберг, некогда считавший, что задача режиссёра — не морализаторствовать, а качественно развлечь, вдохновить и вовлечь зрителя, почему-то совершенно забыл о собственных убеждениях и снял откровенно плохое кино с сомнительной моралью?