Космический Хью Лори и неканоничный Дракула: какие сериалы смотреть в январе

Новый год открывается рядом интригующих сериальных релизов. В январе можно будет увидеть провокационный проект «Мессия» о реакции мирового сообщества на человека, представляющегося посланником Бога, спортивную драму с Каей Скоделарио и очередную адаптацию «Дракулы» Брэма Стокера. Выходит в свет и экранизация романа Стивена Кинга «Чужак». Хью Лори предстанет в амплуа капитана космического корабля в проекте «Авеню 5», а Патрик Стюарт и Дмитрий Харатьян вернутся к старым образам в сериалах «Звёздный путь: Пикар» и «Зелёный фургон».

«Дракула» (Dracula). С 1 января на BBC One и с 4 января на Netflix

«Дракула» по Брэму Стокеру — новый проект дуэта сценаристов «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем. На сей раз Марк Гейтисс и Стивен Моффат обошлись без переноса героев в современные реалии, но и с дотошностью следовать букве романа не стали. По словам Гейтисса, сериал во многом основан на произведении Стокера, однако не меньше здесь и привнесённого сценаристами, а часть содержания романа кинематографисты и вовсе опустили.

Действие сериала разворачивается в 1897 году в локациях где-то между Трансильванией и Лондоном. Судя по тому, что в описании значится имя Джонатана Харкера, можно предположить, что завязка в сериале аналогична романной: Харкер — солиситор, который отправляется в Трансильванию по долгу службы, оставив в Англии невесту Мину. Там он попадает в плен графа Дракулы.

Вампира играет датский актёр Клас Банг. Пока в эфир выйдут только три серии проекта.

«Мессия» (Messiah). С 1 января на Netflix

Агенту ЦРУ в исполнении Мишель Монахэн предстоит непростое расследование: ей необходимо разузнать всё о внезапно появившемся на Ближнем Востоке человеке, который утверждает, что он — мессия. Мужчина привлёк внимание международного сообщества и уже собрал армию последователей. Героине Монахэн нужно понять, является он настоящим пророком или обыкновенным мошенником.

Проект уже обрёл славу провокационного. Некоторые англоязычные пользователи Twitter отмечали, что в сериале недостоверно отражена исламская религия и что сюжет «Мессии» довольно предсказуем (некоторых участников дискуссии руководство соцсети даже блокировало за спойлеры). Кроме того, в интернете создали петицию с призывом запретить показ сериала из-за антиисламской пропаганды.

«Вращение» (Spinning Out). С 1 января на Netflix

В новой спортивной драме от Netflix рассказывается о жизни фигуристки-одиночницы Кэт. Карьера девушки в ледовом спорте ставится под угрозу, когда она получает серьёзную травму. Однако вскоре Кэт выпадает шанс вернуться в строй — только теперь в парной программе. Им с партнёром предстоит сразиться за возможность выступить на Олимпийских играх.

Первоначально на роль Кэт шоураннеры утвердили Эмму Робертс («Американская история ужасов»), однако она выбыла из проекта из-за нестыковки графиков. В итоге фигуристку сыграла звезда «Молокососов» Кая Скоделарио.

«Зелёный фургон. Совсем другая история». С 3 по 5 января на Первом канале

В праздники на Первом канале выйдет многосерийное продолжение приключенческой картины 1983 года «Зелёный фургон». События в ленте, основанной на одноимённой повести Александра Козачинского, разворачивались в послереволюционной Одессе. Главным героем фильма был Володя Патрикеев в исполнении Дмитрия Харатьяна — выпускник гимназии, работающий в местном отделении милиции и мечтающий о карьере детектива.

Действие нового «Зелёного фургона» разворачивается 20 лет спустя — в послевоенные годы. Теперь уже опытный сыщик Владимир Патрикеев берёт под крыло юного сержанта милиции Женю Красавина (Семён Трескунов).

Первое дело, с которым столкнутся герои, касается поставок суррогатной водки в магазины города.

© Кадр из фильма «Зелёный фургон. Совсем другая история» (2019)

«Чужак» (The Outsider). С 12 января на HBO и с 13 января на «Амедиатеке»

За адаптацию свежего романа Стивена Кинга взялся номинант на премию «Оскар» Ричард Прайс. В числе продюсеров проекта — актёр Джейсон Бейтман («Пол: Секретный материальчик»).

В небольшом городе штата Оклахома находят зверски убитым 11-летнего мальчика. Улики указывают на причастность к преступлению тренера местной бейсбольной команды (Бейтмана). При этом многие отмечают, что в момент убийства подозреваемый находился за пределами города. Вскоре выясняется, что в деле замешаны потусторонние силы.

«Авеню 5» (Avenue 5). С 19 января на HBO и с 20 января на «Амедиатеке»

«Авеню 5» — это роскошный (что, в общем-то, ясно из названия) круизный космический лайнер, на борту которого туристы будущего исследуют космос и Солнечную систему. Глава экипажа — представительный и уверенный в себе капитан Райан Кларк.

Среди всех пассажиров номер один — Герман Джадд, хозяин судна и владелец сети отелей, заработавший первые миллионы на гостиничном бизнесе. Когда на корабле происходит поломка и среди пассажиров возникает паника, спасать положение приходится Кларку и Джадду.

Межклассовое неравенство высмеивал шотландец Армандо Ианнуччи — автор «Вице-президента» и скандальной «Смерти Сталина».

«Звёздный путь: Пикар» (Star Trek: Picard). С 23 января на CBS All Access и с 24 января на Amazon Prime Video

Действие сериала разворачивается через 17 лет после событий ленты «Звёздный путь: Возмездие». Бывший капитан Звёздного флота Жан-Люк Пикар так и не смог смириться с гибелью андроида Дейты и уничтожением населённой гуманоидной расой планеты Ромула после вспышки сверхновой. Уже долгое время Пикар живёт в одиночестве в доме у плантации. Однажды на него выходит женщина по имени Дахж и просит о помощи.

К радости фанатов вселенной, к роли культового персонажа франшизы вернулся харизматичный британец Патрик Стюарт. Он же занимается продюсированием проекта. Другим шоураннером «Пикара» также стал американский писатель Майкл Шейбон, работавший над сценарием второго «Человека-паука» Сэма Рэйми.