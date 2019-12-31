Вторжение кошек и ода Парижу: что покажут в кино в новогодние каникулы

Новый 2020 год в российском прокате открывается фильмом «Вторжение» Фёдора Бондарчука, а уже 2 января состоится премьера киноадаптации мюзикла «Кошки». Сразу две январские комедии — «Он и она» и «Нотр-Дам» — посвящены Парижу. Смелый зритель сможет посмотреть психологический триллер «Девушка в лабиринте» и хоррор «Изгоняющий дьявола: Абаддон». Всей семьёй стоит отправиться на мультфильм «Камуфляж и шпионаж» и новогоднюю ленту «Наши дети», а задуматься о серьёзном в разгар веселья заставят байопик «Дело Ричарда Джуэлла» от Клинта Иствуда и фестивальная драма о миллениалах «Тридцать».

«Вторжение»

Первой кинопремьерой российского производства в 2020 году станет лента Фёдора Бондарчука «Вторжение». Фильм продолжает историю героев «Притяжения», вышедшего зимой 2017-го. Однако режиссёр подчёркивает, что новая лента адресована в том числе и тем, кто не знаком с предыдущей картиной.

Героиня Ирины Старшенбаум Юля Лебедева стала студенткой МГУ, Артём (к его роли вернулся признанный лучшим актёром 2019 года Александр Петров) перенёс страшную болезнь и отбывает наказание за покушение на жизнь любимой, а инопланетянин Хэкон (Риналь Мухаметов) выжил и даже обзавёлся работой, домом и огородом.

Герои вновь встретятся, дабы противостоять инопланетной угрозе: на Юлю охотится искусственный интеллект. Он обеспокоен способностями девушки настолько, что готов развязать информационную войну и затопить Москву.

«Тридцать» (Dreissig)

Эта немецкая драма о тридцатилетних — ещё один неплохой вариант для тех, кто решит провести 1 января в кино. Сюжет ленты разворачивается в течение суток и выстраивается вокруг вечеринки, которую компания друзей организует по случаю дня рождения одного из них. Лента условно делится на три части: день в ожидании вечеринки, праздник и «забег» по берлинским клубам.

На фоне этих событий герои переживают возрастной кризис. Некоторые критики разглядели в ленте чеховские мотивы, когда в спокойной обстановке жизни героев рушатся, казалось бы, без причины.

Фильм был поставлен в кратчайшие сроки (всего за несколько дней) и с минимальным бюджетом. На главные роли режиссёр, сценарист и монтажёр Симона Костова, для которой эта лента стала дебютной, пригласила своих друзей. В 2019 году «Тридцать» показали на кинофестивалях в Берлине, Роттердаме, Чонджу и Эдинбурге.

«Кошки» (Cats)

Киноадаптация легендарного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера на стихи Т.С. Элиота стала одной из самых ожидаемых премьер года. По сюжету кошки собираются на ежегодный бал, после которого кто-то из них отправится в кошачий рай, чтобы переродиться (не зря у этих животных девять жизней).

Режиссёром ленты выступил Том Хупер («Король говорит!», «Отверженные»), а роли исполнили известные актёры и шоумены: Тейлор Свифт, Джуди Денч, Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, а также артистка балета Франческа Хэйуорд.

Однако нужно иметь в виду, что западные зрители и особенно критики встретили картину прохладно и даже называют её провальной: многие ругают компьютерную графику и визуальное воплощение персонажей. Также не исключено, что адаптация не понравится поклонникам оригинального спектакля.



«Наши дети»

Катя и её брат Коля воспитываются в детском доме. Как и другие дети, они любят сказки, в том числе придуманные известной писательницей истории о сладком царстве.

Любимый автор детей — жена конфетного магната и мама маленькой девочки Сони. Та тоже любит сказки и верит, что их семья вновь будет счастлива, когда история будет дописана. Чтобы узнать, чем заканчивается сказка, девочкам придётся поменяться местами, а взрослым — понять, что чужих детей не бывает.

Роли в фильме исполнили Пётр Фёдоров, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов, Михаил Ефремов, а также юные актёры Полина Симачёва, Диана Енакаева, Даниил Чибриков и другие.

«Он и она» (Deux moi)

Парижане Реми и Мелани живут через стенку друг от друга, часто оказываются в одних и тех же местах, попадают в похожие ситуации — и при этом никак не могут встретиться. Им хочется любить и быть любимыми, но, решая множество ежедневных проблем, эти двое просто не замечают друг друга.

Здесь зрители найдут лёгкий французский юмор, присущий классическим комедиям с Пьером Ришаром, и подлинную парижскую романтику («Амели», «Просто вместе»). Картину «Он и она» поставил обладатель награды ФИПРЕССИ на Берлинале Седрик Клапиш, а главные роли сыграли Франсуа Сивиль, удостоенный приза Каннского фестиваля как лучший молодой актёр, и Ана Жирардо.

«Нотр-Дам» (Notre Dame)

У архитектора Мод Крейон (фамилия героини переводится как «карандаш») свои радости и горести: она одна воспитывает двух детей и работает под руководством неуравновешенного человека. Но её жизнь изменится благодаря тендеру на реконструкцию площади при соборе Нотр-Дам — по случайности Мод оказывается победительницей, получает контракт на €21 млн и вдобавок узнаёт с лучшей стороны одного мужчину из своего окружения.

В непростое для Франции время актриса, режиссёр и сценарист Валери Донзелли решила выразить свою любовь к Парижу и Нотр-Даму, сняв колоритную комедию в традициях европейского кино. Постановщица также занята в главной роли.

«Дело Ричарда Джуэлла» (Richard Jewell)

В 1996 году во время Олимпийских игр в Атланте охраннику Ричарду Джуэллу удалось предотвратить теракт. Заметив рюкзак с бомбой, он смог эвакуировать людей из Парка столетия Олимпиады. Но едва началось расследование, подозрения пали на него, а спекуляции СМИ положили начало клевете и травле.

Эту непростую историю решил рассказать Клинт Иствуд, в последние годы больше занятый режиссурой, чем актёрской игрой. В продюсировании ленты задействованы Леонардо Ди Каприо и Джона Хилл.

«Изгоняющий дьявола: Абаддон» (The Assent)

После смерти жены у Джоэла (Роберт Казински) остался маленький сын Мэйсон (Кэйден Драгомер). Мальчику нелегко пережить стресс, и он пугается на первый взгляд безобидных вещей. Однако постепенно отец выясняет, что у них обоих есть вовсе не надуманные причины для страха.

Оказывается, вся семья проклята, а в ребёнка вселился ужасающий демон Абаддон. Изгонять демона из мальчика Джоэлу будут помогать отец Ламберт (Питер Джейсон) и брат Майкл. Однако на этот раз обряд — только начало борьбы.

Вопреки сюжетным параллелям и совпадению русскоязычных заголовков, новая лента не связана с хоррором 1973 года выпуска и последующими фильмами той же тематики.

«Камуфляж и шпионаж» (Spies in Disguise)

Ланс Стерлинг — лучший шпион планеты, который спасает мир по нескольку раз на дню, разговаривает голосом Уилла Смита да ещё и заботится о деньгах налогоплательщиков. Скоро ему предстоит особо важное задание: обезвредить преступника, которого никому не удавалось поймать. Но не одному, а с сотрудником секретной лаборатории — вундеркиндом Уолтером Бекеттом, который очень напоминает озвучившего его актёра Тома Холланда.

Однако из-за неудачного эксперимента Ланс вынужден продолжать расследование на птичьих правах: вместо того чтобы обрести новую сверхспособность, он превратится в голубя. Пытаясь приспособиться к новой ситуации, напарники переживут немало весёлых приключений.

К слову, одним из продюсеров ленты выступил создатель «Ледникового периода», обладатель «Оскара» Крис Уэдж.

«Девушка в лабиринте» (L'uomo del labirinto)

Саманта (Валентина Белле) пропала 15 лет назад, а теперь нашлась при загадочных обстоятельствах. Выясняется, что героиня ничего не помнит и потому не может поведать полицейским ни о своём похитителе, ни о том, как жила всё это время.

Психолог доктор Грин (Дастин Хоффман) поможет девушке вспомнить те трагические события: с его помощью она отправится в опасный лабиринт собственного сознания. Также поиском преступника будет заниматься детектив Бруно Генко (Тони Сервилло). Азарта ему добавляет печальный факт: скорее всего, это дело станет финалом карьеры смертельно больного сыщика.

Ну а появление в картине белого кролика Банни и спекуляции на тему безумия отсылают к знаменитым книгам Льюиса Кэррола о приключениях Алисы.

Вторая лента итальянского постановщика Донато Карризи закрепляет его фирменный режиссёрский стиль: видеоряд мрачный, в главных ролях — Тони Сервилло, жертва — женщина.