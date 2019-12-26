Не Донцовой единой: рейтинг самых популярных у россиян деятелей культуры вновь возглавили Киркоров и Пушкин

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса о главных фигурах и событиях 2019 года. Самым популярным среди россиян музыкантом остаётся Филипп Киркоров, а писателем — Александр Пушкин. Впрочем, большие перемены произошли на поприще кинематографа: Сергей Безруков спустился аж на пятую позицию в рейтинге актёров, уступив первое место Александру Петрову. Об этих и других персоналиях, а также лучших, по мнению граждан России, фильмах и сериалах — в материале RT.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты традиционного опроса о людях и событиях, больше всего запомнившихся гражданам России в уходящем году.

Звание главного российского музыканта года удалось удержать Филиппу Киркорову, хотя его результат ухудшился ровно вдвое — с 10 до 5% голосов. 2019 год действительно выдался для артиста менее плодотворным, чем 2018-й. Тем не менее в 2019-м Киркоров стал одним из авторов песни и номера Сергея Лазарева для Евровидения.

СМИ регулярно подогревали интерес к детям Киркорова. Так, весной журналисты писали, что сын артиста Мартин планировал учиться в академии престижного испанского футбольного клуба «Барселона», а осенью — что мальчик перешёл в академию московского ЦСКА. Осенью и сын, и дочь артиста были зачислены в общеобразовательную школу.

В декабре Филипп Киркоров появился в рекламном ролике вместе с Николаем Басковым (к слову, Басков также сохранил место в первой пятёрке исполнителей года).

В рейтинг с небольшим отставанием от лидера вошли Денис Мацуев и Алла Пугачёва. Кроме того, россияне отметили выступление Сергея Лазарева на «Евровидении», что обеспечило певцу 3% голосов.

Лидер «Группировки Ленинград» Сергей Шнуров

РИА Новости

© Максим Блинов

По 2% набрали наставники шоу «Голос» Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Последний, вероятно, оказался в центре внимания за счёт роспуска «Группировки Ленинград», стихотворных баттлов, политической активности (Шнуров входит в Общественный совет при Комитете Госдумы по культуре) и участия в шоу «Голос» в качестве наставника.

Вокальный проект «Голос» тем временем расположился на 11-й строчке рейтинга лучших телепрограмм. Возглавила же список передача «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», а из культурно-развлекательных шоу респонденты выделили Comedy Club и Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица».

В рейтинге самых популярных актёров с прошлого года произошли серьёзные изменения. Сергей Безруков спустился с вершины рейтинга на пятую строчку, уступив первое место молодому, но очень успешному, сыгравшему немало ролей артисту Александру Петрову.

В 2019-м на экраны вышли сразу четыре полнометражные ленты с участием Петрова: блокбастер «Т-34» Алексея Сидорова, «Анна» Люка Бессона, «Герой» Карена Оганесяна (там он сыграл с Владимиром Машковым и Светланой Ходченковой) и «Текст» Клима Шипенко. Кроме того, телеканал СТС показал отснятый ещё в 2014 году сериал «Беловодье. Тайна затерянной страны», в котором Петрову досталась главная роль.

На начало 2020 года запланирован ряд других громких релизов с участием актёра. Уже 1 января в кинотеатрах можно будет увидеть «Вторжение» (там Петров сыграл бывшего парня героини Ирины Старшенбаум — своей бывшей возлюбленной в реальной жизни). В апреле выходит байопик Ильи Учителя (сына режиссёра Алексея Учителя) «Стрельцов» о футболисте Эдуарде Стрельцове. Примечательно, что во время съёмок этой картины Петров (разумеется, сыгравший Стрельцова) познакомился с нынешней пассией — актрисой Стасей Милославской. В феврале состоится премьера ленты Жоры Крыжовникова «Лёд-2», где Петрову опять же досталась главная роль.

Актёр и режиссёр Константин Хабенский

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Второе место в рейтинге актёров занимает Константин Хабенский, несмотря на то что в 2019 году вышел всего лишь один короткометражный фильм с его участием. На третьей строчке расположилась Алиса Фрейндлих, последний раз появившаяся на большом экране аж в 2017 году — в ленте «Карп отмороженный».

В списке значатся также Владимир Машков, Евгений Миронов и Сергей Бурунов.

Лучшим кинофильмом 2019 года большинство опрошенных россиян считают ленту «Т-34», вышедшую в прокат 1 января (опять же с Александром Петровым в главной роли). На втором месте рейтинга оказался «Ржев» Игоря Копылова, на третьем — «Движение вверх» (к слову, выпущенный не в этом году). В перечень также попал «Джокер» Тодда Филлипса.

Список лучших, по мнению граждан России, телевизионных сериалов возглавил криминальный телепроект «Пёс», четвёртый сезон которого будет идти на НТВ с 9 по 31 декабря. За «Псом» следуют детективные сериалы «Тайны следствия» (Россия-1) и «След» (Пятый канал). Также россияне активно голосовали за проекты «Тест на беременность», «Полицейский с Рублёвки», «Сваты», «Екатерина» и «Кухня».

Ситуация с писателями не изменилась: главным литератором года 2% россиян назвали классика Александра Сергеевича Пушкина. Около 1% набрали Дарья Донцова и Захар Прилепин, к ним присоединился и Виктор Пелевин, который в этом году выпустил новую книгу (а в 2020-м ожидается экранизация его романа Empire V).