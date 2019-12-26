Праздник к нам приходит: тест RT о новогодних традициях разных стран
Приближается самый любимый (без преувеличения) праздник жителей нашей страны — Новый год. Главные символы этого дня хорошо известны: оливье, шампанское под бой курантов, обращение президента... А насколько хорошо вы знаете их историю и знакомы ли с новогодними традициями других народов? Пройдите тест!
- Gettyimages.ru
- © fotostorm
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