Праздник к нам приходит: тест RT о новогодних традициях разных стран

Приближается самый любимый (без преувеличения) праздник жителей нашей страны — Новый год. Главные символы этого дня хорошо известны: оливье, шампанское под бой курантов, обращение президента... А насколько хорошо вы знаете их историю и знакомы ли с новогодними традициями других народов? Пройдите тест!

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