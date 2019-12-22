Дело века: тест RT о самых громких судебных процессах

22 декабря 1894 года в Париже был вынесен приговор Альфреду Дрейфусу — французскому офицеру еврейского происхождения. Его обвиняли в шпионаже и государственной измене. Суд над ним вызвал широкий резонанс и острую полемику, но благодаря общественной поддержке дело было пересмотрено. Выяснилось, что в нём использовались фальшивые улики, а само решение во многом было продиктовано антисемитскими настроениями. В итоге Дрейфус был оправдан, а его дело оказало огромное влияние на законодательство и судебную систему Франции и вошло в историю. Проверьте, что вы знаете о самых громких и знаменитых судебных процессах, ответив на несколько вопросов.

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© Chris Ryan