«Я чувствую себя забытым»: что рассказал Харви Вайнштейн в интервью из больницы

Обвиняемый в сексуальных домогательствах продюсер Харви Вайнштейн дал интервью газете New York Post. Беседа состоялась в одной из клиник Нью-Йорка, где Вайнштейн перенёс операцию. Голливудский продюсер посетовал, что чувствует себя забытым. Он рассказал, как на протяжении долгих лет продвигал многих женщин по карьерной лестнице и помогал им прославиться, но теперь его заслуги нивелированы скандалом. Впрочем, этими признаниями Вайнштейну не удалось разжалобить ни журналистов, ни своих обвинительниц. Последние полагают, что продюсер напрасно боится забвения: он войдёт в историю как «нераскаявшийся насильник».

Находящийся под следствием по делу о сексуальных домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейн дал интервью газете New York Post. Вайнштейн принял корреспондента на следующий день после трёхчасовой операции на позвоночнике. Травму спины продюсер получил в автомобильной аварии 17 августа 2019 года.

Беседа проходила в частной нью-йоркской клинике, помещения которой журналист описал как декорированные под шикарный отель (мраморные ванные комнаты, предметы искусства на стенах и итальянское постельное бельё). «Личный шеф-повар и консьерж обслуживают пациентов, в то время как посетители могут пить воду с огурцом», — рассказывает журналист.

По его словам, Вайнштейн «горько жаловался» на своё здоровье и судьбу. В частности, продюсера расстраивает, что его имя теперь ассоциируется с обвинениями в домогательствах, а не с той помощью, которую он оказал многим женщинам в их профессиональной карьере.

«На моём счету больше фильмов, снятых женщинами и о женщинах, чем у кого-либо ещё в киноиндустрии. И я говорю о том, что было 30 лет назад, а не о настоящем времени, когда это вошло в моду. Я был первым! Я был первопроходцем в этой области!» — заявил Вайнштейн.

Он указал, что в своё время выделил $10 млн на фильм «Вид сверху лучше» с Гвинет Пэлтроу в главной роли и сделал её самой высокооплачиваемой актрисой в независимом кино. Продюсер также напомнил, как поддержал ленту американки Дженни Ливингстон «Париж горит» и фильм «Трансамерика». За роль трансгендерной женщины в этой ленте Фелисити Хаффман получила «Золотой глобус» и была номинирована на «Оскар».

Кроме того, Вайнштейн упомянул свой вклад в благотворительность, включая помощь в организацию благотворительного концерта после теракта 11 сентября 2001 года.

Не забыл он упомянуть и о своём небогатом детстве в нью-йоркском Квинсе: «Я всего добился сам. У меня не было денег, но я создал настоящую империю — компанию Miramax — и решил разделить свой успех с другими».

Продюсер дал понять, что тяжело переживает сегодняшнюю вынужденную опалу. «Я чувствую себя забытым», — заявил он.

Впрочем, жалобы Вайнштейна не произвели должного впечатления на журналистов.

«Голливудский серый кардинал настолько плохо понимает ситуацию, что даже похваляется тем, что в своё время заключил с актрисой Гвинет Пэлтроу, одной из его предполагаемых жертв (по словам Пэлтроу, в 1994-м, когда ей было 22 года, Вайнштейн заманил её в свой гостиничный номер, стал хватать за руки и предлагать сделать ей массаж. — RT), крайне выгодный для неё контракт», — резюмирует New York Post.

«Пусть не рассчитывает на забвение»

Последние заявления Вайнштейна не сумели разжалобить не только представителей СМИ. Сразу после выхода интервью New York Post женщины, обвиняющие продюсера в домогательствах, опубликовали ответное заявление.

«В недавнем интервью Вайнштейн заявил, что не хочет забвения. Пусть он на него даже не рассчитывает: Вайнштейна будут помнить как сексуального хищника и нераскаявшегося насильника, который незаслуженно взял от жизни всё, что можно. Его будут помнить благодаря коллективным усилиям огромного числа женщин, которые осмелились сказать: «Хватит!» Мы не позволим этому хищнику переписать свою запятнанную насилием биографию», — говорится в письме.

Гвинет Пэлтроу, Хиллари Клинтон и Харви Вайнштейн

Reuters

Под заявлением подписались актрисы Розанна Аркетт, Джессика Барт, Кэйтлин Дюлэйни, Луизетт Гейсс, Доун Даннинг, Луиз Годболд, Ларисса Гомес, Доминик Хьюэтт, Роуз Макгоуэн, Эшли Джадд, Кэтерин Кендалл, Эрика Розенбаум, Мелисса Сейджмиллер, Пола Уильямс, продюсер и комедийная актриса Сара Энн Масс, модель Жасмин Лоуб, певица Люсия Эванс, модель и писательница Зои Брок, бывшая ассистентка Вайнштейна Ровена Чиу, бывшая сотрудница The Weinstein Company Эмили Нестор, профессор психологии Томи-Энн Робертс и журналистка Лорен Сиван.

Не заставила себя ждать и реакция со стороны адвоката нескольких женщин Дугласа Уигдора.

«Невозможно сочувствовать г-ну Вайнштейну, когда он расположился в персональной больничной палате класса люкс и призывает нью-йоркцев признать его прошлые достижения, которые закономерно были омрачены его ужасающими действиями, неспособностью взять на себя ответственность и недавними попытками вынудить пострадавших согласиться на неадекватную и ничтожную денежную компенсацию. Его пиар-уловка накануне слушаний лишь даёт больший стимул продолжать судебное преследование, которое покажет, каков он на самом деле. Лично я с нетерпением жду перекрёстного допроса после того, как суд откажет ему в праве не свидетельствовать против самого себя», — цитирует Уигдора Deadline.

11 декабря появились сообщения, что продюсер достиг предварительного соглашения с некоторыми из обвинивших его в сексуальных домогательствах женщинами. Об этом сообщало издание The New York Times со ссылкой на юристов, которые принимали участие в переговорах.

По условиям соглашения, Вайнштейн обязуется выплатить $25 млн, эта сумма будет распределена между более чем 30 женщинами. В их числе — подавшие иски против продюсера актрисы, модели и бывшие сотрудницы The Weinstein Company.

Отмечалось, что Вайнштейну не придётся признавать вину и выплачивать компенсацию из собственных средств. Выплатами займутся представляющие The Weinstein Company страховые компании.

По данным зарубежных изданий, это соглашение носит предварительный характер, оно пока не получило одобрение всех сторон и не утверждено судом.