Трудности выбора и недовольный Шнуров: итоги этапа «нокаутов» на шоу «Голос»

В пятницу, 13 декабря, в эфире Первого канала показали финал этапа «нокаутов» вокального шоу «Голос». Выступления проходили по тому же принципу, что и во время первых «нокаутов», однако на этот раз опцией спасения подопечного коллег воспользовались трое наставников. Подробнее о том, какие перестановки произошли в коллективах Константина Меладзе, Полины Гагариной, Сергея Шнурова и Валерия Сюткина, — в материале RT.

13 декабря на шоу «Голос» завершился начатый на прошлой неделе этап «нокаутов». К моменту начала нового выпуска вокального конкурса трое участников жюри ещё не воспользовались опцией спасения одного вокалиста из команды кого-то из коллег.

«Как говорят на цементном заводе, замес будет жёсткий», — охарактеризовал новый выпуск Дмитрий Нагиев.

«Нокауты» начала команда Сергея Шнурова. Во вторую тройку вошли Ив Набиев, Антон Токарев и Ильдар Абдуллин, выступавший первым. Он исполнил зажигательный хит Bamboleo группы Gipsy Kings, также известный в интерпретации Хулио Иглесиаса.

После Абдуллина на сцену вышел Антон Токарев, аккомпанировать которому решил сам Шнуров. Токарев спел рок-кавер на песню «Седьмой лепесток» группы Hi-Fi.

Затем выступал Ив Набиев, исполнивший одну из свежих композиций группы Rammstein — Ausländer. Песня вышла синглом с альбома 2019 года и попала на верхние строчки музыкальных чартов Германии, Швеции и Бельгии.

После выступления всех участников слово было передано наставнику тройки.

«Ребята — молодцы. За довольно короткий срок они сделали то, что сделали. Я очень доволен результатом. Ребята сегодня продемонстрировали буквально невозможное», — прокомментировал выступления участников Шнуров. Он решил, что участие в проекте продолжит Антон Токарев.

В этот момент своим правом «спасти» подопечного коллеги решила воспользоваться Полина Гагарина. Она оставила в проекте Ива Набиева.

Затем эстафету перехватила команда Константина Меладзе. В тройку участников вошли Светлана Мамрешева, Наталья Сидорцова и Аскер Бербеков. Первой на сцену вышла Сидорцова. Она исполнила композицию Даны Соколовой «Мыслепад» 2017 года.

«Нокауты» в команде Меладзе продолжила Светлана Мамрешева, спевшая песню «Чудесная страна» группы «Браво», широко известную благодаря своеобразной вокальной манере певицы Жанны Агузаровой.

После неё на сцену вышел Бербеков. Он исполнял кавер на песню Алессандро Сафины Luna. Широкую популярность сингл получил, войдя в саунд-лист сериала «Клон».

«Если бы можно было спасать людей из своей команды, то, безусловно, я бы спас из своей», — прокомментировал Меладзе выступление тройки. Тем не менее Меладзе, как и другим наставникам, пришлось выбрать одного подопечного, и продюсер оставил в проекте Аскера Бербекова.

На этот раз «спасательный круг» участнику бросил Сергей Шнуров: он забрал в свою команду Светлану Мамрешеву.

Следом на сцену вышли подопечные Полины Гагариной — Лилия Вельтман, канадец Эндрю Гранж и Алана Чочиева. Первой выступала Вельтман, которая исполнила попурри из песен «Солдат любви» группы «А'Студио» и Bang Bang Джесси Джей, Арианы Гранде и Ники Минаж.

Гранж спел кавер на популярный хит Дэвида Гетта Without You 2011 года, в котором вокальную партию исполнял американский певец Ашер.

Завершила «нокауты» в команде Гагариной Алана Чочиева с песней Кристины Орбакайте «Опять метель». Музыку к композиции написал Константин Меладзе. Сингл, исполненный Орбакайте в дуэте с Аллой Пугачёвой, вошёл в саундтрек к фильму «Ирония судьбы. Продолжение».

Сергей Шнуров, к слову, выразил недовольство выбором песни: он поинтересовался, почему Гагарина дала 17-летней девушке исполнять композицию, «которая предполагает какой-то жизненный опыт».

На защиту Гагариной и Чочиевой встал Константин Меладзе: «Это тот редкий случай, когда моя песня понравилась мне, собственно говоря, в вашем исполнении».

«Алана не выступает с табличкой: «Мне 17 лет», — парировала выпад Шнурова и Гагарина, решив, что с ней в проекте останется именно Чочиева. Однако здесь вновь воспользовались функцией спасения чужих подопечных: Валерий Сюткин решил дать второй шанс Лилии Вельтман.

Завершала этап «нокаутов» команда Сюткина, куда вошли Татьяна Гайворонская, Анастасия Юст и Элимдар Сейдосманов.

Гайворонская спела кавер с элементами битбокса на ретро-хит «Лучший город Земли», известный в исполнении Муслима Магомаева.

Затем на сцену вышла Анастасия Юст. В её исполнении прозвучала композиция Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза». Последним выступал Элимдар Сейдосманов, спевший песню Александра Серова «Ты меня любишь». Его наставник и решил оставить в шоу.

«Для участников эта была последняя возможность ухватиться за тонкую нить и проскочить дальше, а у наставников был последний шанс перехватить к себе в команду тех, на кого они положили глаз ещё на «слепых прослушиваниях», — резюмировал Нагиев.

По итогам этапа «нокаутов» в командах наставников осталось по три человека.