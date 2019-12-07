«Широкоугольный» Шнуров и музыкальные «убийцы»: с чего начался этап «нокаутов» на шоу «Голос»

В восьмом сезоне вокального телепроекта «Голос» начался этап «нокаутов». Участники выступают по трое, каждый с отдельной песней, наставник оставляет в шоу одного конкурсанта, при этом кого-то из выбывших может забрать в свою команду другой член жюри. Уже в этом выпуске в коллективах произошли перестановки. Также начало нового этапа запомнилось нестандартными интерпретациями известных песен и неожиданными поппури. Подробнее о первом дне «нокаутов» — в материале RT.

На шоу Голос стартовали «нокауты». Команды выступают по тройкам. В отличие от предыдущего этапа, теперь судьбу каждого участника решают сразу все наставники. После выступления любой из них может спасти выбывшего подопечного коллеги и пригласить его к себе в команду. Однако воспользоваться этим правом разрешается только однажды за весь сезон.

«Нокауты» открыла команда Полины Гагариной. В первую тройку вошли Екатерина Стеблина, Анастасия Маркова и Ива Тодорова.

Маркова в оригинальной манере интерпретировала недавний «вирусный» хит группы «Грибы» — «Тает лёд». Композиция приобрела более сдержанное звучание, характерное для зарубежных хитов.

Ива Тодорова, как и в предыдущем этапе, взяла на сцену гитару: она подыграла себе, исполняя песню Леонида Агутина «Оле, оле» с новыми, латиноамериканскими нотками.

Екатерина Стеблина в своём номере совместила композиции Call Me группы Blondie и «Атас» российского коллектива «Любэ».

«Самое интересное — это наблюдать за тем, как артист развивается в рамках нашего проекта из этапа в этап» — отметил Константин Меладзе. Он обратил внимание на большую творческую работу наставницы, Полины Гагариной, и нашёл характерные женские черты в общем результате.

«Мне, к сожалению, тоже всё понравилось, поэтому никакого ужаса не будет», — оценил выступление Сергей Шнуров.

В проекте, по решению Полины Гагариной, осталась Анастасия Маркова. Наставница также попросила коллег присмотреться к другим её подопечным — однако никто не захотел пополнить свою команду ещё одной участницей.

Шоу продолжилось выступлением команды Валерия Сюткина.

«Это команда с самыми сложными фамилиями, и только такой большой профессионал, как я, мог их произнести», — отметил Дмитрий Нагиев, пригласив всех участников на сцену.

Сюткин парировал, отметив, что людей со сложными фамилиями закаляют жизненные трудности. В этом выпуске на музыкальный ринг вышли Егор Мускат, Нуржигит Субанкулов и Арсен Мукенди.

Егор Мускат спел шлягер «Как на войне» группы «Агата Кристи» — однако в более жёстком, роковом звучании.

Нуржигиту Субанкулову достался хит Криса Айзека Wicked Game, также любимый участниками предыдущих сезонов шоу «Голос».

Арсену Мукенди же наставник доверил собственную песню — «Я то, что надо», которую не только исполнял в составе группы «Браво», но и самостоятельно написал.

Сергей Шнуров вновь отозвался о выступлениях позитивно и поздравил коллегу с «замечательным дебютом», а Константин Меладзе восхитился подбором песен, благодаря которым участники «раскрылись, как чай».

Полина Гагарина особо отметила Нуржигита Субанкулова. И хотя наставник тройки остановил свой выбор на певце из Конго, Субанкулову посчастливилось остаться в проекте: его принял в свою команду Константин Меладзе.

Из коллектива под руководством Сергея Шнурова первыми выступили Ирина Чувакова, Арсений Курчанин и Рагда Ханиева.

«Давайте, убийцы мои, давайте» — напутствовал подопечных музыкант.

За время репетиций наставник открыл в них новые качества: так, в Арсении Курчанине Шнуров увидел драматического артиста, а о Ханиевой рассказал, что юная певица хотела попробовать себя в новом амплуа. Выполнить эту задачу уже удалось: участница призналась, что в предыдущем этапе почувствовала себя рокершей.

Ирина Чувакова в «нокаутах» представила песню «Никаких больше вечеринок», причём начала номер в духе фолк-музыки, а позже перешла к рокерскому прочтению.

Арсений Курчанин посвятил выступление Полине Гагариной. В образе хулигана он исполнил хит группы «Руки Вверх!», «Лишь о тебе мечтая» — под аккомпанемент баяна композиция приобрела оттенки одновременно русского и французского шансона. А чтобы выразить своё отношение к наставнице яснее, музыкант высыпал ей на стол горсть подсолнечных семечек.

В номере Рагды Ханиевой Сергей Шнуров решил объединить песни Life и Bad Guy, известные в исполнении Zivert и Билли Айлиш соответственно.

Похвалив Чувакову, Полина Гагарина заодно пожурила Шнурова за драматургические эксприменты и репертуар в целом: «Вы вот вышли, и взяли зал за то самое место, про которое поёт в своих песнях Сергей». Также певица отметила, что Арсений Курчанин на «слепых прослушиваниях» был более интеллигентным и отчитала наставника за дурное влияние.

«Вот что умеет Шнуров делать — его номера вялыми не назовёшь», — прокомментировал выступления Валерий Сюткин. Также он назвал подход коллеги «широкоугольным».

В следующий этап отправилась, по выражению Шнурова, Красная шапочка — Рагда Ханиева.

От команды Меладзе выступали Елизавета Шалуба, Валерия Миронова и Даниил Королёв.

Миронова спела композицию Стиви Уандера Don't You Worry 'bout a Thing, а Елизавета Шалуба представила своё видение хита Юрия Шатунова «Звёздная ночь».

Даниил Королёв — один из немногих, кто продолжил выступать в фирменном стиле и любимом жанре: он исполнил белорусскую народную песню «По морю». Сергей Шнуров не мог оставить без внимания факт, что у Белорусии нет выхода к морю.

Константин Меладзе предупредил, что выбирает не только участника, но и в целом музыку, которую он хочет слышать в проекте в дальнейшем. В его команде остался Королёв.