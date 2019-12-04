Аэронавты против ретродрамы с Нортоном и физиков: что смотреть в кино в первую неделю декабря

С 5 декабря в кинотеатрах стартует показ ретро-детектива Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин», актёрский каст которого включает Брюса Уиллиса, Алека Болдуина и Уиллема Дефо. Также в прокат выходят ленты, вдохновлённые биографиями и достижениями физиков и воздухоплавателей, — «Война токов» с Бенедиктом Камбербэтчем в роли Томаса Эдисона и приключенческая драма «Аэронавты». Среди отечественных новинок — военные драмы «Ржев» и «Красный призрак», криминальный триллер «Решала. Нулевые» и один из последних продюсерских проектов Станислава Говорухина «Конец сезона». Любителям авторского кино по вкусу придётся драма «Простой карандаш». Подробнее — в материале RT.

«Сиротский Бруклин» (Motherless Brooklyn)

Для своего второго режиссёрского проекта Эдвард Нортон (постановщик ленты «Сохраняя веру», актёр в фильмах «Бойцовский клуб», «Иллюзионист», «Американская история X») выбрал непростой материал — роман Джонатана Летема «Сиротский Бруклин», действие которого, однако из 1990-х перенёс в 1950-е.

Нортон играет Лайонела Эссрога — детектива, живущего с синдромом Туретта. Он работает на частного сыщика Фрэнка Минну (Брюс Уиллис) вместе с друзьями по сиротскому приюту. Когда наставника Лайонела убивают, герой решает взяться за расследование. Оно приводит его к девушке, борящейся с повсеместной джентрификацией, проводимой в Нью-Йорке с ведома главного застройщика города Мозеса Рэндольфа.

Ретродрама собрала мощный актёрский ансамбль: помимо Уиллиса и Нортона, в фильме играют Алек Болдуин, Бобби Каннавале и Уиллем Дефо.

Подробнее о фильме — в интервью с Эдвардом Нортоном.

«Аэронавты» (The Aeronauts)

Фелисити Джонс продолжает отрабатывать феминистскую повестку (со времён истории про Рут Гинзбург в ленте «По половому признаку») — на сей раз в картине «Аэронавты».

Фильм основан на данных о полёте британских аэронавтов Джеймса Глейшера и Генри Коксвелла, произошедшем в 1862 году. Коксвелла в фильме в угоду тенденциям заменили вымышленным женским персонажем — Амелией Рен.

Рен — состоятельная женщина, увлечённая воздухоплаванием. Джеймс Глейшер — метеоролог, который предлагает ей пуститься в отчаянное путешествие на аэростате.

Компанию Джонс в полёте составит партнёр по «Вселенной Стивена Хокинга» Эдди Редмэйн.

«Ржев»



Военная драма Игоря Копылова посвящена одному из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны — Ржевской битве. Экранное действие разворачивается на протяжении суток, однако в повествование, помимо хроники дня, вписаны истории из мирной жизни разных персонажей, а также показана специфика порядков военного времени — от относительности понятия целесообразности до противоречия жестоких законов здравому смыслу.

Фильм снят по повести «Искупить кровью» Вячеслава Кондратьева, который отразил в произведении собственный опыт и рассказы однополчан (лично участвовавший в боях подо Ржевом писатель был награждён медалью «За отвагу»). Кроме того, актёры привнесли в картину черты своих родственников-фронтовиков, чтобы почтить их память.

Подробнее о премьере — в материале RT.

«Война токов» (The Current War)

«Войной токов» называлось противостояние между изобретателями и бизнесменами Томасом Эдисоном и Джорджем Вестингаузом (на стороне которого выступал учёный и инженер Никола Тесла). Как известно, Эдисон выступал за развитие сети постоянного тока, а его противник — за идею переменного тока.

Спор, начатый учёными ещё в 1880-х, завершился лишь в ноябре 2007 года: тогда Нью-Йорк отказался от использования постоянного тока в пользу переменного.

Разработкой фильма, посвящённого противостоянию изобретателей, первоначально занималась компания Харви Вайнштейна. Премьера картины состоялась на фестивале в Торонто в 2017 году, однако из-за разгоревшегося скандала так и не вышла в широкий прокат. В итоге продюсированием ленты занялись Тимур Бекмамбетов и Мартин Скорсезе.

Учёное сообщество на экране воплотили Бенедикт Камбербэтч (Эдисон), Майкл Шеннон (Вестингауз) и Николас Холт (Тесла).

«Конец сезона»

Три сестры — Вера, Елена и Анна — живут в прибалтийском городке и зарабатывают тем, что сдают внаём комнаты в собственном доме. Среди их постояльцев — начинающий писатель, панк и военный. Сами сёстры, между тем, грезят о том, чтобы вернуться в Москву.

«Конец сезона» — вольная интерпретация чеховских «Трёх сестёр» режиссёром Константином Худяковым и продюсером Станиславом Говорухиным. Главные роли в ленте сыграли Юлия Снигирь, Юлия Пересильд и Анна Чиповская.

«Красный призрак»

Постановщик драмы «Иуда» Андрей Богатырёв 3 декабря, в День Неизвестного солдата, выпускает пятую полнометражную работу «Красный призрак» — историческую драму с Алексеем Шевченковым и Владимиром Гостюхиным в главных ролях.

Лента повествует о событиях в посёлке Вязьма в начале 1940-х годов. У населённого пункта группа советских солдат сталкивается с одним из подразделений Вермахта. Измотанные голодом и холодом, красноармейцы не думают сдаваться. На стороне советских партизан — Неизвестный Солдат, которого называют «Красный призрак».

«Решала. Нулевые»



«Решала. Нулевые» — приквел к двум криминальным драмам под общим названием «Решала». Постановкой новой картины занимались сценаристы предыдущих фильмов Жаргал Бадмацыренов и Александр Кузьминов.

Россия, 2008 год. Двое друзей Костя и Завгар предпочитают зарабатывать нелегальным способом. Как правило, друзья успешно проворачивают финансовые махинации, однако риск не всегда оправдывает средства.

«Тёмная ночь» (Dark Night)



20 июля 2012 года во время сеанса фильма Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» в кинотеатре городе Орора, штат Колорадо, американец привёл в действие дымовую шашку и начал стрелять по зрителям. В результате погибли 12 человек, 70 получили ранения.

Хронологию событий в Ороре позднее режиссёр и сценарист Тим Саттон показал в картине «Тёмная ночь», вышедшей в прокат за рубежом ещё в 2016 году. Картина была показана в рамках секции «Горизонты» на 73-м Венецианском кинофестивале. Теперь фильм добрался и до России.

«Простой карандаш»





Режиссёр «Дочери» Наталья Назарова сняла драму об учительнице рисования Антонине, переехавшей в глубинку к мужу, отбывающему срок в колонии, и устроившейся в местную школу. Вскоре героиня выясняет, что весь посёлок держит в страхе старший брат её ученика, а местные жители стараются не замечать беспредела. Антонина решает бросить вызов таким порядкам.

Съёмки картины проходили в городе Сегежа в Карелии. Лента участвовала в основном конкурсе кинофестиваля «Окно в Европу» в этом году.