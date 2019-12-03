Один день войны: в прокат выходит фильм «Ржев»

5 декабря в российский прокат выходит фильм «Ржев», в котором повествуется об одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. В ленте показан один мартовский день 1942 года из жизни солдат и офицеров роты, удерживающей стратегически важную деревню Овсянниково. В основу сюжета легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, который был награждён медалью «За отвагу» во время боёв подо Ржевом. Роли в картине исполнили Сергей Жарков, Александр Горбатов, Олег Гаянов, Александр Бухаров и другие. За режиссуру отвечал Игорь Копылов.

Ржевская битва — один из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны. Бои продолжались более года, а потери с каждой стороны составили порядка миллиона человек. Однако в кинематографе эта тема освещается куда реже, чем битвы за Сталинград, Севастополь и Москву или блокада Ленинграда.

Действие повести «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, который был награждён медалью «За отвагу» во время боёв подо Ржевом, начинается сразу после того, как рота советских солдат вошла в деревню Овсянниково. Однако небольшая победа не воодушевляет бойцов, поскольку всех волнуют существенные потери.

Кинолента «Ржев» открывается своего рода предысторией к этому моменту — кадрами самой атаки. Создатели фильма хотели показать, почему солдаты считают, что деревню взяли «дуриком», «живым мясом протолкнулись». Однако история начинается уже после кровавой батальной сцены.

В центре повествования — несколько героев, среди которых нет главного. Примерно равное экранное время выделено старшему по званию ротному (Сергей Жарков), бывалому «папаше» (Александр Аравушкин), приблатнённому Костику Карцеву (Иван Батарев), а также юному Вите Сомову (Даниил Розин) и другим бойцам. Примечательно, что в фильме, как и в повести, нет ни единого женского персонажа, а потому отсутствует какая-либо романтическая линия.

В перерывах между боями герои пытаются налаживать быт: собирают трофеи, от сигарет до оружия, делятся немецкими консервами в ожидании снабжения, при этом невольно вспоминая о мирной жизни. Так или иначе, личная история каждого отражается на его поведении на передовой.

Например, Костик Карцев причисляет себя к рабочему классу, а тюремный жаргон, проскакивающий в его речи, объясняет тем, что жил в криминальном районе Москвы — Марьиной Роще.

За счетоводом Мачихиным (Олег Гаянов) однополчане замечают привычку философствовать и даже дают ему соответствующее прозвище. Витя Сомов выглядит явно моложе боевых товарищей: герой, как и многие его одноклассники, приписал себе год, чтобы успеть оказаться на фронте, пока не закончилась война.

Опасности в военное время не всегда связаны с боевыми действиями. Однако если политрук (Арсений Семёнов) следит за состоянием боевого духа солдат и старается отвлечь товарищей от пораженческих настроений, то у прибывшего в деревню особиста Рыкова (Григорий Некрасов) другая задача. Он готов расстрелять любого за фашистскую листовку — пропуск на сторону врага. Таким образом, героям приходится противостоять не только немецким захватчикам, но и жестоким порядкам военного времени.

События в фильме разворачиваются в течение суток, и благодаря насыщенности действия лента смотрится очень динамично. Хотя воспоминания персонажей имеют большое значение для сюжета, все они выражены в диалогах — нет ни одного флешбэка, соблюдается единство места, времени и действия.

Деревню Овсянниково воссоздали на Ржевском полигоне близ Санкт-Петербурга. Срубы привезли из Новгородской области, а окопы по чертежам времён Великой Отечественной войны строили военнослужащие. Интересно, что режиссёр фильма Игорь Копылов ещё в 1990-е ставил спектакль о войне, а в новой ленте смог применить собранную ранее информацию.

Также создатели фильма рассказали, что многие актёры выступили с просьбой дать героям их настоящие фамилии — в память о предках и родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. «Они начали искать сведения через своих родных о своих дедах и их буквально привнесли в картину», — отметил режиссёр ленты Игорь Копылов.

Особую деталь к образу своего персонажа добавил Александр Аравушкин: в кадре он появился с веткой рябины — такой же, какую видел на фотографии своего деда. А Даниил Розин, для которого эта роль стала дебютом в кино, во время съёмок начинал день с прослушивания песен военных лет.

«Для россиянина играть в фильме, где война, — всё равно что верующему человеку играть Евангелие. Это накладывает колоссальную ответственность», — рассказал Олег Гаянов. Хотя актёр много лет снимается в кино, это его первая роль в ленте о войне.

Несмотря на то что в «Ржеве» показаны трагические события, в целом фильм получился жизнеутверждающим. Все герои, каждый со своей историей, объединены желанием спасти Родину — неважно, кем они были до войны: интеллигент, беспризорник, вчерашний выпускник с романтизированными представлениями о жизни, уголовник, крестьянин из глухой деревни или столичный житель. При этом вслед за автором повести кинематографисты создают неоднозначные образы, которые смотрятся весьма достоверно.