Какой стиль танца вам больше всего подходит: тест RT к Международному дню танго

Короткая ссылка
RT
11 декабря родился Карлос Гардель — аргентинский певец, актёр, композитор и признанный король танго, одна из ключевых фигур в популяризации этого танца в мире. В этот день в память о Гарделе отмечается Международный день танго. Хороший повод узнать, какой стиль танца подошёл бы именно вам! Ответьте на несколько вопросов.
Какой стиль танца вам больше всего подходит: тест RT к Международному дню танго
  • Gettyimages.ru
  • © cristianl

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в Viber
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить