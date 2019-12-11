Какой стиль танца вам больше всего подходит: тест RT к Международному дню танго

11 декабря родился Карлос Гардель — аргентинский певец, актёр, композитор и признанный король танго, одна из ключевых фигур в популяризации этого танца в мире. В этот день в память о Гарделе отмечается Международный день танго. Хороший повод узнать, какой стиль танца подошёл бы именно вам! Ответьте на несколько вопросов.

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