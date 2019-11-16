Неожиданные повороты и канадский Гранж: как завершились слепые прослушивания восьмого сезона шоу «Голос»

В пятницу, 15 ноября, в эфир вышел заключительный выпуск этапа слепых прослушиваний на вокальном шоу «Голос». Команды наставников пополнились последними в этом сезоне участниками. Место в проекте нашлось и для 17-летнего рэпера, и для гостей из Армении, Канады и Украины. Решения отсеивать некоторых конкурсантов непросто давались жюри. По мере заполнения вакантных мест наставникам приходилось уступать исполнителей коллегам. О том, каким был последний день слепых прослушиваний и кто вошёл в итоговый состав команд, — в материале RT.

Выпуск восьмого сезона шоу «Голос» от 15 ноября ознаменовался тем, что в нём были подведены итоги этапа слепых прослушиваний вокального проекта. Концерт выдался непростым не только для участников, но и для наставников: ведь те, чьи команды уже были укомплектованы, не могли пригласить к себе некоторых весьма перспективных конкурсантов.

Первой выступала украинка Анастасия Маркова (Шейн Ли), которая приписывает силу своей личности и своего голоса очкам причудливой формы. Она исполнила композицию It’s a Man’s Man’s Man’s World, любимую многими участниками разных сезонов шоу.

С первых нот выступление одобрили Полина Гагарина и Сергей Шнуров, позже к ним присоединились и остальные наставники. Маркова же без долгих раздумий предпочла присоединиться к команде Гагариной.

Песня «Поезд на Ленинград» обеспечила Егору Мускату место в команде Валерия Сюткина. Комментируя это решение, Шнуров предположил, что наставник нажал кнопку «из ностальгических соображений». Оказалось, однако, что певец предпочитает самолёты.

Сюткин также отметил, что в голосе Муската есть обаяние, а это очень важно для артиста. Константин Меладзе отнёсся к выступлению скептически, однако заметил, что конкурсанту позволительно петь ещё хуже.

Сергей Шнуров и Валерий Сюткин так хотели видеть исполнившую песню «Ты снишься мне» Лилию Вельтман в команде Полины Гагариной, что нажали кнопку за неё — однако позже повернулись сами (к ним присоединился Меладзе).

Гагарина призналась, что её принудили только поначалу, и в итоге номер Вельтман ей понравился. «Бескрайний голос. Фантастика», — прокомментировала выступление певица. В итоге Вельтман отправилась именно в команду Гагариной.

Иностранный гость проекта Эндрю Гранж — певец ямайского происхождения из Торонто (Канада) — не смог покорить песней Стиви Уандера Overjoyed только Константина Меладзе. Он также стал участником команды Полины Гагариной. «До того, как прийти сюда, я молился Богу о том, что вы повернётесь ко мне», — рассказал певице Гранж.

По его собственному признанию, 17-летний Арсений Курчанин начал петь раньше, чем научился говорить. Его интерпретация песни «Вахтёрам» понравилась Сергею Шнурову и Валерию Сюткину. По просьбе наставников Курчанин также зачитал собственный рэп, а затем отправился в команду к лидеру группы «Ленинград».

Элимдар Сейдосманов пополнил команду Валерия Сюткина с песней I Feel Good. «Ощущение, что песню Джеймса Брауна поёт Том Джонс», — описал свои впечатления наставник.

На последней ноте композиции Miserere, известной в исполнении Лучано Паваротти, Константин Меладзе решил взять в свою команду Врежа Киракосяна. Особенно наставник отметил волю к победе участника из Армении.

Выступление Даниила Данилевского привело в восторг всех членов жюри — несмотря на то что вакантное место осталось только у Валерия Сюткина, к участнику повернулась вся четвёрка. «Это мой парень, не трогайте», — сразу перешёл в наступление Сюткин.

В заключительном выпуске этапа слепых прослушиваний пройти дальше не получилось у четырёх конкурсанток. Неудача Оксаны Симон с песней La Magia del Ritmo расстроила всю мужскую часть жюри. «Может, вам лучше было бы и не петь», — порекомендовал девушке Сергей Шнуров, а Константин Меладзе резюмировал настроение коллег: «Мне очень жаль, что мы не расслышали вашу внешность в вашем исполнении».

Похожая ситуация сложилась и у Анастасии Смыковой. Её версию песни Life жюри признало плохо подготовленной — однако внешний вид артистки произвёл на наставников хорошее впечатление. Выступление Ксении Меньщиковой раскритиковали за излишнюю громкость и отсутствие душевности.

Екатерина Белякова — дебютантка «Голоса» из города Охотска Хабаровского края. Она исполнила джазовую композицию I Got Rhythm. Валерий Сюткин отметил, что не смог нажать кнопку, поскольку много лет назад слышал эту песню вживую в исполнении самой Эллы Фицджеральд. Константину Меладзе же не понравился избыток особых вокальных приёмов.

Отбор закончен

В итоговый состав команд вошли по 12 исполнителей. Константин Меладзе собрал преимущественно женский коллектив. В его распоряжении среди прочих оказались самобытная Елизавета Шалуба, романтичные Полина Тырина и Рената Штифель, а за нотки рока отвечает Наталья Сидорцова. Ценный актив в команде — Роман Волознев, не только вокалист, но и композитор.

В команде Шнурова, напротив, будут звучать в основном мужские голоса. В слепых прослушиваниях его подопечные запомнились яркими интерпретациями таких хитов, как Californa Dreamin’ (Ив Набиев), Leave a Light On (Антон Токарев) и «Мокрые кроссы» (Станислав Мошкин). Также с наставником участие в шоу продолжит выпускница детского «Голоса» Рагда Ханиева.

Полина Гагарина взяла шефство над разнохарактерными артистами: это и знаток итальянской классики Ринат Альбиков, и любительница мультфильмов Алана Чочиева, и Екатерина Стеблина — последовательница Жанны Агузаровой.

Дебютирующий в жюри Валерий Сюткин собрал артистов из разных стран: в его команде, например, Наржигит Субанкулов из Киргизии, Карин Сойреф из Гибралтара и Арсен Мукенди из Демократической Республики Конго.