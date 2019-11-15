«Грех» Кончаловского, гонки на выносливость и реинкарнация «Ангелов Чарли»: главные кинопремьеры недели

На этой неделе в российский прокат вышел фильм «Грех» Андрея Кончаловского, посвящённый титану эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти. Среди других премьер — спортивная драма о соперничестве между двумя гоночными командами «Ford против Ferrari» и третий полнометражный фильм об ангелах Чарли. Также на экранах можно будет увидеть новую картину канадца Ксавье Долана, документальную ленту о музыканте Анатолии Крупнове, драму «Двое» и исторический боевик Роланда Эммериха «Мидуэй». Подробнее о кинорелизах этой недели — в материале RT.

«Грех» (Il Peccato)

Фильм Андрея Кончаловского о титане эпохи Возрождения, скульпторе, поэте и одном из величайших рисовальщиков всех времён Микеланджело Буонарроти изначально назывался «Монстр». Так жители Каррары прозвали исполинский мраморный блок, который Микеланджело присмотрел для одной из своих будущих скульптур. Со слов Кончаловского, предыдущее название фильма применимо и к фигуре самого скульптора.

Сюжет ленты охватывает середину жизненного пути творца, приблизительно 1510—1520 годы. Микеланджело одновременно выполняет два заказа: работает над усыпальницей Папы Римского Юлия II и проектирует фасад базилики Сан-Лоренцо во Флоренции. За преданность живописца борются два влиятельных семейства — Медичи и Делла Ровере. Скульптору приходится лавировать между заказчиками, чтобы успеть завершить оба проекта в срок.

Роль Микеланджело Буонарроти в российско-итальянском проекте исполнил актёр-непрофессионал Альберто Тестоне.

«Ангелы Чарли» (Charlie’s Angels)



В 2015 году американская актриса и режиссёр Элизабет Бэнкс совместно с киностудией Sony Pictures задумала реинкарнировать знаменитую франшизу о трио спецагентов из организации Чарли Таунсенда. Бэнкс отмечала, что её картина — не перезапуск, а продолжение истории, рассказанной в телесериале 1970-х и полнометражных фильмах 2000-х.

Секретное агентство по руководством таинственного Чарли Таунсенда разрослось до международных масштабов и открыло офисы по всему миру. Босли тоже стало много: теперь это не имя, а название должности, которую занимают наставники «ангелов». По сюжету за помощью в организацию обращается учёный по имени Елена. Её высокотехнологичную разработку хотят использовать в качестве оружия. Защищать айтишницу будут «ангелы» Сабина и Джейн.

Ангельское трио в кадре образовали Кристен Стюарт, Элла Балинска и Наоми Скотт. Подробнее о новых «Ангелах Чарли» — в материале RT.

«Ford против Ferrari» (Ford v. Ferrari)

В 1960-х автомобильный конструктор Кэрролл Шелби (Мэтт Дэймон) под крылом автоконцерна Ford собрал спорткар Ford GT40. Автомобиль создавался, чтобы отобрать у Ferrari победу в легендарной 24-часовой гонке на выносливость в Ле-Мане. Тестировал автомобиль британский гонщик Кен Майлз (Кристиан Бейл).

Для роли в ленте Бейлу за короткий срок потребовалось сбросить около 30 кг, набранных для съёмок в картине «Власть» про Дика Чейни. Актёр, по собственному признанию, не помещался в гоночную машину. Фильм, основанный на реальном противостоянии двух гоночных команд, снимал постановщик «Логана» Джеймс Мэнголд.

«Матиас и Максим»(Matthias et Maxime)

В фильме «Матиас и Максим» Ксавье Долан продолжает исследовать тему сексуальной ориентации и... возвращается к истокам — переносит съёмки в Канаду и вновь играет главную роль в собственном фильме (первую со времён «Тома на ферме»).

Матиас и Максим — друзья детства. Матиас работает юристом в солидной фирме, Максим со дня на день должен улететь в Австралию на два года. Однажды вместе с компанией знакомых они выезжают отдохнуть на озеро. Там подруга Максима и Матиаса предлагает им сняться в своём короткометражном фильме, где героям нужно поцеловаться. Тогда друзья понимают, что их чувства друг к другу не платонические.

Картина стала восьмой по счёту в фильмографии Долана-режиссёра. Лента претендовала на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Анатолий Крупнов. «Он был»

Сейчас Анатолия Крупнова, скончавшегося в 1997 году от сердечного приступа, помнят немногие — по мнению создателя документального фильма «Он был» Дарьи Иванковой, это несправедливо. В конце 1990-х он был заметной фигурой русского рока: основал группу «Чёрный обелиск», сотрудничал с «Неприкасаемыми» Гарика Сукачёва, создавал аранжировки хитов ДДТ, выступал сольно.

Крупнов был (а не казался, как подчёркивают знавшие его люди) харизматичным лидером, считал себя лучшим басистом страны и выражал готовность отвечать за качественный звук на российской сцене. Окружающие, впрочем, этих амбициозных притязаний не оспаривали.

Заглавную фразу документальной ленты «Он был» режиссёр предлагает расширить — «Он был героем времени неспящих» (так время, когда жил и творил Крупнов, характеризует лидер ДДТ Юрий Шевчук). Для Иванковой фильм — лучший способ рассказать о музыканте тем, кто не застал его эпоху.

Фильм уже оценила автор песен Маргарита Пушкина. «Вывернул душу наизнанку, заставил смеяться, плакать, тосковать по тем самым золотым временам нашего рока», — поделились впечатлениями поэтесса в соцсетях.

«Двое»

Лента режиссёра и сценариста Тимофея Жалнина — полуторачасовой психологический эксперимент.

Он поместил находящуюся на грани разрыва семью в сибирскую тайгу, изолировал от благ цивилизации и давления окружающих и оставил на милость природы. Пара направлялась к целебным озёрам в надежде решить проблемы со здоровьем. Оставшись наедине с женой Надей, Андрей решил признаться ей, что хочет развестись. По-видимому, определённую роль в этом решении сыграл его властный тесть, который стремится контролировать каждый шаг пары.

Создатели камерной драмы предлагают зрителям задуматься о вечном — семейных ценностях, соотношении сил человека и природы, вопросах независимости и ответственности. До выхода в прокат картина была показана в рамках фестивалей «Кинотавр», «Балтийские дебюты» и «Меридианы Тихого», а также лондонского смотра кино из России и о России «Золотой единорог».

«Мидуэй» (Midway)

Постановщик «Патриота» Роланд Эммерих вернулся на большие экраны с очередным боевиком. Он воссоздал одно из самых значимых для Соединённых Штатов сражений Второй мировой — битву у атолла Мидуэй, которая произошла летом 1942 года. Она стала решающим событием, сыгравшим тогда в пользу американского флота в Тихоокеанском регионе.

В проекте задействованы Вуди Харрельсон, Люк Эванс, Эд Скрейн, Патрик Уилсон, Аарон Экхарт и Мэнди Мур. На момент публикации статьи рейтинг критиков картины на Rotten Tomatoes составлял 42% (зрительский рейтинг — 92%).

«Последний бросок» (Lazarat)

Лазарат — деревня на юге Албании, расположенная в области Гирокастра. Здесь активно занимаются сбытом наркотиков, трафик широко расходится по европейским регионам. В обороте замешаны не только наркодилеры, но и местные стражи порядка, поэтому противостоять бизнесу практически невозможно. Вызов местной мафии бросает элитное полицейское спецподразделение.

Картину снимал американец Уильям Кауфман. Съёмки фильма проходили на территории Болгарии и Албании. В «Последнем броске» сыграли Равшана Куркова, Гоша Куценко, Иван Макаревич и Игорь Жижикин.

«Хороший лжец» (The Good Liar)

Главный герой «Хорошего лжеца» Рой Кортнэй — опытный мошенник, который положил глаз на состоятельную женщину по имени Бетти и планирует обчистить её до нитки. Задача кажется несложной с учётом того, что Бетти то и дело напоминает, что страдает заболеванием сердца. Пока Рой пытается поймать жертву на свои уловки, обстоятельства складываются не в его пользу.

Режиссёр «Хорошего лжеца» Билл Кондон поставил картину по сценарию, основанному на одноимённом романе Николаса Сирла. Главные роли в санспенс-триллере исполнили Иэн Маккеллен и Хелен Миррен.

«#Москва-Руаян, или Что творят женщины»

Картина «#Москва-Руаян» — первая полнометражная работа в режиссёрской карьере Елены Коссон. «#Москва-Руаян» стала фильмом открытия программы «Русский след» на Московском международном кинофестивале этого года.

Главная героиня ленты по имени Ольга вместе с подругой Мюриэль решает использовать новые технологии, чтобы изменить свою повседневную жизнь. Перед тем как отправиться в путешествие, она с помощью алгоритма составляет свой отпускной маршрут.