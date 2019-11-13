Тест на феминизм: чем пугают новые «Ангелы Чарли»

В четверг, 14 ноября, в российский прокат выходит картина режиссёра Элизабет Бэнкс «Ангелы Чарли». Фильм является продолжением истории, показанной в одноимённом телесериале, выходившем в эфир с 1976 по 1981 год, а также в полнометражных фильмах с Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью. В картине Бэнкс агентство Чарли Таунсенда имеет офисы по всему миру. «Ангелам» необходимо остановить продажу устройства с неиссякаемым источником энергии на чёрном рынке. Трио спецагентов в ленте образовали Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Какой получилась новая режиссёрская работа Элизабет Бэнкс — в материале RT.

Уходящий год был не лучшим с точки зрения релиза перезапусков или продолжений высокобюджетных франшиз (за исключением, может, «Истории игрушек»). После того как картина Sony Pictures «Люди в чёрном: Интернэшнл» не слишком удачно показала себя в прокате и не стала хитом, на который рассчитывала студия, интерес к другому проекту компании — «Ангелам Чарли» — возрос.

Режиссёр фильма Элизабет Бэнкс не раз отмечала, что её картина — не перезапуск франшизы, а, скорее, продолжение истории, начатой в середине 1970-х.

Тогда на телеканале ABC состоялась премьера сериала «Ангелы Чарли», что для киноиндустрии тех времён было довольно смелым и несколько необычным проектом, потому что роли спецагентов, вопреки канону, достались женщинам. «Ангелы» были выпускницами полицейской академии, которых не допустили к оперативной работе. Тогда они нанялись в частное детективное агентство Чарли Таунсенда, который общался с ними по радио или через помощника Джона Босли.

Почти 20 лет спустя к сюжету с трио «ангелов» из агентства Таунсенда вернулись. В 2000-х перезапуск «Ангелов Чарли» казался настоящим событием в поп-культуре. Главные роли исполнили Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью, а Босли сыграл Билл Мюррей. Фильм собрал солидную кассу, а тремя годами позже состоялась премьера продолжения, получившего название «Ангелы Чарли: Только вперёд».

Кадр из фильма «Ангелы Чарли»

© kinopoisk.ru

Бэнкс (которая дебютировала в своём фильме и в качестве сценариста) объединила два предыдущих проекта об

«ангелах Чарли», однако сместила акцент в сторону феминистской риторики. Предвосхищает этот тон во всём повествовании монолог Сабины Уилсон (Кристен Стюарт) на свидании с врагом по имени Джонни Смит: она излишне лихо и несколько отталкивающе рассуждает на тему того, что женщины могут делать всё, что захотят и как захотят.

Пока Сабина навязчиво объясняет своему визави постулаты своей гендерной политики, другой «ангел» Джейн (Элла Балинска) обезвреживает охрану и в тандеме с Сабиной сдаёт Смита Джону Босли (Патрик Стюарт). Справедливости ради, здесь Босли — это не кодовое имя наставника, а нечто вроде звания. Таких Босли много: они работают с «ангелами» по всему миру, потому что агентство «Таунсенд» теперь — глобальная шпионская сеть.

Спустя год Сабине и Джейн приходится снова объединиться, чтобы защитить айтишницу по имени Елена (Наоми Скотт). Она участвовала в разработке устройства под названием «Калисто» — это нечто вроде неиссякаемого источника энергии, потенциал которого можно использовать в качестве оружия. Проект ещё не доведён до ума и легко может покалечить, а то и убить человека, с ним работающего. Елена пытается объяснить это начальству в лице Сэма Клафлина, однако его, как водится, интересует только прибыль. Тогда она обращается в «Таунсенд» за помощью.

Существенную часть фильма Сабина, Джейн и Елена под контролем одной из Босли (в исполнении Бэнкс) тщетно пытаются выкрасть образец «Калисто» из лаборатории, затем так же безуспешно сорвать сделку со сбытом устройства, как предполагается, на чёрный рынок.

Неряшливое повествование, небрежно разбросанное по разным странам (от Германии до Турции), режет глаз, да и сюжет не предлагает зрителю ничего оригинального. В довесок всё это Бэнкс перегружает феминистской риторикой и крайне нелепыми сценами вроде финала, где «ангелы» из всех подразделений агентства демонстрируют то, о чём в самом начале говорит героиня Стюарт, — что могут делать всё, что захотят.

Несмотря на режиссёрские и операторские недочёты (вроде использования приёмов с шатким фокусом), у «Ангелов Чарли» есть ряд качественно сконструированных визуальных эффектов, дополнительно усиленных ярким производственным дизайном и запоминающимися нарядами. За них в проекте отвечала Ким Барретт, создававшая костюмы для «Матрицы».

Кадр из фильма «Ангелы Чарли»

© imdb.com

Наверное, для многих большим открытием станет Кристен Стюарт (в особенности для тех, кто не следил за её карьерой после набившей оскомину сумеречной франшизы). Для неё роль в «Ангелах Чарли» — возвращение в высокобюджетное кино после ряда инди- и артхаусных экспериментов. Со времён вампирской саги (скорее всего, жёстко ограничивавшей публичное поведение актёров) Стюарт стремилась избавиться от клейма подружки Эдварда Каллена, поэтому радикально сменила вектор актёрского саморазвития и имидж.

Фильмография актрисы последних лет состоит в основном из проектов, затрагивающих неоднозначные аспекты женской сексуальности («Месть Лиззи Борден», «Несколько женщин»). Непривычно комичная Стюарт в «Ангелах» расхаживает как комок сапфической энергии, а своей любовью к еде иногда напоминает вечножующего Брэда Питта из «11 друзей Оушена».

Картина оправдывает своё существование тем, что не повторяет сценарные линии телесериала и полнометражных фильмов, а предлагает зрителю новые повороты в истории о спецагентах — от возможности карьерного роста для «ангелов-пенсионерок» (спойлер: им предлагают стать Босли) до роста частного агентства и открытия офисов по всему миру. Правда, всё это можно было бы сделать и без высоко поднятого феминистского флага.