Гибель империи: тест RT и «Дилетанта» об истории ацтеков

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8 ноября 1519 года испанские конкистадоры во главе с Эрнаном Кортесом захватили Теночтитлан — столицу ацтекского государства. Это событие ознаменовало собой начало гибели империи, произошедшей чуть меньше чем через два года. После ожесточённых боёв ацтекская империя пала, а город был полностью уничтожен. Сам индейский народ сохранился, но с ним до сих пор связано множество мифов. Попробуйте отличить их от реальных фактов в нашем тесте!
Гибель империи: тест RT и «Дилетанта» об истории ацтеков
  • globallookpress.com
  • © Zueger, E./Arco Images GmbH

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»

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