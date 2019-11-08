Гибель империи: тест RT и «Дилетанта» об истории ацтеков

8 ноября 1519 года испанские конкистадоры во главе с Эрнаном Кортесом захватили Теночтитлан — столицу ацтекского государства. Это событие ознаменовало собой начало гибели империи, произошедшей чуть меньше чем через два года. После ожесточённых боёв ацтекская империя пала, а город был полностью уничтожен. Сам индейский народ сохранился, но с ним до сих пор связано множество мифов. Попробуйте отличить их от реальных фактов в нашем тесте!

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Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»