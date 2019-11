«Иногда мне нравится просто пялиться на стену»: Джимми Фэллон о своих хобби, телевизионном закулисье и дуэте с Маккартни

— У вас прекрасное шоу, Джимми. Вы отлично работаете. Родители уж точно наградили вас талантом.

— У меня было замечательное детство. Мои родители (моей мамы с нами уже нет) были женаты больше сорока лет. По-моему, благодаря тому, что под конец они друг друга уже не слышали, это было просто нечто…

Невероятные люди. Мои родители должны были познакомиться с родителями моей жены. У тех был потрясающий летний дом в Нью-Гэмпшире — очень красивый старинный семейный дом, который повидал уже поколений пять. И, значит, мои должны были впервые приехать к ним в гости. Накануне мне звонит мама. Я говорю: «Алло», а она мне: «Не бросай трубку».

Я: «В смысле? Что случилось? Вы приедете?» Она отвечает: «Да, приедем, но кое-что случилось. У папы зуб выпал. Передний зуб». Я говорю: «Так сходите к стоматологу, пусть сделает что-нибудь». Она: «Не можем, он в отпуске». Я отвечаю: «Кошмар! И что вы будете делать?» И тут мама заявляет: «Он просто не будет улыбаться».

Не будет улыбаться! А ведь это их первая встреча с родителями жены. Я собираюсь уже положить трубку, и тут она: «Погоди-погоди, ещё кое-что. Я во сне глаз расчесала, он теперь воспалился весь». «Отлично, — говорю, — прекрасно просто! Что будешь делать, повязку на него наложишь?»

Смеха ради отец прыгнул в озеро. Это, кстати, озеро Уиннипесоки, что в Нью-Гэмпшире. Так вот, погода не то чтобы летняя — вроде бы октябрь, люди не плавают, потому что слишком холодно. Но он залез в воду...

Собираемся ужинать, я у себя наверху — готовлюсь. Раздаётся стук в дверь. Открываю — а там мама. Стоит в своём неизменном наряде — белом льняном комплекте, похожая на епископа Десмонда Туту (англиканский архиепископ, лауреат Нобелевской премии мира. — RT). Я спрашиваю: «Мам, ты чего?» И вижу, что там дым. Она в ответ: «Всё в порядке, ничего не горит…» Я: «Ты о чём? Что стряслось?» Она: «Ну… папа… когда он прыгнул в озеро, в кармане у него были все деньги — долларов пятьсот. В общем, он их хотел высушить и положил в микроволновку». Так они и загорелись.

Мой отец спалил в микроволновке пятьсот долларов! Я такой: «Господи! Да опомнитесь вы наконец!» Иду вниз, на кухню. Всюду валяются горелые двадцатки. Я говорю: «Это же старинный родовой дом! Ему сотни лет! Он может запросто вспыхнуть…»

— Некоторые в стриптиз-клубах деньги прожигают, а это как бы стариковский эквивалент кутежа. Пятьсот долларов спалить.

— Да, пятьсот долларов… Боже правый! Благодаря таким вот вещам я и стал тем, кто я есть.

— Джимми Фэллон ещё и писатель. У него трилогия. «Первым словом вашего ребёнка будет «папа», «Всё вокруг — мама» и «Это малыш». Вы ведь теперь отец. И можете писать такие милые книжки.

— Да. Но я вот что хотел сказать. Знаете, как это бывает, когда нужно почитать детям перед сном?

А эти книги можно читать и быстро, и медленно — как хочешь. «Прочитай мне три книжки!» — «Дружок, тебе спать пора!» Берёшь книгу и читаешь: «Малыш то, малыш сё, ляля, папа, кряк, му-у, ляля… Сладких снов!» Тушишь свет…

— Скажите, а кто из гостей The Tonight Show вам особенно запомнился? Какие случаи потрясли вас больше всего?

— Вообще, надо сказать, что музыканты всегда…

— Брюс (Спрингстин, музыкант. — RT), например, был у вас в гостях… Вы с ним большие друзья.

— Да… В том выпуске мне больше всего понравился вот какой момент…

Мы брали интервью у него и у Стивена Ван Зандта. У нас там была его концертная программа 70-х годов. Я его расспрашивал о ней (изображает Спрингстина. — RT): «Да, была такая песня. И вот это тоже… Хорошая была песня, мы её играли. А это вот Wiggle-Waggle. Знаете её?» Я отвечаю: «Никогда не слышал». Он говорит: «Не знаете Wiggle-Waggle? Эй, Roots (группа, играющая в шоу Late Night with Jimmy Fallon. — RT), вы знаете Wiggle-Waggle?» И наши музыканты отвечают: «Нет, не знаем».

Он продолжает: «Wiggle-Waggle! Отличная песня!» Мы пообщались, я объявляю перерыв. И во время перерыва Roots нашли Wiggle-Waggle на YouTube, разобрались, как это играть, и, собственно, сыграли.

И у Брюса Спрингстина лицо было, как у ребёнка в Рождество. «Это Wiggle-Waggle! Это Wiggle-Waggle!». Что-то вот в таком роде. Я мог разобрать только Wiggle-Waggle. Было приятно видеть, как он обрадовался. Это было просто великолепно. Я его обожаю. И Пола Маккартни также…

— Ну, и как он? Остался ли при нём тот фирменный «битловский» шарм?

— О, он всё тот же «битл»! С ним так весело. Пол очень любит веселиться.

Известно, что песня Yesterday изначально называлась Scrambled Eggs. Чтобы запомнить мелодию, которая пришла к нему во сне, он быстро набросал слова: Scrambled eggs, oh, my baby how I love your legs. Так изначально звучал текст песни Yesterday.