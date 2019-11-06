«Иногда мне нравится просто пялиться на стену»: Джимми Фэллон о своих хобби, телевизионном закулисье и дуэте с Маккартни

Джимми Фэллон прославился как участник шоу Saturday Night Live, а закрепили его успех телепередачи Late Night with Jimmy Fallon и Tonight Show. Сегодня он лауреат таких наград, как «Эмми» и People's Choice Awards. За музыкальную деятельность Фэллону присудили престижную премию «Грэмми». В интервью Деннису Миллеру в передаче Larry King Now на RT телеведущий рассказал, как обучался музыке и почему это пригодилось ему в дальнейшем. Также Фэллон вспомнил свой дуэт с Полом Маккартни, объяснил, за счёт чего в последние годы изменились вечерние ток-шоу, и дал совет начинающим комикам.

— У вас прекрасное шоу, Джимми. Вы отлично работаете. Родители уж точно наградили вас талантом.

— У меня было замечательное детство. Мои родители (моей мамы с нами уже нет) были женаты больше сорока лет. По-моему, благодаря тому, что под конец они друг друга уже не слышали, это было просто нечто…

Невероятные люди. Мои родители должны были познакомиться с родителями моей жены. У тех был потрясающий летний дом в Нью-Гэмпшире — очень красивый старинный семейный дом, который повидал уже поколений пять. И, значит, мои должны были впервые приехать к ним в гости. Накануне мне звонит мама. Я говорю: «Алло», а она мне: «Не бросай трубку».

Я: «В смысле? Что случилось? Вы приедете?» Она отвечает: «Да, приедем, но кое-что случилось. У папы зуб выпал. Передний зуб». Я говорю: «Так сходите к стоматологу, пусть сделает что-нибудь». Она: «Не можем, он в отпуске». Я отвечаю: «Кошмар! И что вы будете делать?» И тут мама заявляет: «Он просто не будет улыбаться».

Не будет улыбаться! А ведь это их первая встреча с родителями жены. Я собираюсь уже положить трубку, и тут она: «Погоди-погоди, ещё кое-что. Я во сне глаз расчесала, он теперь воспалился весь». «Отлично, — говорю, — прекрасно просто! Что будешь делать, повязку на него наложишь?»

Знакомьтесь, мои родители — хэллоуинская тыква и пират с окровавленным глазом.

Смеха ради отец прыгнул в озеро. Это, кстати, озеро Уиннипесоки, что в Нью-Гэмпшире. Так вот, погода не то чтобы летняя — вроде бы октябрь, люди не плавают, потому что слишком холодно. Но он залез в воду...

Собираемся ужинать, я у себя наверху — готовлюсь. Раздаётся стук в дверь. Открываю — а там мама. Стоит в своём неизменном наряде — белом льняном комплекте, похожая на епископа Десмонда Туту (англиканский архиепископ, лауреат Нобелевской премии мира. — RT). Я спрашиваю: «Мам, ты чего?» И вижу, что там дым. Она в ответ: «Всё в порядке, ничего не горит…» Я: «Ты о чём? Что стряслось?» Она: «Ну… папа… когда он прыгнул в озеро, в кармане у него были все деньги — долларов пятьсот. В общем, он их хотел высушить и положил в микроволновку». Так они и загорелись.

Мой отец спалил в микроволновке пятьсот долларов! Я такой: «Господи! Да опомнитесь вы наконец!» Иду вниз, на кухню. Всюду валяются горелые двадцатки. Я говорю: «Это же старинный родовой дом! Ему сотни лет! Он может запросто вспыхнуть…»

— Некоторые в стриптиз-клубах деньги прожигают, а это как бы стариковский эквивалент кутежа. Пятьсот долларов спалить.

— Да, пятьсот долларов… Боже правый! Благодаря таким вот вещам я и стал тем, кто я есть.

— Джимми Фэллон ещё и писатель. У него трилогия. «Первым словом вашего ребёнка будет «папа», «Всё вокруг — мама» и «Это малыш». Вы ведь теперь отец. И можете писать такие милые книжки.

— Да. Но я вот что хотел сказать. Знаете, как это бывает, когда нужно почитать детям перед сном?

Я прочёл «Баю-баюшки, луна» так много раз, что от этой книги пришлось в итоге просто избавиться. Подарил её библиотеке…

А эти книги можно читать и быстро, и медленно — как хочешь. «Прочитай мне три книжки!» — «Дружок, тебе спать пора!» Берёшь книгу и читаешь: «Малыш то, малыш сё, ляля, папа, кряк, му-у, ляля… Сладких снов!» Тушишь свет…

— Скажите, а кто из гостей The Tonight Show вам особенно запомнился? Какие случаи потрясли вас больше всего?

— Вообще, надо сказать, что музыканты всегда…

— Брюс (Спрингстин, музыкант. — RT), например, был у вас в гостях… Вы с ним большие друзья.

— Да… В том выпуске мне больше всего понравился вот какой момент…

Мы брали интервью у него и у Стивена Ван Зандта. У нас там была его концертная программа 70-х годов. Я его расспрашивал о ней (изображает Спрингстина. — RT): «Да, была такая песня. И вот это тоже… Хорошая была песня, мы её играли. А это вот Wiggle-Waggle. Знаете её?» Я отвечаю: «Никогда не слышал». Он говорит: «Не знаете Wiggle-Waggle? Эй, Roots (группа, играющая в шоу Late Night with Jimmy Fallon. — RT), вы знаете Wiggle-Waggle?» И наши музыканты отвечают: «Нет, не знаем».

Он продолжает: «Wiggle-Waggle! Отличная песня!» Мы пообщались, я объявляю перерыв. И во время перерыва Roots нашли Wiggle-Waggle на YouTube, разобрались, как это играть, и, собственно, сыграли.

Джимми Фэллон и Брюс Спрингстин

AFP

© Theo Wargo / NBC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

И у Брюса Спрингстина лицо было, как у ребёнка в Рождество. «Это Wiggle-Waggle! Это Wiggle-Waggle!». Что-то вот в таком роде. Я мог разобрать только Wiggle-Waggle. Было приятно видеть, как он обрадовался. Это было просто великолепно. Я его обожаю. И Пола Маккартни также…

— Ну, и как он? Остался ли при нём тот фирменный «битловский» шарм?

— О, он всё тот же «битл»! С ним так весело. Пол очень любит веселиться.

Известно, что песня Yesterday изначально называлась Scrambled Eggs. Чтобы запомнить мелодию, которая пришла к нему во сне, он быстро набросал слова: Scrambled eggs, oh, my baby how I love your legs. Так изначально звучал текст песни Yesterday.

Вот мы и решили, что будет забавно, если мы допишем текст Scrambled eggs, — получится песня про еду. А Пол её исполнит.

Я рассказал об этом Лорну (Майклзу, продюсеру шоу. — RT), и он мне говорит: «Что ж, можешь сам у него спросить. Не бойся — с ним проблем не будет!». И вот я, дико волнуясь, обращаюсь к Полу Маккартни: «Пол? Здрасте…». А он: «Приветствую, Джимми! Я, вполне вероятно, откажусь от этой затеи, но давай послушаем, что у тебя там…». Я трясусь и говорю: «Вы ведь знаете, что песня Yesterday изначально…изначально называлась Scrambled eggs?» Он говорит: «Знаю. Я её автор». В общем, я объяснил ему, что хочу сделать с мелодией Yesterday. Он говорит: «Ладно, сейчас возьму гитару…», — и берёт ту самую гитару, на которой аккомпанировал себе, исполняя Yesterday в эфире шоу Эда Салливана.

В итоге он согласился. И мы спели дуэтом — таково было его условие. Как я мог отказаться? Спеть с Полом Маккартни — это же невероятно!

— Вы, Джимми, и сами не лишены музыкальных способностей — это один из действенных инструментов в вашем арсенале. Вы музыкой с самого начала занимались? Или просто решили потом дополнить ею свою комедийную работу? Что вошло в вашу жизнь раньше — юмор и пародии или же музыка?

— Пожалуй, музыка. Да.

— А ведь чтобы достичь мастерства, ею надо заниматься с раннего возраста.

— Да, и это мне всегда нравилось. Я учился играть на кларнете — не самом клёвом инструменте…

— В постель кларнетом никого не заманишь…

— Вот именно! Так что кларнет я забросил, а потом попытался освоить фортепиано, но до конца так и не понял, где там что. И сидеть рядом с учителем на одной скамье мне не нравилось. А вот гитара меня увлекла.

Пол Маккартни и Джимми Фэллон

Facebook

© @FallonTonight

Если ты выучил четыре аккорда — можешь сыграть что угодно. У вас уйдёт два года на освоение гитары, и вы потом будете играть всю оставшуюся жизнь. Так вот, я начал заниматься гитарой, а также пародиями. Затем стал вносить в свои пародии музыку. Выступал, так сказать, с реквизитом…

— Я начинал с того же.

— О, правда?

— Только моё добро не помещалось на верхней полке в самолёте, а ждать его у багажной ленты я не хотел…

— У меня то же самое…

— Переходим к вопросам из соцсетей. Кстати, ваша команда поступила очень разумно, занявшись соцсетями пораньше.

— Да, мы быстро завели себе аккаунт в Twitter. Эмоции у нас зашкаливали. Мы тогда только начинали Late Night, и я говорю: «Ребята, у меня сотня подписчиков!» И началось всеобщее ликование. Сейчас на мой аккаунт подписаны, кажется, пятьдесят миллионов. Я и той сотне был рад!

— Вопрос из Facebook: «Расскажите, каково было впервые произнести фразу «В прямом эфире из Нью-Йорка — Saturday Night?».

— Ох… Я играл сотрудника службы безопасности Белого дома. Для меня это был обычный скетч. В конце, когда закроют дверь, я должен был сказать: «В прямом эфире из Нью-Йорка…» — и так далее. Так вот, я это всё запорол… Вообще, скетч был не какой-то особо выдающийся, но у меня он вызвал странные ощущения… Помню, я чуть не плакал…

Я, надрываясь, выкрикнул: «В прямом эфире из Нью-Йорка — Saturday Night!». И думал о том, что на меня сейчас смотрят мои родители…

Лорн потом сказал: «Ему эту реплику больше не давать — он плакать начинает». Но когда тебя представляет Дон Пардо (телеведущий. — RT) — это всегда самый грандиозный момент на SNL. Он произносит твоё имя... С этим ничто не сравнится!

— Другой пользователь спрашивает: «Есть ли у вас таланты, которые не связаны с актёрской и телевизионной работой, но которыми вы гордитесь?»

— Все мои таланты проявляются на моей передаче.

— В ход идёт всё?

— Да.

— Выкладываетесь по полной?

— Да, по полной программе: пародирую, танцую, пою…

— Спрашивают: «Как вы считаете, изменились ли вечерние ток-шоу со времён ваших первых шагов на этом поприще?» Ну, всё стало политкорректнее…

— Все годы нашей работы над Late Night прошли под знаком Обамы. Мы к этому привыкли. А теперь всё изменилось. Но нужно идти в ногу со временем...

— Вопрос от пользователя Twitter: «Какой совет вы дали бы человеку, желающему попасть в шоу-бизнес?». Извечный вопрос.

— Нужно браться за любую работу. Но не ради денег. Я никогда не брался за что-либо ради денег, а делал лишь то, что люблю. Помню, как устроил стенд-ап перед магазином Vons в Лос-Анджелесе, потому что слышал, что Мелани… Как зовут актрису, которая сыграла Женщину-кошку? Она была в «Лице со шрамом».

— Мишель Пфайффер!

— Мишель Пфайффер! Спасибо. В общем, я слышал, что её заприметили, когда она работала в продуктовом магазине — по-моему, кассиром…

Итак, я выступал перед продуктовым магазином, делал пародии и пел, надеясь, что меня тоже кто-нибудь заприметит. В общем, всё было очень плохо… Но, так или иначе, даже такой опыт познавателен. Так что вот мой совет: берись за любую работу и ни к чему не приступай ради денег, потому что деньги — это лишь бонус.

— Напоследок вопрос из Twitter: «Как выглядит ваш идеальный выходной?». Вы любите вкусно поесть, не так ли? Вы ведь немного гурман?

— Да, я обожаю еду. Но мой идеальный выходной — это когда я провожу время с женой и детьми. Желательно — в тишине. Но мне кажется, что теперь это невозможно. Сейчас дома тихо не бывает. Иногда мне нравится просто пялиться на стену. Сидишь вот так и ни с кем не говоришь...

Вообще же, да, я при любой возможности люблю проводить время с женой. Она замечательная. Потому-то мы и женаты: я хочу проводить время с ней, а она — со мной, и это здорово. Так что, думаю, мой идеальный выходной — провести время с женой, детьми и отлично поесть.



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