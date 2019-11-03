Рассеянный с улицы Бассейной: тест RT о стихотворениях Маршака

3 ноября 1887 года родился Самуил Яковлевич Маршак — переводчик, адаптировавший для русскоязычного читателя произведения британских классиков, литературный критик и, конечно, детский поэт. На его стихотворениях выросло не одно поколение. Эти строки все учили наизусть, кажется, они настолько глубоко вошли в сознание каждого, кто вырос в России, что их повторит и любой взрослый. Пройдите наш тест и проверьте, так ли это.

РИА Новости

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»