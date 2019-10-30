Лёгкий садизм и мрачный лоск: каким получился мультфильм «Семейка Аддамс»

В российский прокат выходит мультипликационный фильм «Семейка Аддамс». Картина основана на серии карикатур о жизни мрачного семейства, созданной в конце 1930-х художником Чарльзом Аддамсом в качестве пародии на американские ценности. В экранизации от авторов «Полного расколбаса» и «Шрека» Аддамсы противостоят риелтору, которая намеревается разрушить их особняк. Персонажей мультфильма озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Финн Вулфард и Бетт Мидлер.

Гомес и Мортиша Аддамс и их родственники годами бегали от преследовавших их обыкновенных и чрезвычайно назойливых людей. Наконец супруги нашли покой и (не)счастье в заброшенной психбольнице на холме в Нью-Джерси. Со временем семья Аддамс разрослась: помимо дворецкого Лёрча и проворной руки по имени Вещь, Гомес и Мартиша обзавелись двумя детьми — Уэнсдей и Пагсли.

Покой, о котором так долго мечтала Мортиша, нарушается соседством с до тошноты милыми соседями из расположенного у холма города с розовыми домами и лиловыми дорожками. Для основательницы городка, дизайнера Марго Нидлер (носящей жутковатую причёску а-ля Долли Партон), зловещий особняк Аддамсов — бельмо на глазу. Стремясь поднять рейтинги своего шоу о капремонте и продать как можно больше домов в прямом эфире, она настраивает простодушных горожан против (не)нормальных Аддамсов.

Вопрос о нормальности Аддамсов, впрочем, волнует не только соседей снизу, но и самих членов семьи. Уэнсдей, к примеру, не нравится аскетичное обучение на дому, ей наскучили опыты над братом и монохром в одежде, она хочет посещать школу вместе со всеми и одеваться по нормкору. Пагсли не грезит о социализации, но переживает, что не вписывается в семейное древо: ему неинтересна традиционная мазурка с саблями, а вот метание взрывчатки в отца — другое дело.

Эксцентричность членов этой семьи вкупе с обычными человеческими проблемами вроде подросткового бунта полюбились зрителям ещё в 1960-х. Как раз тогда на телеканале ABC транслировался телесериал «Семейка Аддамс», основанный на карикатурах художника Чарльза Аддамса для The New Yorker.

Мрачные пародийные иллюстрации на идеальную американскую семью публиковались в журнале с 1938 года почти до конца 1980-х. Аддамс рисовал своих героев в особняке викторианского стиля, прообразом для которого послужили богато украшенные здания Уэстфилда, штат Нью-Джерси, — родного города художника. Для первого экранного воплощения персонажей художник придумал им имена и подарил свою фамилию.

Аддамс не пытался сделать своих героев отрицательными: да, они любят чёрный юмор и занимаются членовредительством, но не желают никому зла. Просто хотят, чтобы их оставили в покое! Во всяком случае, такой бэкграунд (вместе со свадьбой Гомеса и Мортиши и их знакомством с дворецким Лёрчем) показали в своём мультфильме Грег Тирнан и Конрад Вернон.

Вариация на тему жизни семейства от авторов «Полного расколбаса» вдохновлена оригинальными комиксами и иллюстрациями Чарльза Аддамса. Cinesite Animation даже пытались подражать его манере (что, к примеру, многие зарубежные критики сочли неправильной стратегией). Тирнан и Вернон сохранили присущие истории о семействе атрибуты: лёгкий садизм, сатиру, мрачный лоск, пакостничество и экстравагантность.

Впрочем, сравнение с дилогией Барри Зонненфельда неизбежно — вспомнить хотя бы танец братьев под названием «Мамушка» из первой «Семейки Аддамс». И если Гомес и Мортиша у Зонненфельда — персонажи с ясной мотивацией, то у создателей мультфильма на родителей Уэнсдей и Пагсли будто не хватило хронометража. Но не исключено, что ситуация переменится в сиквеле, выход которого запланирован на осень 2021 года.

© Universal Pictures Russia

В «Семейке Аддамс» можно увидеть отсылки не только к предыдущим экранизациям. Сценаристы Памела Петтлер и Мэтт Либерман сделали довольно очевидный референс к американской литературе романтизма. Дерево у дома Аддамсов носит имя Икабод — так звали героя из рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине», который экранизировал Тим Бёртон. К слову, изначально именно Бёртон должен был заниматься экранизацией «Семейки Аддамс» в формате 3D.

Фраза Мортиши о том, что возле красного шара неизменно обнаруживается клоун-убийца, — не менее очевидная отсылка к хоррору «Оно», в ремейке которого Финн Вулфхард сыграл одну из главных ролей.

Несмотря на то что всю визуальную эстетику «Семейка Аддамс» извлекает не из выпущенных ранее картин, а из оригинальных иллюстраций (а элементы содержательной части — из поп-культуры и литературы), создатели мультфильма, кажется, предприняли попытку охватить и выросшее на картинах Зонненфельда поколение. Впрочем, для этих людей новые «Аддамсы» — как и нацеленная на ту же ностальгирующую аудиторию переснятая анимационная классика Disney — просто ещё один повод пересмотреть старые фильмы.