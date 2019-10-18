Новая Германика, неизвестный Тарковский и абсурдистская Америка: что смотреть в кино в выходные

Диснеевская «Малефисента» — пожалуй, самый громкий, но далеко не единственный заслуживающий внимания релиз этой недели. Среди отечественных новинок — триллер Валерии Гай Германики «Мысленный волк», комедийно-постапокалиптический вестерн Сергея Кузнецова «Семь пьяниц» и документальный фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва». Американский независимый кинематограф представлен чёрной комедией «Игра с огнём» и абсурдистской лентой «Трава зеленее». Кроме того, в прокат выходят две основанные на реальных событиях картины: «Прощание», повествующее о соединении западного и восточного менталитетов в одном человеке, и «Джуди» с Рене Зеллвегер — о голливудской диве Джуди Гарленд на закате карьеры.

«Малефисента: Владычица тьмы» (Maleficent: Mistress of Evil)

Пока оценка новой «Малефисенты» критиками опускается всё ниже (буквально за несколько дней «свежесть» фильма на Rotten Tomatoes упала с 50 до 43%), зрительский рейтинг картины остаётся стабильно высоким: 95%.

«Малефисента» предсказуемо возглавила российский прокат по итогам четверга с результатом 75,5 млн рублей. Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», окончательные сборы диснеевской ленты за уикенд могут составить не менее 550 млн рублей. Ожидается, что из-за фэнтези Роберта Стромберга свои позиции безвозвратно утратит «Джокер» Тодда Филлипса.

«Владычица тьмы» стала логическим продолжением ленты 2014 года. В фильме вновь можно увидеть героиню Анджелины Джоли, её воспитанницу в исполнении Эль Фэннинг и верного ворона-оборотня (Сэм Райли). В то же время на экране появится и немало новых персонажей, включая главного антагониста Малефисенты — будущую свекровь Авроры (Мишель Пфайффер).

«В случае с моей героиней, думаю, она чувствует, что мужчины её подвели и не смогли защитить, что и нанесло ей моральную травму. И эта травма только усиливает её психоз и влияет на образ мыслей. Как и многие люди с повреждённой психикой, в принятии решений она руководствуется своими страхами. И, знаете, когда испуганный человек с такой психикой обладает властью, получается очень опасная комбинация», — рассказала Пфайффер в интервью «Кинопоиску». Тем не менее, как подчеркнула актриса, создатели фильма не хотели показать мужчин «плохими и слабыми».

Подробнее о «Малефисенте» и её критике — в материале RT.

«Мысленный волк»

Валерия Гай Германика, которая нередко обращается к женским образам в документальном, полнометражном и многосерийном игровом кино, и на этот раз представила ленту о матери и дочери. Премьера фильма состоялась в июне в рамках конкурсной программы фестиваля «Кинотавр». Тогда композитор картины Игорь Вдовин был награждён дипломом имени Таривердиева. Однако режиссурой критики остались недовольны. В частности, они нашли художественные решения Германики неуместными для подобного материала.

Сценарий к ленте написал Юрий Арабов — ранее он сотрудничал с Александром Сокуровым. Режиссёр признавалась, что из-за специфики скрипта у неё не получилось его переделать. Идея такого фильма, по словам Германики, принадлежит Андрею Тарковскому — он не реализовал её сам, однако описал Арабову.

По сюжету, к матери (Юлия Высоцкая), живущей в отдалении от людей, из Санкт-Петербурга приезжает дочь (Лиза Климова) с маленьким сыном. У членов этой семьи отношения друг с другом не очень тёплые, однако им придётся объединиться против какого-то абстрактного (или не очень) страха. Хотя героям предстоит проверка на мужество, режиссёр подчёркивает, что её фильм не задумывался как хоррор.

«Джуди» (Judy)

Чтобы перевоплотиться в культовую американскую актрису и певицу Джуди Гарленд внешне, Рене Зеллвегер в начале каждого съёмочного дня надолго садилась в кресло художника по гриму. Тот надевал на её зубы и кончик носа специальные протезы, в глаза вставлял цветные линзы, а под глазами рисовал тёмные круги. Чтобы понять свою героиню, актрисе понадобилось два года. За это время Зеллвегер пришла к выводу, что Гарленд — не трагическая фигура, коей её принято считать: напротив, артистке были присущи весёлый нрав и оптимизм.

Впрочем, в интервью Зеллвегер даёт понять, что готовилась к этой роли всю жизнь: в детстве она заслушивалась пластинками Гарленд. В первый раз придя в караоке, она почему-то исполнила Over the Rainbow (эта композиция впервые прозвучала из уст Гарленд-Дороти в «Волшебнике страны Оз», а позднее стала «визитной карточкой» певицы). Даже один из образов Зеллвегер для красной дорожки был вдохновлён образом Гарленд в мюзикле 1946 года «Пока плывут облака».

Зеллвегер уже является обладательницей одного «Оскара», но скоро число статуэток на полке в доме актрисы может увеличиться: критики прочат ей за «Джуди» ещё одну престижную награду.

В фильме авторства Руперта Гулда зрители увидят Гарленд на закате её карьеры, в период, когда она страдала от безденежья, проблем со здоровьем, алкогольной и наркотической зависимостей.

«Прощание» (The Farewell)

У Билли китайские корни, однако её мировоззрение сформировано западной культурой: девушка живёт в США и полностью разделяет американские ценности. В критический момент её большая семья, члены которой живут в разных странах, пытается объединиться, однако с учётом различий культур это становится ой как непросто.

Любимая бабушка героини смертельно больна, но не знает об этом: родители Билли не говорят Най Най о диагнозе, а чтобы вся родня успела попрощаться со старушкой, организуют фальшивую свадьбу одного из внуков. Билли кажется, что держать бабушку в неведении как минимум несправедливо. Героине предстоит насладиться последними минутами с Най Най, не омрачив её праздник, а также, может быть, изменить свои представления о добре и зле.

Лента основана на «реальной лжи», которую пришлось поддерживать режиссёру Лулу Ванг, поэтому во многом автобиографична.

Главную роль в фильме исполнила американская рэперша и актриса Аквафина. Премьера «Прощания» состоялась в рамках фестиваля Sundance в США. На лондонском Sundance картина завоевала важную награду — приз зрительских симпатий.

«Игра с огнём»

«Игра с огнём» — самая настоящая история о том, как всё пошло не так. Однажды ночью неопытный бандит завернул на бензоколонку в надежде на хоть какой-нибудь куш. Увы, он оказался настолько нестрашным, что у девчонок на кассе не было ни малейшего повода что-либо ему отдавать. Тем не менее одна из сотрудниц заправки решает посодействовать ему в ограблении и таким образом обеспечить себя приключениями (или же мужским вниманием).

У героев постоянно появляются всё новые возможности положить конец этому театру абсурда, однако они раз за разом делают самые нелогичные ходы. Во многом так происходит потому, что главная героиня, Мелинда, отличается чудаковатым характером и непоследовательностью: то встаёт между грабителем и бандой байкеров, которым он должен крупную сумму, то «вырубает» парня огнетушителем. Преступник-неудачник тоже не определился, должен он давить на курок пистолета или на жалость.

Как в хорошем криминальном кино, в «Игре с огнём» есть и полиция, и бандиты. А раз действие происходит на заправке, а в кадре появляется зажигалка, становится ясно — конфликт перерастёт в экшен со спецэффектами.

«Семь пьяниц» (Seven Boozers)

Режиссёр Сергей Кузнецов перенёс типично заокеанский жанр вестерна на казахстанскую почву: как это часто происходило с советским кино, роль прерии сыграла степь. Только теперь ковбойский боевик соединился с постапокалипсисом, поэтому технический прогресс почти не нарушил атмосферу фильма. Отправной точкой сюжета становится введение сухого закона.

Бравые ковбои с русскими именами (например, Грязный Димас и Крошка Виталик) не собираются терпеть отсутствие выпивки и женщин. До них доходит легенда о «Божественном баре», где вдоволь и того и другого, да ещё и бесплатно. Герои пускаются в путешествие, из которого уже не вернулись другие искатели.

По мнению критиков, создатели картины собрали столько штампов и клише вестернов, что вместо дешёвки у кинематографистов получилась выверенная, элегантная пародия. Снятый с помощью краудфандинга фильм выйдет ограниченным прокатом — на трансляцию в кинотеатрах отведена всего неделя.

«Зеленее травы» (Greener Grass)

Эта лента — ещё один яркий пример того, как сильно порою мнение кинокритиков разнится с точкой зрения рядовых зрителей. Рейтинг Greener Grass на IMDb составляет 6,4 балла из 10 (то есть 64%), а вот профессиональные рецензенты, если верить Rotten Tomatoes, оценили картину на 93% «свежести». Впрочем, скоро выборка станет гораздо шире: «Зеленее травы» вышел в американский прокат лишь 18 октября, в России — днём ранее. Релиз в Великобритании запланирован на 22 ноября. Впрочем, вот уже девять месяцев фильм гуляет по фестивалям. После премьеры на Sundance лента пережила более двадцати локальных смотров, и везде ей был оказан тёплый приём.

«Зеленее травы» — полнометражный режиссёрский дебют актрис Жослин Дебоэр и Доун Люббе. Они же исполнили в фильме главные роли.

Лучше всего этой картине подходит определение «абсурдистская комедия». Действие разворачивается в американском пригороде. Героиня Дебоэр дарит героине Люббе своего ребёнка, дети превращаются в собак, жёны бросают мужей только потому, что им так сказали подружки... и все эти события персонажами ленты воспринимаются как данность. По мнению Кейт Эрбланд из IndieWire, лучшим из описаний времени и места действия фильма стало бы следующее: «Что случилось, если бы самолёт с жителями пригорода пятидесятых годов на борту врезался в сервер Instagram».

«Если бы Джон Уотерс сделал перезапуск «Отчаянных домохозяек» в стиле скетч-сериала «Тим и Эрик» на Adult Swim, это помогло бы вам понять вызывающе странный тон кинодебюта сценаристов-режиссёров-актрис Жослин Дебоэр и Доун Люббе», — отмечает редактор Los Angeles Times Джефф Беркшир. Он же полагает, что этот фильм вправе считаться культовым.

«Андрей Тарковский. Кино как молитва»

17 октября в российский прокат вышел документальный фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва». Ленту о великом режиссёре снял его сын, Андрей Тарковский-младший. Он на протяжении многих лет занимается популяризацией творчества отца и является президентом Международного института его имени.

В основе документальной картины — ранее не публиковавшиеся аудио- и видеозаписи лекций, интервью, встреч со зрителями Тарковского-старшего, а также уникальная видеохроника со съёмок его фильмов.

«Мы снимали везде, где он (отец. — RT) работал, — Владимир, Суздаль, Москва, Мясное, Тучково, как раз на этом месте, где стоял этот дом из «Зеркала», в Швеции, в Италии, во всех местах съёмки «Ностальгии». Это будет его история. Фильм основан именно на его голосе. Это будет рассказ Тарковского о самом себе, без комментариев. Все так много говорят о Тарковском, столько книг вышло. Но это будет то, что говорил он», — рассказывал Тарковский-младший в интервью РИА Новости.