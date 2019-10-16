Marvel в интерьерах «Аватара»: почему новая «Малефисента» получилась хуже старой

16 октября состоялась мировая премьера фильма «Малефисента: Владычица тьмы» — продолжения фэнтези, выпущенного Disney в 2014 году. В сиквеле к старому актёрскому составу — Анджелине Джоли, Эль Фаннинг и Сэму Райли — присоединились Мишель Пфайффер и Харрис Дикинсон. Несмотря на сильный каст и обилие спецэффектов лента получила преимущественно негативные отзывы критиков. Её ругают за визуальное решение, сходство с проектами Marvel, перегруженный саундтрек и даже «эмоциональную неискренность». RT выяснял, чем новая «Малефисента» разочаровала рецензентов.

Почти пять с половиной лет назад — 28 мая 2014 года — в Лос-Анджелесе состоялась премьера первой «Малефисенты». Фэнтези с Анджелиной Джоли и Эль Фаннинг в главных ролях не произвело фурора (как и многие проекты производства Disney последнего десятилетия), но по крайней мере приятно удивило профессионалов и рядовых зрителей насыщенным визуальным рядом, прекрасной актёрской игрой и неожиданной для кого-то концовкой (многие потеряли бдительность и не успели предугадать, кто именно одарит Аврору «поцелуем истинной любви»). Эти прекрасные особенности позволили ленте с бюджетом в $180 показать, опять же, если не выдающийся, то хороший результат в прокате: более $750 млн по всему миру. Правда, немало «Малифисенту» и ругали: в частности, за слабый сценарий и даже не феминистический — мужененавистнический посыл.

В 2015-м стало известно, что «Малефисента» обзаведётся сиквелом, ещё спустя год Disney сообщили о возвращении Джоли к роли феи. Материал был отснят в 2018 году, а 16 октября 2019-го картину официально выпустили в свет.

Ко всеобщему удивлению, лента «Малефисента: Владычица тьмы» получилась намного хуже, чем её предшественница — несмотря на то, что к касту фильма присоединилась блистательная Мишель Пфайффер, Брентона Туэйтса на посту принца Филиппа заменил куда более убедительный Харрис Дикинсон, все исполнители центральных ролей добросовестно выполнили свою работу, а сценаристы подготовили (на этот раз действительно неожиданный) сюжетный поворот.

Осторожно, спойлеры!

По сюжету расколдованная Аврора правит царством Болот и не знает горя. Но однажды ей предлагает руку и сердце принц Филипп. Аврора, вопреки желанию Малефисенты, принимает предложение принца и в сопровождении крёстной идёт знакомиться с его родителями. К несчастью, мать Филиппа (Пфайффер) оказывается злой женщиной, одержимой идеей истребить всех обитателей болот — включая Малефисенту. Всё оставшееся время героиня Пфайффер будет методично идти к своей цели, а героиня Джоли — размышлять, правильно ли из-за поведения одной дурной королевы уничтожить человечество, или это будет излишним.

Как отмечает автор The Hollywood Reporter Тодд Маккарти, сиквел получился на 21 минуту длиннее первой части, и на это нет никакой очевидной причины — ни творческой, ни коммерческой. Зато лента будто собрала вместе все возможные клише, присущие произведениям такого рода.

© Кадр из фильма «Малефисента: Владычица тьмы» (2019)

«Трудно найти современный фильм, который был бы ещё больше напичкан проверенными временем коммерческими «элементами»: здесь и милая принцесса, и её очаровательный кавалер, и причудливые малютки-эльфы, которые снуют по близости и опекают их, и уже упомянутая расчётливая королева, и, наконец, прислуга, готовая по щелчку пальцев обслужить тех, кто стоит над ней, или же устроить праздник», — полагает Маккарти.

Штампы, по мнению критиков, — не единственное, чего в картине в избытке. Интересно, что в этот раз рецензентам не понравилось внимание кинематографистов к детализации в принципе: якобы таким образом фантазия художников не даёт разгуляться фантазии зрителей.

«Впечатление такое, будто небольшая армия художников из вспомогательного состава съёмочной группы подошла к созданию каждой волшебной бабочки и каждой петельки на одежде с такой тщательностью, чтобы не оставить нам никакой возможности для полёта фантазии. Затем остаётся только размазать по всему этому неистово перегруженный саундтрек Джефа Дзанелли и получить в итоге картину, производящую гнетущее впечатление», — подытоживает Питер Дебрюж из Variety.

«Малифисента» и раньше чем-то напоминала Кэмероновского «Аватара». Однако в сиквеле параллели стали куда более очевидными: вероятно, сходство между Пандорой и тайным убежищем фей, в котором оказывается Джоли, заметили большинство смотревших оба фильма зрителей. Об этом не преминули упомянуть и рецензенты.

«Ей встречаются тёмные феи — это такая община изгоев, всей своей атмосферой отчётливо напоминающая «Аватар» Джеймса Кэмерона», — пересказывает сюжет главный кинокритик The Independent Кларисс Локри.

Питер Брэдшоу из The Guardian, как и другие его коллеги, углядел в новой «Малефисенте» сходство с проектами Marvel. Но кроется оно, очевидно, уже не в визуальной составляющей, а в динамике повествования.

«Главная беда фильма в том, что он, словно под воздействием какой-то повествовательной энтропии, постепенно распадается, продвигаясь к финальной битве. В этом он подобен множеству частей киновселенной Marvel», — поясняет Брэдшоу.

© Кадр из фильма «Малефисента: Владычица тьмы» (2019)

По его словам, в этом плане «Малефисента» разочарует зрителя — несмотря на то, что вытянуть её искренне пытались и Джоли, и Фаннинг.

Попытки актрис оказались безуспешными по одной простой причине: Кларисс Локри справедливо отмечает, что развитие персонажей принесено в жертву во имя излишне старательного конструирования образа мира, в котором они живут, а также раздутой боевой сцены с нагромождением компьютерной графики.

«В итоге таланты Пфайффер и Джоли потрачены впустую, — сокрушается критик. — Первая «Малефисента», может, и представляет собой остроумное и оригинальное переосмысление избитого сюжета, но её сиквел больше похож на какое-то легкомысленное фэнтези».

Автор интернет-портала Bloody-disgusting Уильям Биббиани придерживается противоположного мнения о достоинствах первой «Малефисенты», однако подтверждает: вторая часть — куда слабее.

«Из первой части «Малефисенты» фильм вышел не очень, но ей хотя бы полагаются дополнительные баллы за смелость. А вот сиквел, получивший название «Малефисента: Владычица тьмы», не мешало бы отправить на доработку. Этот фильм в сценарном плане нелеп, в эмоциональном неискренен, а с Анджелиной Джоли, которая как всегда великолепна, он будто и не знает, что делать», — подчеркнул Биббиани.

На момент публикации статьи рейтинг сиквела на Rotten Tomatoes почти сравнялся с оценкой оригинального фильма (50% и 53% свежести соответственно). Но, вероятно, полностью верить этим цифрам не следует: некоторые преимущественно негативные рецензии агрегатор засчитал как позитивные.