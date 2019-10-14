Воспоминания об отце и Майкле Джексоне: СМИ опубликовали отрывки из автобиографии Элтона Джона

15 октября в продажу поступит автобиографическая книга под названием «Я — Элтон Джон» (Me). По данным СМИ, в ней автор, в частности, рассказывает о Майкле Джексоне, называя его «психически больным». Кроме того, своего собственного отца он обвинил в игнорировании его творчества. Высказывания об отце возмутили сводного брата Элтона Джона, Джеффа Дуайта, который представил другую версию событий.

На вторник, 15 октября, запланирован старт продаж автобиографии британского певца «Я — Элтон Джон» (Me). На русском языке книга будет доступна в начале ноября. В ней автор рассказывает о своём пути к славе и вспоминает о своих достижениях.

В одном из интервью Элтон Джон заявил: он хочет, чтобы из мемуаров сыновья узнали о том, каким он был в молодости и что происходило в его жизни.

Также он рассказывает о знаменитостях, с которыми был знаком: в их числе модельер Джанни Версаче, а также музыканты Джон Леннон, Фредди Меркьюри и Майкл Джексон.

Сэр Элтон пишет, что познакомился с Майклом Джексоном, когда тот был ещё подростком, и со временем стал замечать явные изменения в его поведении: «Я знал Майкла с тех пор, как ему было лет 13 или 14. Он был невообразимо милым ребёнком. Но в какой-то момент в последующие годы он начал отгораживаться от других людей и реального мира, как Элвис Пресли в своё время», — приводит цитату из книги издание TMZ.

«Бог знает, что творилось у него в голове и какими лекарствами его пичкали, но каждый раз, встречаясь со взрослым Майклом, я не мог избавиться от мысли, что бедняга окончательно тронулся», — пишет Элтон Джон.

В частности, артист вспоминает, как однажды пригласил Майкла Джексона на вечеринку. Тот ничего не ел, а затем куда-то пропал. Его нашли двумя часами позже в доме экономки Элтона Джона — король поп-музыки развлекался видеоиграми в компании её 11-летнего сына. Автор сделал вывод, что по каким-то причинам Джексону было некомфортно в компании взрослых людей.

«Я вовсе не шучу. Он действительно был психически болен. Рядом с ним становилось не по себе», — подводит итог Элтон Джон.

Родственные узы и утрата связей

В мемуарах Элтон Джон также рассказывает о сложных отношениях с отцом. Родители развелись, когда будущему музыканту было 15 лет, и его воспитывала мать. Отец обзавёлся новой семьёй и, по словам исполнителя, совершенно не интересовался его жизнью и творчеством — даже ни разу не посещал концерты.

Младший сводный брат Элтона Джона, Джефф Дуайт, высказал недоумение по поводу такого утверждения и предположил, что певец либо страдает от потери памяти и искренне верит в то, что отец не был на его шоу, либо хочет в это верить. Поскольку, по словам Дуайта, он точно помнит, как в пять лет вместе с родителями слушал концерт сводного брата в Ливерпуле.

Свою позицию Элтон Джон подкрепляет и тем фактом, что отец отказался от его помощи, когда страдал от проблем со здоровьем, однако и это, как утверждает Джефф Дуайт, не свидетельствует против его отца: тот лишь не хотел менять государственное учреждение, где знали о его состоянии здоровья, на частную клинику и врача, который не осведомлён об истории болезни.

По словам Джеффа Дуайта, певец не стал бы упоминать об отце в подобном ключе, если бы его мать, Шейла Айлин Дуайт, была жива.

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«Возможно, она была единственным человеком, над кем Элтону никак не удавалось взять верх. Он уже давно критически отзывается о моём отце. Но теперь, когда его матери не стало, он больше не боится говорить, что думает», — поделился сводный брат певца в интервью для британского издания Mirror.

Шейла Дуайт скончалась 4 декабря 2017 года, а отец, Стэнли Дуайт, умер в 1991 году. Как утверждает сводный брат артиста, отец интересовался жизнью старшего сына и следил за его успехами: «Отец гордился им. Когда он видел Элтона по телевизору, у него буквально загорались глаза». Джефф Дуайт подчеркнул, что его отец был очень сдержан в эмоциях — возможно, сказывалось военное прошлое.

После выхода фильма «Рокетмен» Дуайт также критиковал сводного брата за искажение образа отца по схожим причинам: он рассказывал, что Стэнли Дуайт купил старшему сыну пианино, когда они уже не жили одной семьёй, и вспоминал Элтона Джона, даже будучи при смерти.

Родство с Элтоном Джоном доставило Дуайту неприятности, когда в молодости он отбывал наказание за неудавшееся ограбление: «По стечению обстоятельств я оказался сводным братом такой рок-звезды, как Элтон. От этого не скрыться. В тюрьме меня избил другой заключённый, знавший, что я его брат. Он сломал мне челюсть».

Представители артиста заявили, что Элтон Джон намерен и в дальнейшем придерживаться собственной версии, а слова Дуайта не соответствуют действительности.