«Энциклопедическая страсть» и «лингвистическая изобретательность»: названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы. По решению Шведской академии, обладателями престижной награды стали польская писательница Ольга Токарчук, ранее получившая Международную Букеровскую премию за роман «Бегуны» и австриец Петер Хандке — лауреат премии памяти Шиллера и премии Георга Бюхнера. В 2018-м Нобелевский комитет по литературе не сумел выбрать победителя из-за скандала вокруг члена Шведской академии Катарины Фростенсон и её супруга, фотографа Жана-Клода Арно.

В четверг, 10 октября Шведская академия обнародовала имена лауреатов Нобелевской премии в области литературы за 2018 и 2019 годы.

Награду за 2018 год члены комитета присудили польской писательнице Ольге Токарчук — «за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Лауреатом премии 2019 года стал австрийский писатель и переводчик Петер Хандке с формулировкой за «влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью исследуются рубежи и специфика человеческого опыта».

Оба писателя являются обладателями престижных наград в области литературы. В 2018 году Токарчук получила Международную Букеровскую премию за роман «Бегуны», Хандке — лауреат премии памяти Шиллера и премии Георга Бюхнера.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrizepic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

Имена претендентов на Нобелевскую премию обычно держат в тайне в течение 50 лет, однако букмекеры из года в год высказывают свои предположения. В 2019 году, по их мнению, на премию могли претендовать российская писательница Людмила Улицкая и японский прозаик Харуки Мураками (к слову, постоянный фигурант списков букмекеров), а также поэты Энн Карсон (Канада) и Адонис (Сирия).

Букмекеры, в том числе, ориентировались на успех экранизаций произведений литераторов: в число номинантов, на их взгляд, могла попасть канадская писательница Маргарет Этвуд, чей «Рассказ служанки» стал основой для сериала. В этот шорт-лист попал и автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Р.Р. Мартин.

Также среди фаворитов, по версии букмекеров, были французские авторы Милан Кундера (чешского происхождения) и Мариз Конде (уроженка Гваделупы). По региональному признаку экспертами выделялись кандидатуры драматурга из Кении Нгуги Ва Тхионго и сомалийского писателя Нуруддина Фараха — бытует мнение, что академия принимает во внимание распределение наград по странам, при этом премия не доставалась представителям Африки с 2003 года.

Нобелевский скандал — 2018

Стоит отметить, что Шведская академия назвала имена сразу двух обладателей Нобелевской премии по литературе вопреки регламенту. Так было решено поступить после скандала 2018 года.

Тогда награду не получил никто: отмену вручения Нобелевской премии объяснили сокращением численности состава комитета и ослаблением общественного доверия к представителям Шведской академии. В заявлении врио постоянного секретаря института Андерса Ольссона сообщалось о возникшем кризисе.

Истоки этой ситуации западные СМИ увидели в скандале вокруг французско-шведского фотографа, художественного руководителя стокгольмского литературного клуба Forum и супруга одного из членов академии Жан-Клода Арно.

Осенью 2017 года фотографа обвинили в сексуальных домогательствах к 18 женщинам. Кроме того, отмечали СМИ, Арно был уличён в разглашении имён нобелевских лауреатов посторонним до официального объявления победителей академией. Также выяснилось, что возглавляемый Арно клуб Forum через супругу фотографа, шведскую поэтессу Катарину Фростенсон, получал финансирование из Нобелевского фонда.

На фоне обвинений об утечке информации о лауреатах премии и о нелегальном использовании средств фонда Фростенсон покинула Шведскую академию. Параллельно из комитета вышли ещё несколько человек, среди которых — постоянный секретарь Сара Даниус. В результате в комитете остались всего десять человек, в то время как для выбора лауреатов необходимо 12 голосов.

Арно был приговорён к двум годам лишения свободы по делу об изнасиловании. Фотографа также обязали выплатить истице компенсацию в размере 115 тыс. крон. Позднее его признали виновным ещё в одном эпизоде изнасилования и продлили срок его заключения на шесть месяцев, повысив при этом размер компенсации до 215 тыс. крон.

Нобелевская премия по литературе 2019

Reuters

© Anders Wiklund/TT News Agency

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. За более чем вековую историю лауреатами престижной награды становились такие всемирно известные прозаики, драматурги и поэты как Редьярд Киплинг, Морис Метерлинк, Бернард Шоу, Томас Манн, Джон Голсуорси, Луиджи Пиранделло, Герман Гессе, Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй, Альбер Камю и другие.

Неоднократно премию присуждали русским писателям. Первым из них обладателем награды стал Иван Бунин, затем список лауреатов пополнили Борис Пастернак, Михаил Шолохов и Александр Солженицын.