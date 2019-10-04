Дети, йети и индийский боевик: что смотреть в кино в первую неделю октября

Первая неделя октября открывается триллером Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Джесси Айзенберг и Александр Скарсгард попытаются проложить оптоволоконную линию между Канзасом и Нью-Джерси в авантюрной комедии «Операция «Колибри», а Максим Суханов в образе уставшего рокера будет обучать Семёна Трескунова гитарным рифам в «Волшебнике». Среди премьер также анимация «Эверест» — о возвращении йети в горы, просветительский фильм о жизни и творчестве Леонардо да Винчи и картина о виртуозной аферистке «Люби их всех».

«Джокер» (Joker)

В сценарии ленты Тодда Филлипса не нашли отображения какие-либо конкретные сюжетные арки из комиксов об антагонисте Бэтмена. Между тем в скрипте фильма угадываются линии из графических романов Алана Мура «Убийственная шутка» и Фрэнка Миллера «Возвращение Тёмного рыцаря».

Артур Флек — клоун-аниматор, мечтающий стать стендап-комиком и попасть в вечернее шоу телезвезды Мюррея Франклина. К несчастью, Флек страдает от редкого ментального расстройства, проявляющегося в виде приступов неконтролируемого смеха. Но и это не всё: таблетки, которые прописал герою психиатр, сдерживают его от неведомой зрителю более серьёзной и опасной для общества болезни.

Снимал картину (и писал сценарий) Тодд Филлипс — создатель трилогии «Мальчишник в Вегасе» и соавтор «Бората». Надломленного одиночку Артура Флека играет Хоакин Феникс. Вместе режиссёр и актёр попытались воссоздать происхождение одного из культовых злодеев вселенной DC.

О том, как оценивают «Джокера» критики, — в материале RT.

«Операция «Колибри» (The Hummingbird Project)

Русский еврей из Нью-Йорка Винсент Залески (Джесси Айзенберг) — амбициозный трейдер, мечтающий проложить оптоволоконный тоннель между Канзасом и Нью-Джерси, чтобы получать данные с фондового рынка с временным преимуществом в миллисекунду (продолжительность взмаха крыла колибри).

Чтобы воплотить хитрую схему в жизнь, Винсент нанимает талантливого программиста — своего кузена Антона Залески (Александр Скарсгард). О задумке братьев узнаёт их бывший босс Ева Торрес (Сальма Хайек), и она не хочет, чтобы ей переходили дорогу.

Для «Операции «Колибри» Скарсгард кардинально сменил имидж — шведский актёр появился в ленте с наполовину выбритой головой. А вот Хайек пришлось покрасить волосы в пепельно-голубой.

«Эверест» (Abominable)

Первоначально этому мультфильму дали название Everest, однако создатели решили переименовать ленту в Abominable (что, если добавить Snowman, переводится как «снежный человек»).

Йети по имени Эверест не уступает драконам по своей харизме. А ещё он похож одновременно на крупную собаку и на анимационного тасманского дьявола. Косматое существо на своей крыше находит девочка по имени Лу. Она решает помочь бигфуту добраться до родных гор и отправляется с ним в сторону Эвереста, минуя залитые неоновым светом улицы Шанхая, сельскую местность и живописные горные пейзажи. Снежный человек в долгу не останется.

Разработкой анимационного фильма DreamWorks и Pearl Studio занимались c 2010 года. За это время проект претерпел кадровые перестановки и пересмотр сценария. «Эверест» — второй мультфильм, созданный тандемом DreamWorks и Pearl Studio: впервые компании работали вместе над третьей «Кунг-фу пандой».

«Волшебник»

Композитор Михаил Морсков написал музыку к фильму «Про любовь. Только для взрослых», а также к картинам Оксаны Карас «Выше неба» и «Хороший мальчик». Последняя прославила актёра Семёна Трескунова, которого Морсков решил позвать на роль подростка Ромы в свой полнометражный дебют «Волшебник».

Максим Суханов («Мамы») в ленте сыграл рокера Ефима. Его герой — отошедший от активной творческой деятельности гитарист некогда ультрапопулярной группы «Мэджик». Он получает предложение стать репетитором по игре на гитаре у больного ДЦП подростка Ромы, который, в свою очередь, мечтает завоевать сердце одноклассницы.

Роли в «Волшебнике» также исполнили Иван Охлобыстин, Ирина Купченко и Сергей Чонишвили.

«Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» (Io, Leonardo)

После «Микеланджело. Бесконечность» и «Караваджо. Душа и кровь» киностудия Sky взялась за разработку просветительской ленты об одном из наиболее выдающихся творцов искусства Высокого Возрождения — Леонардо да Винчи. Картина Хесуса Гарсеса Ламберта приурочена к 500-летней годовщине смерти гения.

Арт-фильм задуман как путешествие по разуму да Винчи: картина начинается с образного погружения в «мозг» художника, где в виде чертежей и набросков собраны идеи известных полотен и изобретений.

В фильме почти нет действия. Акцент сделан на визуальной составляющей: съёмки велись на высоком техническом уровне, должное внимание уделено спецэффектам. Второстепенные персонажи нужны не столько для развития сюжета, сколько для того, чтобы наглядно показать историю создания шедевров или эмоциональное состояние главного героя.

Скрупулёзно воссозданы костюмы персонажей, а некоторые известные по чертежам изобретения гения показаны в действии. Фабула строится вокруг подлинных записей Леонардо да Винчи, по которым зрители узнают о некоторых событиях в жизни художника и изобретателя, но прежде всего — об эволюции его мировоззрения.

«Люби их всех»

Героиня Алёны Михайловой зарабатывает на жизнь необычным способом — разводит богатых мужчин на деньги. Она выстраивает виртуозные схемы, ищет индивидуальный подход к клиентам, а ещё мастерски меняет образы. Влюблённые в аферистку персонажи Александра Кузнецова, Кирилла Сафонова и Сергея Гармаша знают её под разными именами — Вера, Надежда и Любовь.

Название дебютного полнометражного фильма режиссёра Марии Агранович можно понимать по-разному — призыв любить все образы героини или мужчин, которых она обдурила.

Сценарий к ленте Агранович написала ещё в 2011 году, однако производство пришлось отложить. Именно поэтому её картину опередили «Содержанки» Константина Богомолова и «Купи меня» Вадима Перельмана. Впрочем, «Люби их всех» предлагает зрителю взглянуть на жизнь содержанок совсем с другого ракурса.

«Та, которой не было» (Celle que vous croyez)

Новая лента от создателя «Другого Дюма» француза Сэфи Неббу — адаптация романа французской писательницы Камиллы Лоранс «Единственный, кому ты веришь» (Celle que vous croyez). В русском прокате лента проходит под названием «Та, которой не было».

Героиня Жюльет Бинош Клэр Мило после развода с мужем регистрирует в социальной сети фальшивый профиль 24-летней девушки Клары. В интернете с ней (вернее, с Кларой) знакомится молодой человек по имени Алекс, общение с которым в скором времени перерастёт для героини в сильную эмоциональную привязанность.

В 2019 году картина была представлена в категории Berlinale Special на Берлинском кинофестивале.

«Бой» (War)

Сюжет этой ленты так же витиеват и непредсказуем, как сюжет многих фильмов индийского производства (и в этом вся прелесть). Судите сами: перед молодым солдатом Халидом стоит непростая задача — нужно найти и ликвидировать бывшего напарника (и по совместительству наставника) агента Кабира, который считается дезертиром. Между тем Кабир выполняет государственную задачу и разыскивает секретный документ. Обнаружив Кабира, Халид понимает, что тот — никакой не предатель, и решает к нему присоединиться. Однако вскоре Кабир узнаёт, что Халид — не тот, за кого себя выдаёт.

Главные роли в картине исполнили звезда мелодрамы «Мольба» Ритик Рошан и индийский «Рэмбо» Тайгер Шрофф. В режиссёрском кресле — автор драмы «Салам Намасте» Сиддхарт Ананд.