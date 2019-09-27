Сети без Disney: Sony Pictures снимет фильм о Мадам Паутине

Кинокомпания Sony Pictures планирует создать фильм о супергероине Мадам Паутине из вселенной Человека-паука. По данным зарубежных СМИ, скрипт к будущей картине напишут сценаристы ленты «Морбиус, живой вампир» Мэтт Сазама и Берк Шарплесс. Ожидается, что новый фильм станет частью линейки кинокомиксов про Человека-паука, разработанной Sony Pictures без участия Disney: в августе киностудии прекратили сотрудничество по проектам, связанным с графическими романами о супергерое.

Киностудия Sony Pictures снимет фильм о Мадам Паутине — персонаже из серии комиксов про Человека-паука. По данным Collider, сценарий к ленте напишут Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, авторы другого спин-оффа «паучьей» киновселенной — предстоящей картины «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето.

Подробности проекта — название, сюжет, каст и дата — пока неизвестны. Но предполагается, что спродюсируют картину Ави Арад и Мэтт Толмак (оба уже работали над фильмами о Человеке-пауке), подчёркивают в СМИ.

Мадам Паутина — один из популярных персонажей графических романов про Человека-паука. Впервые она появилась в комиксах в 1980 году. С того момента способности супергероини передавались нескольким персонажам.

Первой Мадам Паутиной стала Кассандра Уэбб — пожилая женщина-мутант, обладающая способностями к провидению и телепатии. Уэбб была незрячей и не могла двигаться из-за прогрессировавшей миастении, и, чтобы помочь героине, её супруг разработал специальное кресло с системой жизнеобеспечения, напоминающее паутину. В комиксе The Amazing Spider-Man №637 Кассандра Уэбб передаёт силы Джулии Карпентер, также известной как Женщина-паук.

В мультипликационном сериале 1990-х годов образ Мадам Паутины был переосмыслен: она предстаёт союзницей Потустороннего, одного из антагонистов вселенной Marvel. А в серии мультфильмов «Совершенный Человек-паук» (там, собственно, появляется Карпентер) Мадам Паутина и вовсе не страдает от физических недугов.

Персонаж Мадам Паутины также эксплуатировался в ряде видеоигр.

Marvel без паутины

Ожидается, что новый фильм станет частью вселенной Человека-паука, созданной Sony и не имеющей отношения к студии Marvel.

20 августа стало известно, что студии Disney (в распоряжении которой сегодня находится почти вся линейка героев Marvel) и Sony Pictures решили не продолжать совместное производство картин о Человеке-пауке. Отмечалось, что именно по этой причине глава Marvel Кевин Файги не будет продюсировать проекты с участием супергероя.

По данным источников Deadline, в настоящее время в разработке находятся ещё два фильма с участием Тома Холланда в качестве Человека-паука. Однако закончат их без участия Файги.

Камнем преткновения в отношениях Sony и Disney принято считать финансовый вопрос. Отмечалось, что в Disney были готовы выделить 50% средств на финансирование производства будущих проектов — и тогда бы обе студии делили прибыль пополам. Представители Sony Pictures закономерно отказались делиться своей главной франшизой и настояли на том, чтобы сохранить предыдущие условия контракта, в рамках которых Disney получала 5% от сборов ленты в прокате.

Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

© kinopoisk.ru

Также бытует мнение, что разлад между студиями спровоцировала высокая занятость Кевина Файги. Исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра отмечал, что теперь Файги предстоит разбираться с новоприбывшими в конгломерат «мышиного дома» людьми Икс, фантастической четвёркой и Дэдпулом.

Впрочем, Винчикерра убеждён, что Человек-паук сможет существовать и вне совместной с Disney деятельности: на это как минимум указывает успех выпущенного студиями Columbia Pictures и Sony Pictures Animation мультфильма «Человек-паук: Через вселенные».

«Мы (с Файги. — RT) неплохо поработали над лентами о Человеке-пауке. Мы пытались разрешить проблему. Люди в Marvel потрясающие, мы их глубоко уважаем, но, с другой стороны, и у нас есть отличные люди. Кевин не один всем занимался», — цитирует Variety Винчикерру.

Исполнительный директор студии отмечал, что Sony планирует разрабатывать свою вселенную, основанную на комиксах о Человеке-пауке, которая включала бы многих персонажей этого графического романа.

«У Человека-паука всё было хорошо до фильмов-событий и стало лучше с фильмами-событиями, а теперь, когда у нас есть своя собственная вселенная, он так же хорошо будет работать с другими персонажами. Думаю, здесь мы вполне способны сделать, что надо», — добавил он.

В настоящее время Sony разрабатывает несколько связанных с Человеком-пауком спин-оффов — в том числе многосерийных. Ведётся подготовка к съёмкам фильма «Веном 2» с режиссурой Энди Сёркиса (серия «Властелин колец»). Летом 2020 года ожидается релиз картины «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето и Джаредом Харрисом в главных ролях.