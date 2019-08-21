СМИ: Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel

Компании Disney и Sony Pictures не смогли договориться по поводу финансовых вопросов вокруг Человека-паука, в результате чего персонаж может покинуть киновселенную Marvel.

Как сообщает Deadline со ссылкой на источники, из-за данных финансовых разногласий глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, а сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.

По информации издания, суть конфликта заключалась в следующем: в Disney хотели, чтобы будущие фильмы о Человеке-пауке финансировались Sony и Marvel пополам и прибыль при этом распределялась соответственно.

При этом в Sony не пожелали менять уже существующие договорённости.

В мае умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент.