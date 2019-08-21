СМИ: Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel
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Как сообщает Deadline со ссылкой на источники, из-за данных финансовых разногласий глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, а сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
По информации издания, суть конфликта заключалась в следующем: в Disney хотели, чтобы будущие фильмы о Человеке-пауке финансировались Sony и Marvel пополам и прибыль при этом распределялась соответственно.
При этом в Sony не пожелали менять уже существующие договорённости.
В мае умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент.