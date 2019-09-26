Космическая одиссея Брэда Питта, портрет Антона Ельчина и фильм про российских шпионов: главные кинопремьеры недели

Среди главных кинопремьер этого четверга — две ожидаемые ленты: фильм — участник Венецианского кинофестиваля «К звёздам» с Брэдом Питтом в роли спасающего Землю астронавта и российский шпионский боевик Карена Оганесяна «Герой» с Владимиром Машковым и Александром Петровым. Также в числе новинок проката — посвящённая памяти актёра Антона Ельчина документальная лента «С любовью, Антоша», фестивальная драма Арно Деплешена «Боже мой!», комедии «Подкидыш» и «Призрачный патруль».

«К звёздам» (Ad Astra)

На экраны вышел новый режиссёрский проект Джеймса Грэя — ещё один фильм про астронавта, дебютировавший на кинофестивале в Венеции (держим в уме «Гравитацию» Альфонсо Куарона и «Человека на Луне» Дэмьена Шазелла).

Действие ленты «К звёздам» разворачивается в недалёком будущем, когда человечество уже освоило околоземное пространство, а полёты в космос давно стали обыденностью.

За 30 лет до точки развития сюжета научная экспедиция «Лима» во главе с астронавтом Клиффордом МакБрайдом отправилась на Нептун в поисках инопланетного разума. Но как только корабль приземлился в пункте назначения (около 16 лет назад), связь с командой была прервана.

Теперь из глубин космоса исходит странное излучение, вызывающее на Земле катаклизмы. По некоторым данным, выброс энергии исходит от Нептуна, а МакБрайд может быть жив... Вслед за ним с секретной миссией (доставить оружие на Нептун) NASA отправляет сына астронавта, Роя МакБрайда. Но прежде Рою предстоит пройти полосу препятствий на Луне и Марсе.

Брэд Питт сыграл Роя МакБрайда. Роль его отца Клиффорда досталась Томми Ли Джонсу. В ленте также заняты Лив Тайлер и Дональд Сазерленд. Создание бескрайних космических пейзажей доверили оператору «Интерстеллара» Хойте Ван Хойтеме.

«Герой»



Задолго до начала работы над «Героем» создатели ленты обозначили для себя референсы — франшизы про Джейсона Борна и Джеймса Бонда. По мнению Александра Петрова, в итоге жанрово «Герой» получился ближе к картинам «Дэдпул» и «Kingsman: Секретная служба» — в том числе за счёт тонкого юмора.

Амбициозный проект Карена Оганесяна повествует о суперсекретной шпионской сети «Юность», созданной спецагентом Олегом Родиным (Владимир Машков). Каждый из агентов «Юности» после обучения отправлялся за рубеж под видом студента по обмену, но с задачей «ждать приказа».

После смерти Родина о сети будто бы подзабыли. Его сын Андрей (Александр Петров), тоже учившийся в «Юности», эмигрировал в Германию. Там же живёт его сокурсница Маша Рахманова (Светлана Ходченкова). Однажды с Андреем связывается отец, которого много лет считали погибшим, и сообщает, что над «Юностью» нависла угроза. Родин-младший находит Рахманову, после чего отправляется на поиски отца.

Сценарий к ленте написал Николай Куликов — автор спортивной драмы «Движение вверх», комедии «Я худею» и сериала «Толя-робот». Подробнее о картине — в материале RT.

«С любовью, Антоша» (Love, Antosha)

История жизни и смерти актёра с русскими корнями — одна из самых трагических в киноиндустрии. Антон Ельчин погиб в результате нелепого несчастного случая, забыв поставить автомобиль на ручник.

Трудолюбивый актёр не боялся экспериментировать с жанрами и всегда поддерживал начинающих кинематографистов (например, проект Кори Финли «Чистокровные»). К 27 годам он достиг больших успехов в карьере, был горячо любим друзьями и фанатами. Об этом и рассказывается в фильме «С любовью, Антоша».

Запечатлеть воспоминания коллег и друзей об Антоне Ельчине его родителям предложил актёр Джон Войт, отец Анджелины Джоли. Первоначально те обратились к режиссёру Дрейку Доримусу, который снял Ельчина в ленте «Как сумасшедший». Однако постановщик не нашёл в себе силы делать фильм о друге и посоветовал Ельчиным связаться с документалистом Гарретом Прайсом.

Прайс составил документальный портрет Антона Ельчина из его собственных видеозаписей, а также интервью друзей и коллег, среди которых — Кристен Стюарт, Уиллем Дефо, Джей Джей Абрамс, Крис Пайн и Дженнифер Лоуренс.

«Боже мой!» (Roubaix, une lumière)

В 2002 году в коммуне Рубе во Франции две наркозависимые девушки убили пожилую соседку. В 2008 году их признание в своей документальной ленте «Рубе, центральный комиссариат, текущие расследования» (Roubaix, commissariat central, affaires courantes) показал телережиссёр Моско Буко, а в 2019 году француз Арно Деплешен выпустил полнометражную картину, основанную на материале Буко.

В Рождественский вечер шеф полиции французской коммуны Рубе Дауд (Рошди Зем) и новобранец Луи выезжают на вызов — убита пожилая жительница города. По подозрению в убийстве полицейские арестовывают двух соседок погибшей — девушек Клод (Леа Сейду) и Мари (Сара Форестье).

Пятикратный номинант на «Золотую пальмовую ветвь» Деплешен в этом году вновь претендовал на основную награду Каннского фестиваля. Однако приз достался южнокорейской комедийной драме «Паразиты».

«Подкидыш»



В 1930-х годах детская поэтесса Агния Барто в соавторстве с актрисой Риной Зелёной написала историю об ушедшей из дома пятилетней девочке. Сценарий «Подкидыша» приняли на «Мосфильме», а в 1939 году на экраны вышел фильм с участием Фаины Раневской и Ростислава Плятта.

На этой неделе кинотеатры покажут картину Сергея Васильева «Подкидыш», сценарий которой написан с референсами к первоисточнику 1939 года. Однако создатели ленты отмечают, что новый «Подкидыш» — полностью самостоятельная история с оригинальными персонажами и сценарием.

«Призрачный патруль» (Deadtectives)



«Призрачный патруль» — новый проект продюсера «Элитного отряда» Алекса Гарсиа. Релиз фильма за рубежом состоялся ещё осенью прошлого года.

В центре повествования — приключения команды незадачливых исследователей паранормальных явлений, рассказывающих о своём «опыте» в эфире реалити-шоу. Ведущие решают поднять рейтинги программы, отправившись на квест в особняк в Мексике. Там они, к своему ужасу, выясняют, что в доме действительно орудуют сверхъестественные силы.