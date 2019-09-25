Джейсон Борн по-русски: как Петров и Машков сыграли разведчиков в ленте «Герой»

В четверг в прокат выходит шпионский боевик Карена Оганесяна «Герой». В картине рассказывается о заговоре вокруг вымышленной секретной программы «Юность», по которой обучают и посылают работать за рубеж российских разведчиков. Основатель «Юности» погибает, и проект погружается в забвение, пока однажды нависшая над шпионской сетью угроза не заставляет разведчиков вновь сплотиться. Главные роли в ленте исполнили Александр Петров, Владимир Машков и Светлана Ходченкова. Сценарием занимался Николай Куликов — автор хитов «Я худею», «Движение вверх» и «Легенда №17».

Ещё на этапе питчинга ленты «Герой» в Фонде кино стало ясно, что режиссёр Карен Оганесян планирует снять нечто схожее по жанру с франшизами о шпионах Джейсоне Борне и Джеймсе Бонде.

В сущности, так и получилось. Рукопашные бои, перестрелки, автомобильные погони, заговоры и разведоперации — все составляющие качественного шпионского триллера в фильме имеются. Бонусом к этим непременным атрибутам сюжета идёт отцовско-сыновний конфликт.

По сюжету «Героя» полковник Олег Родин (Владимир Машков) — отец главного героя Андрея (Александр Петров) и основатель суперсекретной спецшколы «Юность», где он готовил будущих сотрудников для Службы внешней разведки (СВР). Именно Родин (как мы узнаем позже, не без помощи СВР) собрал и подготовил команду юных разведчиков. После успешного прохождения «курса молодого бойца» их под видом студентов по обмену отправляли за рубеж, где они жили, дожидаясь приказа.

Однако приказа так и не поступило: Олег Родин трагически погиб. Спустя 15 лет после смерти основателя проекта о «Юности» во всеуслышание решил рассказать один из её воспитанников (к этому моменту в Европе уже запустили целую серию антироссийских акций, а в сети распространился предупреждающий хештег #Россиязатвоейспиной).

Сделать сенсационное заявление разведчику так и не удастся, однако о секретном спецпроекте всё же заговорят за рубежом. Это положит начало серии странных обстоятельств, при которых отошедший от «Юности» Андрей Родин будет вынужден скооперироваться с сокурсницей Машей Рахмановой (Светлана Ходченкова), а после — отправиться в Россию искать, как выяснилось, живого отца.

При просмотре этого фильма у зрителей неизбежно возникнут ассоциации с другими картинами про шпионов. Так, в сценарии «Героя» можно усмотреть параллели с сериалом Георгия Николаенко про подростков-разведчиков «Операция «Цвет нации». Аналогию можно провести и с полнометражной картиной «Солт» с Анджелиной Джоли.

Но говорить о калькированности сюжета, конечно же, нельзя: в «Герое» разбросанные по разным странам мира разведчики не угрожают безопасности какого-либо государства и не работают на благо развития сюжета. Основной акцент, как и ожидалось, смещён в сторону любовной линии и, разумеется, отношений между отцом и сыном. Родин-младший вспоминает отношения с отцом с прохладцей: ему всегда было тяжело добиться родительского внимания, а с запуском проекта «Юность» Родин-старший окончательно отстранился от сына (а тот, в свою очередь, от работы в проекте).

Внимание: спойлеры!

Досаднее, впрочем, выглядит любовная история: среди предателей «Юности» — Маша Рахманова. Кажется, что даже это готов простить Андрей Родин. Но, к приятному удивлению, фильм не идёт по пути «Миллиарда» Романа Прыгунова, оправдывая антагонистов: здесь каждому воздаётся по заслугам. Так что со сценарными твистами создатели «Героя» не подвели.

© Кадр из фильма «Герой» (2019)

Не обманули зрителя и обещания насыщенных экшн-сцен и экстремальных погонь. К работе над проектом привлекли ведущих российских и европейских постановщиков трюков и каскадёров, результатом труда которых, к примеру, стала эффектная сцена с полётами героев на вингсьютах.

Оганесян не использовал механический подход к созданию фильма: кино получилось изобретательным, авантюрным и, как упоминал в одном из интервью Петров, с юмором. Актёр отмечал жанровую близость «Героя» к «Дэдпулу» и ленте «Kingsman: Секретная служба». Однако справедливость таких сравнений каждый оценит самостоятельно.

Приятно и то, что вопреки опасениям киноманов вышедший весной «Миллиард» не стал последней экранной ролью Владимира Машкова. Поскольку создатели «Героя» задолго до начала производства ленты сообщали о потенциале для её продолжения (как в случае с Борном и Бондом), есть вероятность, что мы вновь увидим Машкова в роли шпиона.

Изначально на роль сына Олега Родина рассматривался актёр Павел Прилучный, но он выбыл из проекта. Тогда Оганесян пригласил Петрова. Актёр, по собственному признанию, согласился сразу, а потом долго готовился к работе над проектом, изучая документальное кино про российских разведчиков.