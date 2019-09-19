Корсары, каперы и флибустьеры: пиратский тест RT

Ежегодно 19 сентября отмечается Международный пиратский день — или, если точнее, День подражания пиратам. Придумали его в 1995 году два американца — Марк Саммерс и Джон Баур, после того как однажды в шутку начали говорить между собой как пираты. С тех пор праздник разросся до международных масштабов и приобрёл огромную популярность: люди по всему миру устраивают карнавалы, переодеваются в пиратов, упражняются в пиратском сленге и пересматривают любимые фильмы на эту тему. Говорить как пират сможет, наверное, каждый, а что насчёт истории этого явления? Проверьте ваши знания!

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