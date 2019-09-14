Переломы, ожоги и ранения: тест RT о первой медицинской помощи

Во вторую субботу сентября традиционно отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Его цель — повышение медицинской грамотности общества и привлечение внимания к важности оказания первой помощи пострадавшим. Как говорят врачи, она наиболее эффективна в течение так называемого золотого часа, когда профессионалов может просто не оказаться рядом. Именно поэтому основы первой медицинской помощи важно знать каждому. Пройдите наш тест и проверьте, сможете ли вы помочь пострадавшему!

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