Лев для кинозлодея: «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

В субботу, 7 сентября, состоялась торжественная церемония вручения наград 76-го Венецианского международного кинофестиваля. Главный приз — «Золотого льва» — присудили фильму Тодда Филлипса «Джокер». Гран-при жюри получил Роман Полански за историческую драму «Офицер и шпион», а награду за лучшую режиссуру забрал лауреат Венецианского кинофестиваля 2014 года Рой Андерссон — он снял картину «О бесконечности».

Вечером 7 сентября жюри 76-го Венецианского международного кинофестиваля подвело итоги смотра и огласило имена победителей.

«Золотого льва» присудили фильму «Джокер» Тодда Филлипса. Гости фестиваля, посетившие премьерный показ картины, выстраивались в большие очереди, а критики ведущих изданий встретили фильм весьма благосклонно.

Гран-при жюри получил Роман Полански за фильм «Офицер и шпион» (J'accuse), посвящённый громкому судебному процессу, на исход которого повлияли СМИ.

Специальный приз жюри был отдан фильму «Мафия уже не та, что раньше» (La mafia non è più quella di una volta) режиссёра Франко Мареско.

«Серебряные львы» и персональные награды

Обладателем «Серебряного льва» за лучшую режиссуру стал Рой Андерссон, создатель ленты «О бесконечности» (Om det oändliga).

Почётного «Золотого льва» за вклад в киноискусство получила британская актриса Джули Эндрюс, известная по таким фильмам, как «Мэри Поппинс» и «Звуки музыки». Награду с ней разделил испанский режиссёр Педро Альмадовар — лауреат Венецианского кинофестиваля 1988 года, обладатель двух «Оскаров» и ряда других престижных премий.

Обладателем Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль стал Лука Маринелли («Мартин Иден») — ранее он был удостоен премии Пазинетти на венецианском смотре.

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль получила Арин Аскарид («Молитва во имя Бога»).

Призом за лучший сценарий отмечена картина «Дом №7 по Черри Лэйн» режиссёра Юньфаня. «Дом» — анимационный фильм, действие которого происходит в Гонконге 1967 года.

Актёр Тоби Уоллес, задействованный в съёмках картины «Молочные зубы» (Babyteeth), получил премию Марчелло Мастрояни. Эта награда традиционно вручается молодым артистам.

Премии Луиджи Ди Лаурентиса удостоилась лента «Ты умрёшь в 20» (You will die at 20) режиссёр Амджада Абу Алалы.

Программа «Горизонты»

Лучшим фильмом программы «Венецианских горизонтов» признана «Атлантида» Валентина Васяновича. Она обошла такие ленты, как «Тень воды» Санала Кумара Сасиджарана и «Преступный человек» Дмитрия Мамулии.

Лучшим режиссёром был признан Тео Корт. На фестивале он представлял картину «Белый на белом».

Лучшими актёрами стали Сами Буажила, исполнитель центральной роли в ленте «Сын» (Bik Eneich: Un Fils), и Марта Нието, сыгравшая главную героиню Элену в фильме «Мать» (Madre).

Приз программы за лучший сценарий ушёл Джессике Палю, Филиппу Лиоре и Дьястему — авторам ленты «Вернуться» (Revenir).

Отдельные номинации

Премия за лучший отреставрированный фильм программы «Классика Венеции» была присуждена ленте «Экстаз» Густава Махаты.

Лучшим короткометражным фильмом стала лента «Дорогая» Саима Садика.

Главным призом программы Venice Virtual Reality, в которой принимали участие фильмы с иммерсивными или интерактивными элементами, была отмечена лента «Ключ» (The Key) режиссёра Селин Трикар.

76-й международный венецианский кинофестиваль проходил с 28 августа по 7 сентября 2019 года. На главный приз претендовал 21 фильм. Жюри возглавляла режиссёр Лукресия Мартель. Вне конкурса были показаны историческая лента «Король» с Тимоти Шаламе, картина «Сожжённая оранжевая ересь» с Миком Джаггером, а также эпизоды сериала «Новый папа». В программе «Классика Венеции» были представлены такие фильмы, как «Калина красная» Василия Шукшина, «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Мартина Скорсезе, «Белый шейх» Федерико Феллини и другие исторически значимые ленты.

Венецианский фестиваль проводится с 1932 года и является старейшим международным кинофестивалем. Условия участия в конкурсе довольно строгие: до смотра фильм нельзя показывать за пределами страны-производителя, а также представлять на других мероприятиях. Одна премия не может быть присуждена нескольким фильмам или номинантам (кроме почётного «Золотого льва» — его нередко вручают двум деятелям кино).

За время существования фестиваля российским и советским лентам присуждали главную награду четыре раза. «Золотых львов» были удостоены «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Урга — территория любви» Никиты Михалкова, «Возвращение» Андрея Звягинцева, «Фауст» Александра Сокурова. Лауреатами различных премий не раз становились советские и российские актёры и режиссёры.