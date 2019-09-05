Коррупция и семейные ценности от создателя «Аритмии»: в сети стартовал сериал «Шторм»

5 сентября вышли первые два эпизода сериала «Шторм» от режиссёра «Аритмии» Бориса Хлебникова. Роли в восьмисерийном фильме исполнили Александр Робак, Анна Михалкова, Максим Лагашкин и другие. Главный герой — в прошлом неподкупный и бескомпромиссный сотрудник отдела по борьбе с коррупцией — расследует преступление, повлёкшее гибель детей. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение любимой женщины, герой соглашается «отмазать» виновника произошедшего. Его друг, сотрудник убойного отдела, догадывается, чьё вмешательство позволило замять дело. Он начинает искать доказательства вины товарища.

С 5 сентября на платформе START состоялась премьера первых двух эпизодов сериала «Шторм» — нового проекта Бориса Хлебникова («Аритмия», «Обычная женщина»).

Действие ленты начинается с трагедии: на концерте в честь открытия дворца творчества обрушивается крыша только что построенного здания, погибают дети. За решётку попадают заместитель директора компании-строителя и главный инженер. Однако старший следователь отдела по борьбе с коррупцией Градов (Александр Робак) решает привлечь к ответственности главу строительной компании Крюкова (Геннадий Смирнов). Последний тем временем планирует баллотироваться на пост мэра…

Градов отказывается от предложенной ему взятки, не пасует перед влиятельными людьми, которые вступаются за подозреваемого, и не боится во всеуслышание заявить, что Крюков, построив плохое здание, спонсировал гибель детей. Градова поддерживает его друг, следователь убойного отдела Осокин (Максим Лагашкин).

Однако планы главного героя резко меняются, когда он узнаёт, что его любимой женщине Марине (Анна Михалкова) необходимы операция по пересадке печени и дорогостоящее лечение. Градов соглашается не сажать Крюкова и называет предпринимателю сумму, равную стоимости медицинского вмешательства. Осокин догадывается, кто позволил замять дело, и начинает искать доказательства вины своего товарища.

Создатели «Шторма» называют драму восьмичасовым кино — действие подаётся концентрированно, серии насыщены событиями, и уже в первом эпизоде можно наблюдать начало эволюционирования героев. Заметна и специфическая эстетика видеоряда: многие кадры собраны из деталей в чёрно-красной гамме на фоне белой зимы.

В связи с этим Борис Хлебников отдельно отмечает операторскую работу. Режиссёр пояснил, что у него конкретной идеи касательно изобразительной стороны вопроса не было, но оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев привёз ему стопку рисунков Эдварда Мунка и сказал: «Я прочитал сценарий — мы будем вот так снимать».

«Мне кажется, в результате это довольно адекватно самому Мунку получилось. Алишер очень точно почувствовал эту задачу, и очень точно её предложил, и очень точно её выполнил, — подчеркнул режиссёр. — У Алишера очень подвижная камера, совсем не статичная, не живописная. Это скорее наблюдения, экспрессия, очень сильная энергия».

По словам Хлебникова, при создании образа Градова команда проекта ориентировалась на образ Кинг-Конга, в котором разрушительная сила сочетается с любовью и нежностью.

Следователь не гнушается нечестных методов в работе и всячески использует власть. Но в то же время пойти на должностное преступление его заставляет любовь. И режиссёр, и актёры подчёркивают: в фильме делается упор не на экономических преступлениях и не на работе следователей, а на чувствах главных героев. Исполнители центральных ролей говорили, что им позволили стать соавторами их персонажей.

У «Шторма» было три премьеры. Рабочую версию вступительного эпизода показали на «Кинотавре» 11 июня. Вечером 4 сентября первую серию показали в кинотеатре «Октябрь», а с четверга первые два эпизода доступны в интернете.