Новый проект создателя «Аритмии» и комедия об американской политике: какие сериалы смотреть в сентябре

В начале сентября стартует показ «Жуков» — сериала о стартаперах из Москвы, попавших на альтернативную службу в российскую глубинку. Следом состоится премьера многосерийной драмы «Шторм» от создателя «Аритмии» Бориса Хлебникова с Александром Робаком и Анной Михалковой. В середине месяца покажут первый эпизод Undone, созданного в технике ротоскопирования. Также в первый день осени на экраны выйдут «Блудный сын» с Майклом Шином, экранизация комикса «Стамптаун» с Коби Смолдерс и сатирический «Политик».

«Жуки». Со 2 сентября на ТНТ

Программисты Никита (Вячеслав Чепурченко), Дэн (Павел Комаров) и Артемий (Вадим Дубровин) разработали уникальное приложение, алгоритм которого способен подобрать пользователю идеальную пару. Друзья представили проект на форуме, где им заинтересовался крупный инвестор. Для заключения сделки мечты айтишникам нужно ещё немного времени — приложение необходимо доработать.

Очень некстати о ребятах вспоминают сотрудники военкомата. Герои решают пройти альтернативную службу в деревне Жуки, чтобы совместить разработку проекта с воинской обязанностью. Однако всё идёт не по плану.

Разработка 16-серийного проекта заняла три года. Вместе с Чепурченко, Комаровым и Дубровиным в сериале появятся Игорь Верник, Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев и Анатолий Журавлёв. Подробнее — в материале RT.

«Шторм». С 5 сентября на Start

Друзья Юрий Осокин и Сергей Градов работают в силовых структурах. Осокин занимается расследованием убийств, Градов — один из лучших следователей по коррупционным делам. Жене Градова ставят смертельный диагноз, на её лечение требуется большая сумма. Это вынуждает героя поступиться принципами и совершить должностное преступление. Он мастерски выстраивает коррупционную схему, расследовать которую берётся его друг.

«Шторм» — новый проект создателя «Аритмии» и «Коктебеля» Бориса Хлебникова. Сценарий писала Наталия Мещанинова, уже работавшая в дуэте с Хлебниковым над той же «Аритмией» и «Сердцем мира». Главные роли в сериале исполнили Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Михалкова, также сотрудничавшая с режиссёром на съёмках «Обычной женщины».

Undone. С 13 сентября на Amazon Prime Video

Сериал Undone — новый проект авторов анимационной трагикомедии «Конь БоДжек» Рафаэля Боба-Ваксберга и Кейт Пёрди. Он создан в технике ротоскопирования: перерисовки отснятых кадров. Это в том числе позволяет добавлять в кадры элементы, которые нельзя воспроизвести в реальности (к примеру, видения героини).

Эстетика данной мультипликационной техники далека от популярных сегодня приёмов компьютерной анимации. Самый известный продукт ротоскопирования — анимационно-игровой фильм «Помутнение» с Киану Ривзом.

После аварии, в которой Альма чуть не погибла, она обретает возможность видеть покойного отца. Через видения он убеждает дочь использовать способность к путешествиям во времени и пространстве, чтобы спасти его от смерти. Однако стремясь помочь отцу, Альма рискует навредить себе.

«Блудный сын» (Prodigal Son). С 23 сентября на FOX

Малькольм Брайт — блестящий криминальный психолог. Он консультирует полицию Нью-Йорка в вопросах расследования преступлений, совершённых серийными убийцами и маньяками. Малкольм так хорошо понимает мышление преступников, потому что его собственный отец — серийный убийца по прозвищу «Хирург». Некогда почитаемый кардиохирург отбывает наказание за убийство 23 человек, но сыну придётся обратиться за помощью к отцу в новом расследования.

Изначально предполагалось, что криминального психолога сыграет Финн Джонс — Лорас Тирелл из «Игры престолов». Однако после съёмок пилотной серии продюсеры решили пригласить на роль Брайта британца Тома Пэйна («Ходячие мертвецы»). Отца-убийцу сыграл Майкл Шин («Благие знамения»), а снял «Блудного сына» один из постановщиков «Ривердэйла» Ли Толанд Кригер.

«Стамптаун» (Stumptown). С 25 сентября на ABC

В 2009 году в американском издательстве Oni Press вышла первая серия остросюжетных детективных комиксов «Стамптаун» от авторов Грега Руки и Мэттью Саутуорта. Продолжения графического романа публиковались в 2012-м и 2014-м. Комикс быстро обзавёлся фан-клубами по всему миру, а в январе 2019-го телеканал ABC решил его экранизировать.

Функции исполнительного продюсера проекта ABC разделили режиссёр «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Рубен Фляйшер и сценарист «Улиц милосердия» Джейсон Ричман. Адаптацией сценария занимался Грег Руки, а главную роль в сериале исполнила Коби Смолдерс («Как я встретил вашу маму»).

На этот раз Смолдерс сыграла ветерана военной разведки Декс Парио, работающую частным детективом в Портленде. Парио легко решает чужие проблемы, но нередко забывает про собственные — она совсем запустила свои игорные долги. Детектив немало задолжала владелице казино Сью Линн, однако Линн готова всё простить, если Парио поможет отыскать её внучку.

«Политик» (The Politician). С 27 сентября на Netflix

Netflix вновь решил показать зрителям политическое закулисье США. Однако на этот раз стриминговый сервис выпускает не драму, а сатирическую комедию. Её главный герой — молодой человек по имени Пэйтон Хобард, с детских лет уверенный, что станет президентом США. Правда, прежде чем приблизиться к политической верхушке страны, Хобарду предстоит выжить в токсичной среде средней школы Сан-Себастьяна, занять пост президента студенческого сообщества и обеспечить себе место в Гарварде.

Роль амбициозного политика досталась Бену Платту («Идеальный голос»). Компанию ему составили Гвинет Пэлтроу («Семь»), Люси Бойнтон («Богемская рапсодия»), Зои Дойч («За пропастью во ржи»), Джессика Лэнг («Голубое небо») и Бетт Мидлер («Фокус-покус»). Постановкой проекта занимались звезда «Чего хотят женщины» Хелен Хант и автор «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи.