Стартаперы в русском селе: чего ждать от сериала «Жуки»

2 сентября на телеканале ТНТ стартует показ «Жуков» — комедийного сериала о трёх столичных предпринимателях-программистах, вынужденных отсрочить работу над стартапом ради альтернативной службы в российской глубинке. К ужасу героев, в селе под названием Жуки им приходится налаживать не только интернет, но и отношения с местными, которые поначалу складываются очень непросто (зато смешно). Первый сезон уложился в 16 серий по 30 минут каждая. Роли в сериале исполнили Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин, Павел Комаров, Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев, Анатолий Журавлёв и другие.

Три друга — Никита (Вячеслав Чепурченко), Артемий (Вадим Дубровин) и Денис (Павел Комаров) — почти закончили работу над мобильным приложением, которое должно «взорвать» интернет (нейросеть ни много ни мало способна найти пользователям идеальную пару). Инвестор (Игорь Верник) обещает, едва всё будет готово, выплатить молодым людям солидную сумму для развития проекта. Но в судьбу стартапа вмешивается случай: прямо с презентации проекта молодые москвичи попадают в военкомат, а оттуда направляются на альтернативную службу в деревню Жуки Саратовской области.

Теперь приложение, которое можно было доделать за несколько часов, не удаётся даже скачать из интернета: в Жуках рыба ловится лучше, чем сеть, а к концу дня буйный местный житель и вовсе сжигает компьютеры героев. В довесок полицейский Маслов сразу находит троице затратные по времени занятия. Теперь Никита — учитель информатики, Денис — помощник ветеринара, а Артемий — почтальон.

Приключениям москвичей посвящено 16 серий. Работа над проектом длилась три года, а съёмочный процесс занял 64 дня.

«Жуки» — очень яркий сериал и колоритное место: зрителям покажут накрытые по-праздничному на свежем воздухе столы, пропивающих аванс разнорабочих, одноэтажные домики с занавесками в цветочек и настойчивое сельское гостеприимство. Настроение поддержит саундтрек прямиком с деревенских праздников — современная отечественная попса и хиты девяностых вперемешку.

В этом фантастическом месте происходит один казус за другим: Денис задремал на кладбище, а местная старушка приняла его за ходячего мертвеца; священник забеспокоился, когда услышал оставленный в колокольне главными героями мобильный телефон. Зато участкового ничто не может вывести из душевного равновесия — он даже не закрывает дверь в КПЗ и не волнуется по поводу пропажи пистолета.

Генеральный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов считает тему возвращения из мира гаджетов к реальной жизни особо актуальной.

«Думаю, что важно иногда одёргивать себя и возвращаться к реальности, отрываться от телефона и компа. Многие себе этого позволить не могут, так как должны находиться в постоянном доступе 24 часа в сутки, а раз так, то можно посмотреть на эту жизнь со стороны», — рассказал продюсер.

Название ситкома отсылает зрителей не только к месту действия, но и к обстоятельствам, в которых оказываются москвичи: на сленге программистов баги («жуки») означают ошибки в коде. И в первые же дни на службе друзья успевают наломать дров: у Артемия пропадает сумка с пенсией для стариков, у Дениса переговоры с инвестором в прямом смысле попадают корове под хвост. Никите везёт больше: он становится натурщиком и помогает Маслову получить звание старшего лейтенанта.

Кадр из сериала «Жуки»

© kinopoisk.ru

Впрочем, даже после всех этих приключений герои ни на шаг не приблизятся к выпуску приложения. Но этот факт уже не так их волнует: если от злополучной программы зависит финансовое благосостояние, то от умения налаживать контакт с местными — жизнь и здоровье. А большинство поступков ребят пока что оборачиваются двусмысленностями, которые соседи трактуют не в пользу новоприбывших.

Вячеслав Чепурченко — исполнитель роли неунывающего Никиты — заявил RT, что справился бы с экранными трудностями в реальной жизни.

«Всё очень просто: либо начинаешь работать — и терпение появляется и ты стараешься, — либо не получается уже ничего. У меня и с работоспособностью, и с терпением всё в порядке. В деревне — у меня есть примеры — я уже жил, знаю, как там всё (устроено. — RT). Поэтому выжил бы 100%», — уверен актёр.

Для всего трио Чепурченко — Дубровин — Комаров эти роли — первые главные в кино. Компанию начинающим актёрам на съёмочной площадке составили Владимир Епифанцев («Лютый», «Побег»), Анатолий Журавлёв («Бандитский Петербург 8: Терминал», «Брат»), Максим Лагашкин («Географ глобус пропил», «Звоните ДиКаприо!»), а также Виктор Бычков, чей новый образ отца Александра может напомнить зрителю Кузьмича из цикла фильмов «Особенности национальной охоты (рыбалки/политики)».