Архипелаги, острова, хребты: тест RT об арктических землях

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146 лет назад, 30 августа 1873 года, участники австро-венгерской экспедиции под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера открыли архипелаг в Северном Ледовитом океане, впоследствии названный Землёй Франца-Иосифа. В начале XX века эту местность стали активно осваивать русские исследователи, а позже, уже в советское время, она была объявлена территорией СССР. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в полярных землях, их названиях и принадлежности.
Архипелаги, острова, хребты: тест RT об арктических землях
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

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