Архипелаги, острова, хребты: тест RT об арктических землях

146 лет назад, 30 августа 1873 года, участники австро-венгерской экспедиции под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера открыли архипелаг в Северном Ледовитом океане, впоследствии названный Землёй Франца-Иосифа. В начале XX века эту местность стали активно осваивать русские исследователи, а позже, уже в советское время, она была объявлена территорией СССР. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в полярных землях, их названиях и принадлежности.

РИА Новости

© Павел Львов