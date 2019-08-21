«Удивительная, прекрасная, уникальная»: какой запомнили актрису Александру Назарову

В Москве на 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова. По словам коллег актрисы, причиной её смерти стали проблемы с лёгкими. Назарова дебютировала на экране в 1961 году — тогда в прокат вышла лента Юлия Райзмана «А если это любовь?». В её послужном списке — более сотни работ в кино и телевизионных проектах, самой известной из которых стала роль бабы Нади в ситкоме «Моя прекрасная няня». С 1965 года Назарова служила в театре имени Ермоловой. Коллеги актрисы вспоминают о ней как о настоящем профессионале и чутком человеке.

В Москве в возрасте 79 лет скончалась народная артистка России Александра Назарова. Об этом вечером 20 августа сообщили в пресс-службе Московского драматического театра имени Ермоловой.

«Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Погасла звезда. Поистине народная», — говорится в сообщении на сайте учреждения.

По словам заместителя художественного руководителя театра Галины Боголюбовой, причиной смерти Назаровой стали проблемы с лёгкими. Точные дата и время прощания с актрисой пока неизвестны.

Свои соболезнования уже выразили артисты Борис Смолкин, Александр Филиппенко и Ольга Прокофьева. Коллеги и друзья Александры Назаровой вспоминают о ней как о настоящем профессионале и чутком человеке.

«Замечательная артистка и светлый человек с добрым отношением к жизни и к людям, несмотря на все тяготы. А жизнь у неё была нелёгкая», — сказал в беседе с РИА Новости партнёр Назаровой по съёмочной площадке сериала «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин.

Присущий Назаровой профессионализм отметила и театральный режиссёр, драматург Стелла Стамохотова.

«Её профессионализму надо учиться молодым. Это актриса старой актёрской школы. Это полная отдача, полное осмысление и полное понимание того, что ты делаешь и ради чего ты делаешь, ради чего ты прожил в профессии столько лет», — отметила она в интервью РЕН ТВ.

Режиссёр Александр Митта, работавший с Назаровой на съёмочной площадке картины «Экипаж», в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что работать с артисткой было удовольствием, многие постановщики сотрудничали с ней на протяжении долгого времени.

«И актриса хорошая, и товарищ хороший, и партнёр хороший. Просто украшение любой съёмочной группы», — добавил он.

Глава комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил о необходимости увековечить память Назаровой.

«Если поступит предложение от театра, от её коллег, то конечно. Она замечательная актриса. Много играла в театре, кино. Очень много дублировала фильмов. Поэтому если труппа театра выйдет с предложением увековечить (память Назаровой. — RT) доской на доме, если это поступит к нам, мы поддержим предложение», — цитирует Герасимова Агентство городских новостей «Москва».

«Была не просто актрисой, но и очень большой личностью»



Александра Назарова родилась в Ленинграде в семье актёров 17 июля 1940 года. В годы блокады Назарова с семьёй была эвакуирована из города. Вернувшись из эвакуации, семья артистки не смогла поселиться в собственной квартире, поскольку там обосновался интендант города.

В середине 1950-х Назарова поступила в Ленинградский театральный институт имени Островского, окончив который отправилась в Москву — работать по распределению в труппу Центрального детского театра.

С 1965 года по 2019-й Назарова служила в театре имени Ермоловой. В числе спектаклей с её участием — «Сотворившая чудо», «Бал воров», «Бременские музыканты», «Завтра в семь» и «Старший сын». Назарова нередко играла мужские роли.

Переехав в Москву, она начала карьеру в кино. Её дебют пришёлся на картину Юлия Райзмана «А если это любовь?». Сегодня фильмография артистки насчитывает около сотни фильмов и телесериалов. Среди них — «Экипаж», «Мамы», «Любовь с привилегиями» и «Зимний роман», «Бригада».

Ещё более известной Назарову сделал ситком «Моя прекрасная няня». Там её коллегами по съёмочной площадке стали Сергей Жигунов, Анастасия Заворотнюк, Борис Смолкин, Ольга Прокофьева и Любовь Полищук.

Прокофьева отметила, что Назарова обладала выдающимися человеческими качествами, её глубоко уважали коллеги.

«Она была не просто актрисой, но и очень большой личностью, очень деликатной. Вокруг неё осветлялось пространство. Её появление на съёмочной площадке превращалось в настоящий праздник. Светлая память Александре Ивановне», — приводит слова Прокофьевой «Вечерняя Москва».

Помимо съёмок в кино и сериалах, Александра Назарова много работала в области дубляжа, озвучивала зарубежные полнометражные и мультипликационные фильмы. Её голосом говорят герои серии фильмов о Гарри Поттере, а также картин «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Легион», «Матрица: Перезагрузка», мультфильмов «Книга жизни» и «Утиные истории».

В 2001 году Александре Назаровой было присвоено звание народной артистки России.