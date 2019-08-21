«Удивительная, прекрасная, уникальная»: какой запомнили актрису Александру Назарову
- Александра Назарова
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
В Москве в возрасте 79 лет скончалась народная артистка России Александра Назарова. Об этом вечером 20 августа сообщили в пресс-службе Московского драматического театра имени Ермоловой.
«Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Погасла звезда. Поистине народная», — говорится в сообщении на сайте учреждения.
По словам заместителя художественного руководителя театра Галины Боголюбовой, причиной смерти Назаровой стали проблемы с лёгкими. Точные дата и время прощания с актрисой пока неизвестны.
Свои соболезнования уже выразили артисты Борис Смолкин, Александр Филиппенко и Ольга Прокофьева. Коллеги и друзья Александры Назаровой вспоминают о ней как о настоящем профессионале и чутком человеке.
«Замечательная артистка и светлый человек с добрым отношением к жизни и к людям, несмотря на все тяготы. А жизнь у неё была нелёгкая», — сказал в беседе с РИА Новости партнёр Назаровой по съёмочной площадке сериала «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин.
Присущий Назаровой профессионализм отметила и театральный режиссёр, драматург Стелла Стамохотова.
«Её профессионализму надо учиться молодым. Это актриса старой актёрской школы. Это полная отдача, полное осмысление и полное понимание того, что ты делаешь и ради чего ты делаешь, ради чего ты прожил в профессии столько лет», — отметила она в интервью РЕН ТВ.
Режиссёр Александр Митта, работавший с Назаровой на съёмочной площадке картины «Экипаж», в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что работать с артисткой было удовольствием, многие постановщики сотрудничали с ней на протяжении долгого времени.
«И актриса хорошая, и товарищ хороший, и партнёр хороший. Просто украшение любой съёмочной группы», — добавил он.
Глава комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил о необходимости увековечить память Назаровой.
«Если поступит предложение от театра, от её коллег, то конечно. Она замечательная актриса. Много играла в театре, кино. Очень много дублировала фильмов. Поэтому если труппа театра выйдет с предложением увековечить (память Назаровой. — RT) доской на доме, если это поступит к нам, мы поддержим предложение», — цитирует Герасимова Агентство городских новостей «Москва».
«Была не просто актрисой, но и очень большой личностью»
Александра Назарова родилась в Ленинграде в семье актёров 17 июля 1940 года. В годы блокады Назарова с семьёй была эвакуирована из города. Вернувшись из эвакуации, семья артистки не смогла поселиться в собственной квартире, поскольку там обосновался интендант города.
В середине 1950-х Назарова поступила в Ленинградский театральный институт имени Островского, окончив который отправилась в Москву — работать по распределению в труппу Центрального детского театра.
С 1965 года по 2019-й Назарова служила в театре имени Ермоловой. В числе спектаклей с её участием — «Сотворившая чудо», «Бал воров», «Бременские музыканты», «Завтра в семь» и «Старший сын». Назарова нередко играла мужские роли.
Переехав в Москву, она начала карьеру в кино. Её дебют пришёлся на картину Юлия Райзмана «А если это любовь?». Сегодня фильмография артистки насчитывает около сотни фильмов и телесериалов. Среди них — «Экипаж», «Мамы», «Любовь с привилегиями» и «Зимний роман», «Бригада».
Ещё более известной Назарову сделал ситком «Моя прекрасная няня». Там её коллегами по съёмочной площадке стали Сергей Жигунов, Анастасия Заворотнюк, Борис Смолкин, Ольга Прокофьева и Любовь Полищук.
Прокофьева отметила, что Назарова обладала выдающимися человеческими качествами, её глубоко уважали коллеги.
«Она была не просто актрисой, но и очень большой личностью, очень деликатной. Вокруг неё осветлялось пространство. Её появление на съёмочной площадке превращалось в настоящий праздник. Светлая память Александре Ивановне», — приводит слова Прокофьевой «Вечерняя Москва».
Помимо съёмок в кино и сериалах, Александра Назарова много работала в области дубляжа, озвучивала зарубежные полнометражные и мультипликационные фильмы. Её голосом говорят герои серии фильмов о Гарри Поттере, а также картин «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Легион», «Матрица: Перезагрузка», мультфильмов «Книга жизни» и «Утиные истории».
В 2001 году Александре Назаровой было присвоено звание народной артистки России.