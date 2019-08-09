Голливуд 1960-х, детские страшилки и взрослый юмор: что смотреть в кино в выходные

На этой неделе российский прокат пополнился четырьмя релизами. Зрители наконец-то увидят в действии звёздный дуэт Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Также на экраны вышла обласканная американскими зрителями романтическая комедия «Плюс один». Любители хорроров смогут посмотреть «Страшные истории для рассказа в темноте» от продюсера Гильермо дель Торо. Для семейного просмотра подойдёт кинопродолжение истории о Даше-путешественнице «Дора и затерянный город».

«Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time ... in Hollywood)

1969 год — закат золотого века Голливуда. Актёр Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублёр, ветеран вьетнамской войны Клифф Бут в исполнении Брэда Питта (оба — вымышленные персонажи) штурмуют фабрику грёз, где совсем скоро произойдут большие перемены и прогремит дело о зверском убийстве актрисы Шэрон Тейт членами секты Чарльза Мэнсона. Пока же главные герои знакомятся со знаковыми фигурами того времени и всячески пытаются войти в историю.

При подготовке своей девятой картины режиссёр Квентин Тарантино во многом ориентировался на свои детские воспоминания. Даже мелкие детали прорабатывались самым тщательным образом, чтобы передать дух эпохи. Не обошлось в ленте и без фирменного стиля Тарантино: динамичного видеоряда в ярких цветах, гротескной подачи и порою грубого юмора. Смелая трактовка образов известных личностей вызвала бурную реакцию критиков и родственников некоторых показанных в фильме звёзд той эпохи.

Квентин Тарантино лично приехал в Москву, чтобы представить свой девятый фильм. В ходе встречи с журналистами он ответил на критику и поделился творческими планами: «Однажды в… Голливуде» — предпоследний пункт в фильмографии режиссёра. Финальной точкой должна стать десятая лента.

Подробнее — в материале RT.

Страшные истории для рассказа в темноте (Scary Stories to Tell in the Dark)

Действие этого фильма также происходит в конце 1960-х. Подростки из тихого городка находят книгу, истории в которой появляются сами собой — а потом воплощаются в жуткой реальности. Героям предстоит заглянуть в глаза собственным страхам, чтобы спасти город.

Режиссёром картины должен был стать Гильермо дель Торо, однако он передал пост Андре Овердалу ради съёмок фильма «Форма воды» и остался в проекте в качестве продюсера и сценариста. Тем не менее, именно дель Торо решил оформить «Страшные истории...» не как трилогию, а одним фильмом, чтобы зрители не судили обо всей серии по наименее удачной части. Обладатель «Оскара» — давний поклонник одноимённого цикла книг: городские ужасы Элвина Шварца легли в основу сюжета, а иллюстрации Стивена Гамелла задали тон мрачной эстетике фильма.

В работе над саундтреком приняла участие Лана Дель Рей: специально для ленты певица записала кавер на песню Донована Season of the Witch. Интересно, что оригинал был выпущен в 1966 году, а действие фильма происходит двумя годами позже. «Страшные истории...» числится в двадцатке самых ожидаемых фильмов по версии «Кинопоиска».

Плюс один (Plus One)

«Плюс один» — очередная летняя романтическая комедия об отношениях между мужчиной и женщиной. Элис и Бен дружат со времён учёбы в колледже, а этим летом им предстоит марафон по свадьбам, куда принято приходить с парой. Чтобы не искать, кем заполнить «+1» в бесконечных приглашениях, друзья решают посещать торжества вместе. В этой истории нашлось место и современной мужеподобной героине, и грубоватому юмору, и небольшой «пикантной» составляющей.

Актёрский состав выглядит свежо: исполнительница главной роли Майа Эрскин ранее не снималась в популярных фильмах, на счету Джека Куэйда — роль второго плана в блокбастере «Голодные игры». Режиссёры Джефф Чан и Эндрю Раймер до этой ленты занимались короткометражками. Зрителям, пожалуй, лучше прочих знаком продюсер картины Бен Стилер («Невероятная жизнь Уолтера Митти»).

В целом «Плюс один» — независимое кино с характерным американским акцентом. Премьера фильма состоялась на фестивале Трайбека, где лента получила приз зрительских симпатий. Критики тоже приняли релиз более чем благосклонно: он заработал 89% «свежести» на сайте Rotten Tomatoes.

Дора и затерянный город (Dora and the Lost City of Gold)

Российские зрители знают Дору как Дашу-путешественницу, главную героиню развивающего мультсериала с интерактивными элементами. Спустя почти двадцать лет после появления на американских экранах, Дора «повзрослела» и превратилась в подростка. Девочку, привыкшую к жизни в джунглях с родителями-исследователями, ждёт новое приключение: она пойдёт в школу, где ей придётся научиться общаться с другими подростками. Правда, вскоре героиня вернётся в родную стихию, чтобы спасти родителей от преступников и найти затерянный город.

Создатели фильма решили превратить Дору в универсального персонажа, чтобы её история была интересна не только детям дошкольного возраста, но и подросткам и даже их родителям. Мультсериал о малышке Доре оказал сильное влияние на американскую культуру: с его помощью дети из испаноговорящих и англоговорящих семей учились говорить на двух языках. Режиссёр Джеймс Бобин смотрел мультфильмы вместе со своими детьми, а некоторые задействованные в новом фильме актёры сами выросли на этих историях.