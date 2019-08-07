Детство, Царь-пушка и последний фильм: о чём Тарантино рассказал российским журналистам

7 августа в Москве прошла пресс-конференция, приуроченная к выходу фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», в которой принял участие и сам режиссёр. Тарантино ответил на вопросы журналистов о новой картине и её критике западными рецензентами, раскрыл детали съёмочного процесса и объяснил свою трактовку образа Брюса Ли. В подарок от участников пресс-конференции он получил том комиксов и коробку российского сыра.

В среду, 7 августа, в Москве состоялась пресс-конференция, приуроченная к выходу фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». В ней приняли участие продюсеры ленты Шеннон Макинтош («Омерзительная восьмёрка», «Джанго освобождённый») и Дэвид Хейман (серия картин о Гарри Поттере и «Мальчик в полосатой пижаме»), а также сам Тарантино. Режиссёр, к слову, приехал в российскую столицу днём раньше и во вторник вечером успел прогуляться по Красной площади и Кремлю в сопровождении министра культуры Владимира Мединского.

О себе

Пресс-конференция началась с вопроса, насколько своим чувствует себя Тарантино в Голливуде. Режиссёр признался, что он, хотя и занимается кино 27 лет и, бесспорно, является членом этого профессионального сообщества, всегда старался быть своего рода аутсайдером.

«Если сравнивать с тем, как снимают фильмы в Голливуде, я всегда старался быть таким аутсайдером. И в 1990-х. И, наверное, Голливуд не очень хотел со мной работать лет десять назад. Я мог оказаться на обочине снова. Понимаете, этот фильм — не «Аквамен», — объяснил Тарантино.

Отвечая на вопрос другого журналиста, Тарантино рассказал о своём детстве в Калифорнии. Он отметил, что жил в восточном Лос-Анджелесе, но несколько раз приезжал в Голливуд.

«Впервые, когда мы туда приехали, мы зашли в китайский театр (театр на бульваре Голливуд, на площадке перед которым расположена знаменитая Аллея славы. — RT). Мой отчим рассказал мне об этом театре, о том, как все киноактёры приходили туда, в цементе делали отпечатки своих руки», — поделился воспоминаниями режиссёр.

Он подчеркнул, что, когда он вспоминает о тех временах, ему на ум тут же приходит радио, которое он очень часто слушал.

«Когда ты ездишь на машине, ты все время слышишь радиопередачи. Если тебе не нравилась песня, ты не выключал эту радиостанцию, ты просто продолжал слушать. Когда говорят диджеи, когда играет реклама, ты просто говорил поверх этой радиопередачи. Ты не слушал, но радио было всегда включено. Я помню, как выглядели остановки, как выглядели билборды, реклама — вот то, о чём шестилетка думает, когда едет на машине», — отметил Тарантино.

О девятом фильме

По словам Тарантино, самой весёлой частью в работе над лентой «Однажды в Голливуде» для него стало создание пяти «фильмов внутри фильма» — картин и роликов, в которых по сюжету снимался герой Леонардо ди Каприо, актёр Рик Далтон.

Режиссёр рассказал, что его команда со скрупулёзной точностью подошла к съёмкам динамических эпизодов и старалась не злоупотреблять компьютерной графикой. Поэтому в трюках задействованы миниатюры, игрушечные машины и водители. Также для съёмок было выстроено множество декораций.

© kinopoisk.ru

За визуальные эффекты в ленте отвечал Джон Декстер («Пираты Карибского моря», «Сонная лощина») — по мнению Тарантино, один из лучших художников по визуальным эффектам в истории Голливуда.

«Когда он ходит по съёмочной площадке, Лео ди Каприо и Брэд Питт немного боятся его и думают: «Вау, вот это настоящая звезда!» — отметил режиссёр.

Одному из журналистов кинематографист объяснил, почему в своей ленте наделил Брюса Ли отрицательными характеристиками. Тарантино признался, что действительно немного смеётся над Ли и пародирует его, но тот, по его мнению, действительно «был высокомерным персонажем» и хвастался, что может побить Мухаммеда Али, — о чём писала супруга Ли в своих мемуарах.

«Но главное — мог ли Клифф (герой Брэда Питта. — RT) побить Брюса Ли? Брэд не мог побить Брюса Ли. Но, возможно, Клиффу бы это удалось? Вы можете спросить: «Кто победил бы в драке: Брюс Ли или Дракула?» Это то же самое. Это выдуманный персонаж. Я говорю, что Клифф мог побить Брюса Ли, потому что он выдуманный персонаж», — подчеркнул Тарантино.

Отвечая на вопрос RT, Тарантино назвал «чушью» обвинения некоторых западных критиков в «жестокости по отношению к женским персонажам», «вкладывании расистских оскорблений в уста своих персонажей» и создании «белого кино».

«Это чушь. Понимаете, эти персонажи не представляют меня, они сами по себе, они продукты своего времени, поэтому да, Рик Далтон говорит: «Я не хочу ехать в Италию к этим макаронникам». Я так не думаю, но Рик Далтон, человек, который жил в то время, он бы так сказал. Это абсолютно, в моём понимании, честное отображение этого персонажа», — сказал режиссёр корреспонденту RT.

Он также подчеркнул, что считает оправданным насилие над героями «Однажды в Голливуде» (внимание, спойлер!).

«У меня нет никакого сочувствия к семье Мэнсона. Вообще. Мне абсолютно плевать, что Клифф разбивает лицо одной из них. Я прекрасно понимаю, на чьей я стороне. Я на стороне Эбигейл Фолгер, которая в реальности умерла в ту ночь... У меня нет никакого сострадания и сочувствия к этим людям. Мне нравится, что их убивают так брутально и жестоко», — заявил Тарантино.

О будущих проектах

В ходе пресс-конференции Тарантино подтвердил, что планирует снять ещё один, последний фильм.

«Вообще, конечно, я вложил в этот фильм («Однажды в Голливуде». — RT) всё, что у меня было. Я не хотел, чтобы что-то оставалось недосказанным или недоделанным», — объяснил режиссёр.

Он добавил, что пока не знает, что именно будет в десятом фильме — но может это вообразить. Если представить, что «каждый отдельный фильм — маленький вагончик в составе огромного паровоза», то в планах Тарантино — создание «суперфильма», который бы стал логическим завершением всего «паровоза».

Тарантино подчеркнул, что не планирует заниматься комиксами, но уже имеет к ним прямое отношение: «Я уже немного занимаюсь комиксами. Вот «Джанго освобождённый» превратили в графическую новеллу. Ещё мы написали новый комикс вместе с Мэттом Вагнером (американский сценарист. — RT). Там Джанго встречается с Зорро».

О России

Тарантино отметил, что в «Однажды в Голливуде» нет ни одной отсылки к русской культуре, поскольку события в ленте показаны с точки зрения Рика Далтона, а тот никогда не смотрел русских фильмов. Рику не нравятся и итальянские фильмы, однако он вынужден в них сниматься.

«Но если бы я снимал фильм о малыше Квентине в 1969-м или 1970-м, то там оказался бы один русский фильм, который Квентин хорошо знал и смотрел сам. Это был просто фильм, который показывали по телевизору и который мне очень нравился. Так что если бы я снимал фильм о маленьком Квентине, я бы уделил достаточно времени одному русскому фильму — «Человек-Амфибия», — заявил режиссёр.

По словам Тарантино, в детстве он не подозревал, что «Человек-Амфибия» — советская картина, но обожал её.

Один из журналистов упомянул о прогулке режиссёра по территории Кремля и спросил, в каком сюжете могла бы «выстрелить» расположенная там Царь-пушка.

«Царь-пушка, конечно, впечатляющее зрелище. Мне сказали: «Если вы обратите внимание, ядра, которые лежат возле пушки, не влезут в неё просто физически». Знаете, я не представляю, как я бы снимал какой-то фильм о средневековье, я не очень понимаю это время. Не нужно, чтобы я снимал этот фильм — есть другие прекрасные режиссёры, которые могут это сделать. К примеру, Ридли Скотт. Вот Ридли Скотт мог бы снять фильм про Царь-пушку», — отметил кинематографист.

В ходе пресс-конференции Тарантино подарили том комиксов, герой которых, по словам журналиста, походит на режиссёра, и коробку сыра.