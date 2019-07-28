Специальный показ: как тифлокомментирование помогает незрячим знакомиться с искусством

Последние несколько лет в России возрождается система тифлокомментирования, то есть лаконичного описания предметов, явлений и действий, помогающая незрячим. Благодаря работе тифлокомментаторов инвалиды по зрению могут смотреть балет, оценивать игру актёров в фильмах и знакомиться с произведениями искусства. Как это выглядит на практике — в материале RT.

Просторный зал с хрустальными люстрами. Перед большим телевизором в несколько рядов выставлены стулья. На экране — фильм «Тренер» с Данилой Козловским в главной роли. Из динамиков доносятся не только реплики героев, но и описание происходящего: как летит мяч, с каким выражением персонажи смотрят друг на друга, как выглядит Москва с высоты птичьего полёта. Во время сцен матчей диктор вступает только в ключевых моментах: слишком уж быстро мелькает картинка, а комментарий заглушается рёвом стадиона.

Многие зрители в тёмных очках, к их стульям прислонены белые трости. Для них такие специальные показы со звуковыми комментариями — единственный способ увидеть фильм.

Тифлокомментарий, или тифлок, — это лаконичное описание предметов, явлений и действий, без которого сложно воспринимать фильм, картину или спектакль. Тифлокомментарии могут быть письменными (например, в виде раздаточных материалов в музеях) или звуковыми — в последнем случае также используется термин «аудиодескрипция». По сути, радиотрансляция футбольного матча — это и есть тифлокомментарий, только он не ограничивается спортивными состязаниями.

Комментарии бывают подготовленными (сам голос записан заранее либо у комментатора уже есть текст, сценарий или другие вспомогательные материалы) или «горячими», когда работа комментатора больше всего напоминает синхронный перевод.

Создание тифлокомментария — сложный процесс. Комментатор обязан уложиться в паузы между репликами, не упустить ключевые моменты, но в то же время не перегрузить зрителя информацией. Диктор должен обладать приятным тембром голоса, не перебивающим голоса персонажей, чёткой дикцией, умением быстро вычленить главное в сцене и последовательностью. Например, используя слова «мальчики» и «ребята» для обозначения одной и той же группы детей, комментатор может дезориентировать зрителей.

Кроме того, комментаторам рекомендовано воздерживаться от оценок и интерпретаций. Так, нельзя сказать про какого-то персонажа, что он злится, но допустимо описать его реакцию, сообщив, что он хмурится или резко сжал челюсти.

Комментарии к фильму

Летом 2017 года вышел закон, обязывающий снабжать тифлокомментариями все фильмы, выходящие при государственной поддержке. В кинотеатрах, где идут такие картины, не менее трёх зрительских мест в зале должны оборудовать системами для прослушивания тифлокомментариев, то есть наушниками и передатчиками.

Этот документ вызвал нарекания как у самих кинопрокатчиков (например, неясно, обязаны ли они устанавливать оборудование в залах, если показывают только зарубежные фильмы), так и у целевой аудитории проекта.

Закон предписывает снабжать автоматизированным тифлокомментарием национальные фильмы. Это значит, что комментарий должен быть подготовлен и записан на саундтрек ленты заранее. Но такой подход существенно ограничивает репертуар, то есть комментариями картины снабжают очень редко.

«Зарубежное и документальное кино идёт мимо зрителя, если только не удается профинансировать адаптацию из благотворительных средств. Фестивальное кино, которое прокатчики не показывают до премьеры, тоже не получается посмотреть: его можно было бы снабдить «горячим» тифлокомментарием, но он не предусмотрен законом», — говорит гендиректор Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп» Сергей Ваньшин.

Но даже на таких фильмах (а их по сравнению с зарубежными совсем не много) производители предпочитают экономить, отмечает Ваньшин. «Подготовка и запись комментария к одному полуторачасовому художественному фильму в России занимает в среднем одну-две недели, делается силами одного специалиста и стоит около 80 тыс. рублей. За рубежом, кстати, над той же задачей будут работать три человека, а займет процесс две-три недели. Так вот, у нас нередко берут человека без соответствующих умений, монтажные листы — и на основе этого делают тифлокомментарий. Качество чудовищное, зрителю ничего не понятно, но зато дёшево».

С телевидением всё ещё сложнее. Хотя СССР стал пионером тифлокомментирования, а за рубежом аудиодескрипция начала развиваться на три-четыре года позже, в нашей стране до сих пор не вышло ни одной телепередачи, снабженной тифлоком. В то же время, например, в Германии на пяти телеканалах до 40% передач доступны для незрячих.

При этом развивать тифлокомментирование в кино и на ТВ — дело не только благородное, но и выгодное. Так, в США диски с такими фильмами крайне популярны среди домохозяек, а передачи с комментариями любят слушать дальнобойщики, чем активно пользуются рекламодатели.

Всероссийское общество слепых (ВОС) неоднократно обращалось в Минкомсвязи с просьбой проработать внедрение комментариев при переходе на цифровое телевидение, однако внятного ответа, по словам Ваньшина, до сих пор не получено.

Наглядное пособие

Одним только кинематографом сфера, где применяются тифлокомментарии, не ограничивается. За последние пять лет многие музеи стали проводить специальные экскурсии для незрячих и слабовидящих. Один из них — Московский музей архитектуры им. Щусева. Экскурсию, посвящённую московскому модерну, ведёт тифлокомментатор Юлия. Она рассказывает, какого цвета стены, как выглядят фрески на потолке и лепнина на карнизах — детали, которые заметит не каждый зрячий посетитель. Переходит к экспонатам: описать характерные для этого архитектурного стиля декоративные элементы нелегко, но гид прибегает к ассоциациям. Так, забор особняка Дерожинской напоминает «угловатые розовые бутоны», а башня Казанского вокзала похожа на «многоярусный торт». Рассказ подкрепляют тактильные макеты в виде барельефов или миниатюрных копий зданий.

«Получилось очень наглядно, — говорит после экскурсии посетительница Екатерина. — Можно много читать, но не сопоставить картину в голове с реальной. Например, я читала про романскую архитектуру, там все время упоминались пилястры. Вроде знаю их описание, но это совсем не то же самое, что увидеть пальцами. А когда макеты сочетаются с рассказом, картинка получается полной».

© Агентство городских новостей «Москва»

По словам Юлии, у музейного тифлокомментария есть своя специфика.

Она отмечает, что при описании статичного объекта рассказ надо сделать более динамичным, потому что нет помогающего восприятию звука или, скажем, вибрации.

Во времени гид, конечно, не так ограничен, как диктор в кино или театре, но всё равно надо делать максимально лаконичные описания, чтобы не перегружать людей информацией.

Для незрячих посетителей доступны как минимум шесть музеев, включая Исторический, ГМИИ им. Пушкина и «Гараж». Где-то предлагается записаться на экскурсию со специально обученным гидом, где-то (например, в Третьяковской галерее на Крымском Валу) посетители могут потрогать рельефные макеты и прочитать описание к картинам в раздаточных материалах. Адаптация выставок к особенностям незрячих и слабовидящих горожан проводится на средства музея или из благотворительных фондов.

Балет с комментариями

Наиболее сложна работа тифлокомментатора, вероятно, в театрах. Там нельзя включить комментарий в начале спектакля и забыть о нём до финальных аплодисментов. Актёры каждый раз могут делать разные по длине паузы, могут импровизировать — в общем, вероятность непредвиденных обстоятельств высока. Соответственно, комментарий должен или включаться вручную в каждую паузу между репликами, или быть живым.

В 2018 году тифлокомментирование было доступно в 18 театрах по всей России: в пяти московских и 13 региональных. Зрителю выдаётся наушник и передатчик, куда транслируется комментарий диктора, сидящего в специальной изолированной кабинке. Он описывает обстановку, перемену декораций, безмолвные действия героев, их костюмы. Если в постановке сложная сценография и много действующих лиц, особенно безымянных, то комментатор может рассказать о ключевых вещах заранее, до начала спектакля.

Первым услугу тифлокомментирования спектаклей у себя ввёл Московский губернский театр. Инициатором стала Ирина Безрукова, сама имеющая квалификацию тифлокомментатора высшей категории.

Сейчас незрячие и слабовидящие могут посетить десять постановок МГТ. Спектакли с тифлокомментариями также проходят в «Современнике», МХТ им. Чехова, театре Вахтангова, Театриуме на Серпуховке и других. Описать можно даже балет — правда, сейчас таких постановок в России нет.

К слову, театры для незрячих в России даже более доступны, чем за рубежом, хотя такие постановки тоже не финансируются государством. «У нас это не разовые акции «по заявкам», а спектакли на постоянной основе. В Европе даже в столицах не везде такое есть. Например, в берлинских театрах аудиодескрипция практически не представлена», — говорит тифлокомментатор, главный специалист управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности департамента соцзащиты населения Москвы Валерия Сатлер.

«Сенсорный сад пяти чувств» для слепоглухих, незрячих и маломобильных людей в «Аптекарском огороде»

© Агентство городских новостей «Москва»

На спектакли, кинопоказы и экскурсии ходит в основном молодёжь, добавляет Сатлер. «Они более интегрированы, их постоянно возят по музеям и театрам от образовательных учреждений, поэтому насыщенная культурная жизнь становится для них нормальной и привычной. А вот старшее поколение вытащить куда-то очень тяжело: они всю жизнь прятались в четырёх стенах».

Новая профессия

Сейчас в России около 100 тифлокомментаторов, прошедших специальное обучение. По словам Сергея Ваньшина, этого всё равно не хватает: «Мы считаем, что тифлокомментарии должны развиваться по всем направлениям, которые могут понадобиться инвалидам по зрению. В концепции внедрения тифлока, которую мы разработали, прописано, что в каждом регионе должна быть мобильная группа комментаторов, состоящая из трёх-четырёх человек. Они по заранее утверждённому графику, с учётом репертуара, при государственной поддержке в течение месяца делают прямое тифлокомментирование в каждом населённом пункте региона. И неважно, спектакль это, цирковое представление, спортивное состязание или показ мод. В этом случае всего потребуется около 300 тифлокомментаторов на страну».

Концепция ВОС начала воплощаться несколько лет назад, но была внедрена не до конца: всё забуксовало на финальном этапе. Специалисты считают, что многие сферы (за исключением кино) остаются без внимания. Кроме того, в ВОС против специализации комментаторов (кино, музеи, театры и так далее), поскольку это экономически нецелесообразно.

При этом в стране есть профессия сурдопереводчика, сурдотифлокомментатора (для слепоглухих людей), а профессии тифлокомментатора нет. Такую ситуацию Ваньшин считает дискриминационной: получается, что глухие граждане формально находятся в лучшем положении, чем инвалиды по зрению.

Профессиональные стандарты для тифлокомментаторов ещё разрабатываются. Когда их примут и специальность внесут в соответствующий реестр, можно будет поднять вопрос о том, чтобы работа достойно оплачивалась не только из благотворительных средств.