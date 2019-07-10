«Политика сильно интегрировалась с культурой»: Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным музыкантам, гастролировавшим по России в период с начала 2014 года, участвовать в международном конкурсе «Детское Евровидение». В НОТУ отметили, что оставляют за собой право снимать участника на любом этапе национального отбора в случае, если он скрыл информацию о выступлениях в России. Кроме того, вещатель может отменить результаты состязания. Сообщается, что такие правила появились после ситуации с победительницей отбора на Евровидении-2019 Maruv, к которой возникли вопросы у жюри из-за выступлений в РФ. В итоге она и другие лидеры отбора отказались представлять страну.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным музыкантам, выступавшим в России с начала 2014 года, представлять страну на международном конкурсе «Детское Евровидение». Об этом сообщает NEWSONE со ссылкой на пресс-службу НОТУ.

Отмечается, что если участник национального отбора скроет факт о выступлениях в «стране-агрессоре», оргкомитет вправе снять его с отбора на любом этапе. Кроме того, в НОТУ заявили, что организационный комитет имеет право отказать в участии в отборе, прекратить участие музыканта в отборе на конкурс, а также отменить результаты отборочного тура в том случае, если исполнитель планировал выступление, выступает или уже гастролировал по стране

Напомним, согласно постановлению Верховной рады, «государством-агрессором» на Украине признаётся Россия.

По информации NEWSONE, НОТУ ужесточила условия отбора на международный песенный конкурс из-за ситуации c украинской певицей Maruv, отказавшейся от участия в вокальном состязании в этом году.

Инцидент с певицей Maruv

В этом году все лидеры украинского национального отбора на взрослое Евровидение отказались представлять страну на международном песенном конкурсе в Тель-Авиве. Первой об отказе участвовать в конкурсе заявила победительница национального отбора Maruv.

Исполнительница сослалась на условия контракта, который ей предложила Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). По словам певицы, требования НОТУ были «кабальными». В частности, вещатель не собирался оказывать Maruv финансовой и организационной поддержки. При этом певице запрещалось общаться с журналистами без предварительного согласования с НОТУ, что Maruv расценила как попытку заставить её отказаться от участия в конкурсе.

Кроме того, во время конкурсного отбора жюри смутило, что певица гастролирует по России, после чего Maruv отказалась от концертной деятельности в РФ. В поддержку певицы выступили пользователи сети, которые создали петицию с просьбой обеспечить ей доступ на конкурс.

Призёры национального отбора на Евровидение на Украине

globallookpress.com

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Занявшая на нацотборе второе место также отказалась от участия в конкурсе. Не стали представлять Украину на Евровидении и бронзовые призёры отбора — группа Kazka.

«Мы хотим и сочли бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы шли за этим на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть чёткий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение», — отмечали музыканты.

На фоне скандала вице-премьер Украины Виктор Кириленко, отмечавший, что в отборе на Евровидение не могут участвовать гастролирующие «на территории государства-агрессора» артисты, обратился к Верховной раде с просьбой рассмотреть законопроект о концертной деятельности украинских исполнителей в России.

«Очередное ограничение прав человека»

Пересмотр правил и ужесточение критериев отбора конкурсантов политизируют вопрос участия детей в международном конкурсе, считает композитор и продюсер Виктор Дробыш.

«Мне кажется, они перешли ту грань, когда не вмешивают музыку в политику. Было уже много разных историй с нашими музыкантами, да и с нами, когда мы делали день России в Крыму, — заметил Дробыш в беседе с RT. — Они забывают, что всё, что в музыке делается — для людей и ради людей. Мне кажется, что последнее дело — впутывать в эту историю детей».

Композитор отметил, что с выборами на Украине ситуация с интеграцией политики в культуру должна была измениться, однако пока этого не наблюдается.

«Я думал, что с приходом Зеленского вся эта история изменится. Он как артист понимает, что такое музыка, насколько она необходима простым людям и насколько она не должна иметь никакого отношения к политике. Жалко, они продолжают заниматься ерундой», — добавил композитор.

Аналогичное мнение выразил и другой российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко: «Просто на Украине политика очень сильно интегрировалась с культурой. Очень сложно комментировать подобное — это уже на грани. Это полнейшая глупость».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди считает, что подобные ограничения противоречат основным правилам детского конкурса.

«Решение Украины о запрете музыкантам принимать участие в конкурсе «Детское Евровидение» в случае, если они выступали в России после 1 января 2014 года, противоречит Правилам детского конкурса «Евровидения», тем самым свидетельствует об очередном ограничении прав человека на Украине», — сказала она в беседе с RT.

«Уверена, что системное нарушение прав человека, осуществляемое на Украине после государственного переворота 2014 года, требует отдельного рассмотрения в Генеральной Ассамблее ООН», — добавила она.

Финал «Детского Евровидения — 2019» состоится в польском городе Гливице 24 ноября. В этом году в конкурсе участвуют 18 стран, среди которых — Россия, Франция, Австралия, Австрия, Украина, Италия, Ирландия, Нидерланды и другие.